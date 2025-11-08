Prediksi Harga Swarm (BZZ) (USD)

Dapatkan prediksi harga Swarm untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan BZZ dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Swarm % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1227 $0.1227 $0.1227 +4.60% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Swarm untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Swarm (BZZ) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Swarm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1227 pada tahun 2025. Prediksi Harga Swarm (BZZ) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Swarm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.128835 pada tahun 2026. Prediksi Harga Swarm (BZZ) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BZZ pada tahun 2027 adalah $ 0.135276 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Swarm (BZZ) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan BZZ pada tahun 2028 adalah $ 0.142040 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Swarm (BZZ) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BZZ pada tahun 2029 adalah $ 0.149142 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Swarm (BZZ) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BZZ pada tahun 2030 adalah $ 0.156599 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Swarm (BZZ) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Swarm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.255084. Prediksi Harga Swarm (BZZ) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Swarm berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.415505. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1227 0.00%

2026 $ 0.128835 5.00%

2027 $ 0.135276 10.25%

2028 $ 0.142040 15.76%

2029 $ 0.149142 21.55%

2030 $ 0.156599 27.63%

2031 $ 0.164429 34.01%

2032 $ 0.172651 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.181283 47.75%

2034 $ 0.190347 55.13%

2035 $ 0.199865 62.89%

2036 $ 0.209858 71.03%

2037 $ 0.220351 79.59%

2038 $ 0.231369 88.56%

2039 $ 0.242937 97.99%

2040 $ 0.255084 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Swarm Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1227 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.122716 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.122817 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.123204 0.41% Prediksi Harga Swarm (BZZ) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk BZZ pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1227 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Swarm (BZZ) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk BZZ, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.122716 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Swarm (BZZ) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk BZZ, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.122817 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Swarm (BZZ) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk BZZ adalah $0.123204 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Swarm Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1227$ 0.1227 $ 0.1227 Perubahan Harga (24 Jam) +4.60% Kap. Pasar $ 6.45M$ 6.45M $ 6.45M Suplai Peredaran 52.60M 52.60M 52.60M Volume (24 Jam) $ 57.45K$ 57.45K $ 57.45K Volume (24 Jam) -- Harga BZZ terbaru adalah $ 0.1227. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.60%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 57.45K. Selanjutnya, suplai beredar BZZ adalah 52.60M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 6.45M. Lihat Harga BZZ Live

Harga Lampau Swarm Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Swarm, harga Swarm saat ini adalah 0.1227USD. Suplai Swarm(BZZ) yang beredar adalah 0.00 BZZ , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $6.45M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.003500 $ 0.1248 $ 0.1148

7 Hari 0.00% $ 0.000100 $ 0.147 $ 0.1109

30 Days -0.09% $ -0.0131 $ 0.147 $ 0.11 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Swarm telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.003500 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Swarm trading pada harga tertinggi $0.147 dan terendah $0.1109 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut BZZ di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Swarm telah mengalami perubahan -0.09% , mencerminkan sekitar $-0.0131 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa BZZ dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Swarm lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga BZZ Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Swarm (BZZ )? Modul Prediksi Harga Swarm adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga BZZ di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Swarm pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan BZZ, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Swarm. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan BZZ. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum BZZ untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Swarm.

Mengapa Prediksi Harga BZZ Penting?

Prediksi Harga BZZ sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi BZZ sekarang? Menurut prediksi Anda, BZZ akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga BZZ bulan depan? Menurut alat prediksi harga Swarm (BZZ), prakiraan harga BZZ akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 BZZ pada tahun 2026? Harga 1 Swarm (BZZ) hari ini adalah $0.1227 . Menurut modul prediksi di atas, BZZ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga BZZ pada tahun 2027? Swarm (BZZ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 BZZ pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga BZZ pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Swarm (BZZ) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga BZZ pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Swarm (BZZ) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 BZZ pada tahun 2030? Harga 1 Swarm (BZZ) hari ini adalah $0.1227 . Menurut modul prediksi di atas, BZZ akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga BZZ untuk tahun 2040? Swarm (BZZ) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 BZZ pada tahun 2040.