Harga live swarm hari ini adalah 0.1133 USD. Lacak informasi harga aktual BZZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BZZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo swarm

Harga swarm(BZZ)

$0.1133
+1.79%1D
USD
Grafik Harga Live swarm (BZZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:11 (UTC+8)

Informasi Harga swarm (BZZ) (USD)

Harga aktual swarm (BZZ) adalah $ 0.1133. Selama 24 jam terakhir, BZZ diperdagangkan antara low $ 0.1109 dan high $ 0.1136, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBZZ adalah $ 59.64320391, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.12197999757777185.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BZZ telah berubah sebesar +0.17% selama 1 jam terakhir, +1.79% selama 24 jam, dan -2.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar swarm (BZZ)

No.1088

$ 5.96M
$ 5.96M$ 5.96M

$ 64.20K
$ 64.20K$ 64.20K

$ 7.15M
$ 7.15M$ 7.15M

52.60M
52.60M 52.60M

63,149,437
63,149,437 63,149,437

63,149,437
63,149,437 63,149,437

83.29%

2021-06-21 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar swarm saat ini adalah $ 5.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.20K. Suplai beredar BZZ adalah 52.60M, dan total suplainya sebesar 63149437. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.15M.

Riwayat Harga swarm (BZZ) USD

Pantau perubahan harga swarm untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001992+1.79%
30 Days$ -0.0219-16.20%
60 Hari$ -0.0241-17.55%
90 Hari$ -0.0288-20.27%
Perubahan Harga swarm Hari Ini

Hari ini, BZZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001992 (+1.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga swarm 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0219 (-16.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga swarm 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BZZ terlihat mengalami perubahan $ -0.0241 (-17.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga swarm 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0288 (-20.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari swarm (BZZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga swarm sekarang.

Apa yang dimaksud dengan swarm (BZZ)

Swarm adalah sistem node jaringan peer-to-peer yang menciptakan layanan penyimpanan dan komunikasi terdesentralisasi. Sistem ini secara ekonomi mandiri karena sistem insentif bawaan yang diberlakukan melalui kontrak pintar pada blockchain Ethereum.

swarm tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi swarm Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BZZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang swarm di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli swarm dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga swarm (USD)

Berapa nilai swarm (BZZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda swarm (BZZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk swarm.

Cek prediksi harga swarm sekarang!

Tokenomi swarm (BZZ)

Memahami tokenomi swarm (BZZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BZZ sekarang!

Cara membeli swarm (BZZ)

Ingin mengetahui cara membeli swarm? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli swarm di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BZZ ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya swarm

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai swarm, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi swarm
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang swarm

Berapa nilai swarm (BZZ) hari ini?
Harga live BZZ dalam USD adalah 0.1133 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BZZ ke USD saat ini?
Harga BZZ ke USD saat ini adalah $ 0.1133. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar swarm?
Kapitalisasi pasar BZZ adalah $ 5.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BZZ?
Suplai beredar BZZ adalah 52.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BZZ?
BZZ mencapai harga ATH sebesar 59.64320391 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BZZ?
BZZ mencapai harga ATL 0.12197999757777185 USD.
Berapa volume perdagangan BZZ?
Volume perdagangan 24 jam live BZZ adalah $ 64.20K USD.
Akankah harga BZZ naik lebih tinggi tahun ini?
BZZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BZZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:11 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

