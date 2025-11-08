Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) (USD)

Dapatkan prediksi harga Infinity Ground untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan AIN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Infinity Ground % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.12322 $0.12322 $0.12322 -2.73% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Infinity Ground untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Infinity Ground berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.12322 pada tahun 2025. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Infinity Ground berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.129381 pada tahun 2026. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AIN pada tahun 2027 adalah $ 0.135850 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan AIN pada tahun 2028 adalah $ 0.142642 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AIN pada tahun 2029 adalah $ 0.149774 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AIN pada tahun 2030 adalah $ 0.157263 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Infinity Ground berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.256165. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Infinity Ground berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.417266. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.12322 0.00%

2026 $ 0.129381 5.00%

2027 $ 0.135850 10.25%

2028 $ 0.142642 15.76%

2029 $ 0.149774 21.55%

2030 $ 0.157263 27.63%

2031 $ 0.165126 34.01%

2032 $ 0.173382 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.182052 47.75%

2034 $ 0.191154 55.13%

2035 $ 0.200712 62.89%

2036 $ 0.210748 71.03%

2037 $ 0.221285 79.59%

2038 $ 0.232349 88.56%

2039 $ 0.243967 97.99%

2040 $ 0.256165 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Infinity Ground Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.12322 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.123236 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.123338 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.123726 0.41% Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AIN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.12322 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk AIN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.123236 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk AIN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.123338 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Infinity Ground (AIN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AIN adalah $0.123726 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Infinity Ground Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.12322$ 0.12322 $ 0.12322 Perubahan Harga (24 Jam) -2.73% Kap. Pasar $ 30.14M$ 30.14M $ 30.14M Suplai Peredaran 244.53M 244.53M 244.53M Volume (24 Jam) $ 700.20K$ 700.20K $ 700.20K Volume (24 Jam) -- Harga AIN terbaru adalah $ 0.12322. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.73%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 700.20K. Selanjutnya, suplai beredar AIN adalah 244.53M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 30.14M. Lihat Harga AIN Live

Harga Lampau Infinity Ground Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Infinity Ground, harga Infinity Ground saat ini adalah 0.12325USD. Suplai Infinity Ground(AIN) yang beredar adalah 0.00 AIN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $30.14M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.004170 $ 0.12994 $ 0.11896

7 Hari -0.06% $ -0.008550 $ 0.13498 $ 0.11844

30 Days -0.20% $ -0.032310 $ 0.16469 $ 0.0531 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Infinity Ground telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.004170 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Infinity Ground trading pada harga tertinggi $0.13498 dan terendah $0.11844 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AIN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Infinity Ground telah mengalami perubahan -0.20% , mencerminkan sekitar $-0.032310 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AIN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Infinity Ground lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AIN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Infinity Ground (AIN )? Modul Prediksi Harga Infinity Ground adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AIN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Infinity Ground pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AIN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Infinity Ground. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AIN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AIN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Infinity Ground.

Mengapa Prediksi Harga AIN Penting?

Prediksi Harga AIN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AIN sekarang? Menurut prediksi Anda, AIN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AIN bulan depan? Menurut alat prediksi harga Infinity Ground (AIN), prakiraan harga AIN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AIN pada tahun 2026? Harga 1 Infinity Ground (AIN) hari ini adalah $0.12322 . Menurut modul prediksi di atas, AIN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga AIN pada tahun 2027? Infinity Ground (AIN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AIN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga AIN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Infinity Ground (AIN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AIN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Infinity Ground (AIN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 AIN pada tahun 2030? Harga 1 Infinity Ground (AIN) hari ini adalah $0.12322 . Menurut modul prediksi di atas, AIN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AIN untuk tahun 2040? Infinity Ground (AIN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AIN pada tahun 2040. Daftar Sekarang