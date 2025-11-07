Apa yang dimaksud dengan swarm (BZZ)

Swarm adalah sistem node jaringan peer-to-peer yang menciptakan layanan penyimpanan dan komunikasi terdesentralisasi. Sistem ini secara ekonomi mandiri karena sistem insentif bawaan yang diberlakukan melalui kontrak pintar pada blockchain Ethereum. Swarm adalah sistem node jaringan peer-to-peer yang menciptakan layanan penyimpanan dan komunikasi terdesentralisasi. Sistem ini secara ekonomi mandiri karena sistem insentif bawaan yang diberlakukan melalui kontrak pintar pada blockchain Ethereum.

swarm tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi swarm Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BZZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang swarm di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli swarm dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga swarm (USD)

Berapa nilai swarm (BZZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda swarm (BZZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk swarm.

Cek prediksi harga swarm sekarang!

Tokenomi swarm (BZZ)

Memahami tokenomi swarm (BZZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BZZ sekarang!

Cara membeli swarm (BZZ)

Ingin mengetahui cara membeli swarm? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli swarm di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BZZ ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya swarm

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai swarm, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang swarm Berapa nilai swarm (BZZ) hari ini? Harga live BZZ dalam USD adalah 0.1133 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BZZ ke USD saat ini? $ 0.1133 . Cobalah Harga BZZ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar swarm? Kapitalisasi pasar BZZ adalah $ 5.96M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BZZ? Suplai beredar BZZ adalah 52.60M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BZZ? BZZ mencapai harga ATH sebesar 59.64320391 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BZZ? BZZ mencapai harga ATL 0.12197999757777185 USD . Berapa volume perdagangan BZZ? Volume perdagangan 24 jam live BZZ adalah $ 64.20K USD . Akankah harga BZZ naik lebih tinggi tahun ini? BZZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BZZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting swarm (BZZ)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi