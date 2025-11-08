Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) (USD)

Dapatkan prediksi harga PancakeSwap untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CAKE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga PancakeSwap % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $2.476 $2.476 $2.476 +8.21% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga PancakeSwap untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, PancakeSwap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.476 pada tahun 2025. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, PancakeSwap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.5998 pada tahun 2026. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CAKE pada tahun 2027 adalah $ 2.7297 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CAKE pada tahun 2028 adalah $ 2.8662 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CAKE pada tahun 2029 adalah $ 3.0095 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CAKE pada tahun 2030 adalah $ 3.1600 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga PancakeSwap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 5.1474. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga PancakeSwap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 8.3846. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.476 0.00%

2026 $ 2.5998 5.00%

2027 $ 2.7297 10.25%

2028 $ 2.8662 15.76%

2029 $ 3.0095 21.55%

2030 $ 3.1600 27.63%

2031 $ 3.3180 34.01%

2032 $ 3.4839 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.6581 47.75%

2034 $ 3.8410 55.13%

2035 $ 4.0331 62.89%

2036 $ 4.2348 71.03%

2037 $ 4.4465 79.59%

2038 $ 4.6688 88.56%

2039 $ 4.9023 97.99%

2040 $ 5.1474 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga PancakeSwap Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 2.476 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 2.4763 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 2.4783 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 2.4861 0.41% Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CAKE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $2.476 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk CAKE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.4763 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CAKE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.4783 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CAKE adalah $2.4861 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga PancakeSwap Saat Ini Harga Saat Ini $ 2.476$ 2.476 $ 2.476 Perubahan Harga (24 Jam) +8.21% Kap. Pasar $ 849.58M$ 849.58M $ 849.58M Suplai Peredaran 342.99M 342.99M 342.99M Volume (24 Jam) $ 6.02M$ 6.02M $ 6.02M Volume (24 Jam) -- Harga CAKE terbaru adalah $ 2.476. Perubahan 24 jamnya sebesar +8.21%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 6.02M. Selanjutnya, suplai beredar CAKE adalah 342.99M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 849.58M. Lihat Harga CAKE Live

Harga Lampau PancakeSwap Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live PancakeSwap, harga PancakeSwap saat ini adalah 2.477USD. Suplai PancakeSwap(CAKE) yang beredar adalah 0.00 CAKE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $849.58M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.157999 $ 2.541 $ 2.196

7 Hari 0.01% $ 0.012999 $ 2.573 $ 2.055

30 Days -0.38% $ -1.552 $ 4.031 $ 1.527 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, PancakeSwap telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.157999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, PancakeSwap trading pada harga tertinggi $2.573 dan terendah $2.055 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CAKE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, PancakeSwap telah mengalami perubahan -0.38% , mencerminkan sekitar $-1.552 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CAKE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga PancakeSwap lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga CAKE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga PancakeSwap (CAKE )? Modul Prediksi Harga PancakeSwap adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CAKE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap PancakeSwap pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CAKE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga PancakeSwap. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CAKE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CAKE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan PancakeSwap.

Mengapa Prediksi Harga CAKE Penting?

Prediksi Harga CAKE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CAKE sekarang? Menurut prediksi Anda, CAKE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CAKE bulan depan? Menurut alat prediksi harga PancakeSwap (CAKE), prakiraan harga CAKE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CAKE pada tahun 2026? Harga 1 PancakeSwap (CAKE) hari ini adalah $2.476 . Menurut modul prediksi di atas, CAKE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga CAKE pada tahun 2027? PancakeSwap (CAKE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CAKE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga CAKE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PancakeSwap (CAKE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CAKE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PancakeSwap (CAKE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 CAKE pada tahun 2030? Harga 1 PancakeSwap (CAKE) hari ini adalah $2.476 . Menurut modul prediksi di atas, CAKE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CAKE untuk tahun 2040? PancakeSwap (CAKE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CAKE pada tahun 2040. Daftar Sekarang