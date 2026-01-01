Harga Applied Materials Hari Ini

Harga live Applied Materials (AMATON) hari ini adalah $ 327, dengan perubahan 1.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AMATON ke USD saat ini adalah $ 327 per AMATON.

Applied Materials saat ini berada di peringkat #3682 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 58.09, dengan suplai yang beredar 0.18 AMATON. Selama 24 jam terakhir, AMATON diperdagangkan antara $ 318.8 (low) dan $ 329.9 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 329.78289022159095, sementara all-time low aset ini adalah $ 279.3716868882945.

Dalam kinerja jangka pendek, AMATON bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan +36.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.62M.

Informasi Pasar Applied Materials (AMATON)

Peringkat No.3682 Kapitalisasi Pasar $ 58.09$ 58.09 $ 58.09 Volume (24 Jam) $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 227.55$ 227.55 $ 227.55 Suplai Peredaran 0.18 0.18 0.18 Total Suplai 0.69588359 0.69588359 0.69588359 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Applied Materials saat ini adalah $ 58.09, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.62M. Suplai beredar AMATON adalah 0.18, dan total suplainya sebesar 0.69588359. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 227.55.