Apa yang dimaksud dengan PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Prediksi Harga PancakeSwap (USD)

Berapa nilai PancakeSwap (CAKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PancakeSwap (CAKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PancakeSwap.

Cek prediksi harga PancakeSwap sekarang!

Tokenomi PancakeSwap (CAKE)

Memahami tokenomi PancakeSwap (CAKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAKE sekarang!

Cara membeli PancakeSwap (CAKE)

CAKE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya PancakeSwap

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PancakeSwap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PancakeSwap Berapa nilai PancakeSwap (CAKE) hari ini? Harga live CAKE dalam USD adalah 2.262 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CAKE ke USD saat ini? $ 2.262 . Cobalah Harga CAKE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PancakeSwap? Kapitalisasi pasar CAKE adalah $ 775.76M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CAKE? Suplai beredar CAKE adalah 342.95M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CAKE? CAKE mencapai harga ATH sebesar 44.18234972 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CAKE? CAKE mencapai harga ATL 0.00023177 USD . Berapa volume perdagangan CAKE? Volume perdagangan 24 jam live CAKE adalah $ 2.71M USD . Akankah harga CAKE naik lebih tinggi tahun ini? CAKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting PancakeSwap (CAKE)

