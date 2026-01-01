Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Applied Materials untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan AMATON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Applied Materials % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $327.37 $327.37 $327.37 +1.24% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Applied Materials untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Applied Materials kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 327.37 pada tahun 2026. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Applied Materials kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 343.7385 pada tahun 2027. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, AMATON diproyeksikan mencapai $ 360.9254 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, AMATON diproyeksikan mencapai $ 378.9716 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target AMATON pada tahun 2030 adalah $ 397.9202 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Applied Materials berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 648.1702. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Applied Materials berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1,055.8009. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 327.37 0.00%

2027 $ 343.7385 5.00%

2028 $ 360.9254 10.25%

2029 $ 378.9716 15.76%

2030 $ 397.9202 21.55%

2031 $ 417.8162 27.63%

2032 $ 438.7071 34.01%

2033 $ 460.6424 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 483.6745 47.75%

2035 $ 507.8583 55.13%

2036 $ 533.2512 62.89%

2037 $ 559.9137 71.03%

2038 $ 587.9094 79.59%

2039 $ 617.3049 88.56%

2040 $ 648.1702 97.99%

2050 $ 1,055.8009 222.51% Prediksi Harga Applied Materials Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 327.37 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 327.4148 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 327.6839 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 328.7153 0.41% Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk AMATON pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $327.37 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk AMATON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $327.4148 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk AMATON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $327.6839 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Applied Materials (AMATON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk AMATON adalah $328.7153 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Applied Materials Saat Ini Harga Saat Ini $ 327.37$ 327.37 $ 327.37 Perubahan Harga (24 Jam) +1.24% Kap. Pasar $ 58.16$ 58.16 $ 58.16 Suplai Peredaran 0.18 0.18 0.18 Volume (24 Jam) $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M Volume (24 Jam) -- Harga AMATON terbaru adalah $ 327.37. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.24%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.58M. Selanjutnya, suplai beredar AMATON adalah 0.18 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 58.16.

Harga Lampau Applied Materials Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Applied Materials, harga Applied Materials saat ini adalah 327.37USD. Suplai Applied Materials(AMATON) yang beredar adalah 0.18 AMATON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $58.16 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 8.1999 $ 329.9 $ 318.8

7 Hari 0.36% $ 87.3600 $ 330.65 $ 240

30 Days 0.36% $ 87.3600 $ 330.65 $ 240 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Applied Materials telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $8.1999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Applied Materials trading pada harga tertinggi $330.65 dan terendah $240 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.36% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut AMATON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Applied Materials telah mengalami perubahan 0.36% , mencerminkan sekitar $87.3600 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa AMATON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Applied Materials lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga AMATON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Applied Materials (AMATON )? Modul Prediksi Harga Applied Materials adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga AMATON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Applied Materials pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan AMATON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Applied Materials. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan AMATON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum AMATON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Applied Materials.

Mengapa Prediksi Harga AMATON Penting?

Prediksi Harga AMATON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi AMATON sekarang? Menurut prediksi Anda, AMATON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga AMATON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Applied Materials (AMATON), prakiraan harga AMATON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 AMATON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Applied Materials (AMATON) adalah $327.37 . Berdasarkan model prediksi di atas, AMATON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga AMATON di tahun 2028? Applied Materials (AMATON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per AMATON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga AMATON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Applied Materials (AMATON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga AMATON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Applied Materials (AMATON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga AMATON untuk tahun 2040? Applied Materials (AMATON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 AMATON pada tahun 2040.