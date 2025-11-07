BursaDEX+
Harga live Infinity Ground hari ini adalah 0.12785 USD. Lacak informasi harga aktual AIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Infinity Ground(AIN)

Harga Live 1 AIN ke USD:

$0.12783
$0.12783$0.12783
+0.89%1D
USD
Grafik Harga Live Infinity Ground (AIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:02 (UTC+8)

Informasi Harga Infinity Ground (AIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1227
$ 0.1227$ 0.1227
Low 24 Jam
$ 0.13299
$ 0.13299$ 0.13299
High 24 Jam

$ 0.1227
$ 0.1227$ 0.1227

$ 0.13299
$ 0.13299$ 0.13299

$ 0.20567862298018846
$ 0.20567862298018846$ 0.20567862298018846

$ 0.022426215747106595
$ 0.022426215747106595$ 0.022426215747106595

+0.14%

+0.89%

-2.64%

-2.64%

Harga aktual Infinity Ground (AIN) adalah $ 0.12785. Selama 24 jam terakhir, AIN diperdagangkan antara low $ 0.1227 dan high $ 0.13299, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAIN adalah $ 0.20567862298018846, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022426215747106595.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AIN telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, +0.89% selama 24 jam, dan -2.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Infinity Ground (AIN)

No.671

$ 28.33M
$ 28.33M$ 28.33M

$ 499.87K
$ 499.87K$ 499.87K

$ 127.85M
$ 127.85M$ 127.85M

221.61M
221.61M 221.61M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.16%

BSC

Kapitalisasi Pasar Infinity Ground saat ini adalah $ 28.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 499.87K. Suplai beredar AIN adalah 221.61M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 127.85M.

Riwayat Harga Infinity Ground (AIN) USD

Pantau perubahan harga Infinity Ground untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011277+0.89%
30 Days$ -0.02685-17.36%
60 Hari$ +0.02643+26.05%
90 Hari$ +0.0082+6.85%
Perubahan Harga Infinity Ground Hari Ini

Hari ini, AIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0011277 (+0.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Infinity Ground 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02685 (-17.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Infinity Ground 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AIN terlihat mengalami perubahan $ +0.02643 (+26.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Infinity Ground 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0082 (+6.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Infinity Ground (AIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Infinity Ground sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Infinity Ground Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Infinity Ground di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Infinity Ground dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Infinity Ground (USD)

Berapa nilai Infinity Ground (AIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Infinity Ground (AIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Infinity Ground.

Cek prediksi harga Infinity Ground sekarang!

Tokenomi Infinity Ground (AIN)

Memahami tokenomi Infinity Ground (AIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AIN sekarang!

Cara membeli Infinity Ground (AIN)

Ingin mengetahui cara membeli Infinity Ground? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Infinity Ground di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AIN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Infinity Ground

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Infinity Ground, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Infinity Ground
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Infinity Ground

Berapa nilai Infinity Ground (AIN) hari ini?
Harga live AIN dalam USD adalah 0.12785 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AIN ke USD saat ini?
Harga AIN ke USD saat ini adalah $ 0.12785. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Infinity Ground?
Kapitalisasi pasar AIN adalah $ 28.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AIN?
Suplai beredar AIN adalah 221.61M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AIN?
AIN mencapai harga ATH sebesar 0.20567862298018846 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AIN?
AIN mencapai harga ATL 0.022426215747106595 USD.
Berapa volume perdagangan AIN?
Volume perdagangan 24 jam live AIN adalah $ 499.87K USD.
Akankah harga AIN naik lebih tinggi tahun ini?
AIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:04:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Infinity Ground (AIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

