Harga live PancakeSwap hari ini adalah 2.262 USD. Lacak informasi harga aktual CAKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAKE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga PancakeSwap(CAKE)

Harga Live 1 CAKE ke USD:

$2.259
+2.44%1D
USD
Grafik Harga Live PancakeSwap (CAKE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:25:45 (UTC+8)

Informasi Harga PancakeSwap (CAKE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.176
Low 24 Jam
$ 2.304
High 24 Jam

$ 2.176
$ 2.304
$ 44.18234972
$ 0.00023177
+0.35%

+2.44%

-5.75%

-5.75%

Harga aktual PancakeSwap (CAKE) adalah $ 2.262. Selama 24 jam terakhir, CAKE diperdagangkan antara low $ 2.176 dan high $ 2.304, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAKE adalah $ 44.18234972, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00023177.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAKE telah berubah sebesar +0.35% selama 1 jam terakhir, +2.44% selama 24 jam, dan -5.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PancakeSwap (CAKE)

No.77

$ 775.76M
$ 2.71M
$ 1.02B
342.95M
450,000,000
357,314,802.64276767
76.21%

0.02%

BSC

Kapitalisasi Pasar PancakeSwap saat ini adalah $ 775.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.71M. Suplai beredar CAKE adalah 342.95M, dan total suplainya sebesar 357314802.64276767. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.02B.

Riwayat Harga PancakeSwap (CAKE) USD

Pantau perubahan harga PancakeSwap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.05381+2.44%
30 Days$ -2.08-47.91%
60 Hari$ -0.158-6.53%
90 Hari$ -0.543-19.36%
Perubahan Harga PancakeSwap Hari Ini

Hari ini, CAKE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.05381 (+2.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PancakeSwap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.08 (-47.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PancakeSwap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CAKE terlihat mengalami perubahan $ -0.158 (-6.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PancakeSwap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.543 (-19.36%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PancakeSwap (CAKE)?

Lihat halaman Riwayat Harga PancakeSwap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

PancakeSwap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PancakeSwap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CAKE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PancakeSwap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PancakeSwap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PancakeSwap (USD)

Berapa nilai PancakeSwap (CAKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PancakeSwap (CAKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PancakeSwap.

Cek prediksi harga PancakeSwap sekarang!

Tokenomi PancakeSwap (CAKE)

Memahami tokenomi PancakeSwap (CAKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAKE sekarang!

Cara membeli PancakeSwap (CAKE)

Ingin mengetahui cara membeli PancakeSwap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PancakeSwap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CAKE ke Mata Uang Lokal

1 PancakeSwap(CAKE) ke VND
59,524.53
1 PancakeSwap(CAKE) ke AUD
A$3.48348
1 PancakeSwap(CAKE) ke GBP
1.71912
1 PancakeSwap(CAKE) ke EUR
1.94532
1 PancakeSwap(CAKE) ke USD
$2.262
1 PancakeSwap(CAKE) ke MYR
RM9.45516
1 PancakeSwap(CAKE) ke TRY
95.43378
1 PancakeSwap(CAKE) ke JPY
¥343.824
1 PancakeSwap(CAKE) ke ARS
ARS$3,282.99894
1 PancakeSwap(CAKE) ke RUB
183.76488
1 PancakeSwap(CAKE) ke INR
200.57154
1 PancakeSwap(CAKE) ke IDR
Rp37,699.98492
1 PancakeSwap(CAKE) ke PHP
133.29966
1 PancakeSwap(CAKE) ke EGP
￡E.106.9926
1 PancakeSwap(CAKE) ke BRL
R$12.1017
1 PancakeSwap(CAKE) ke CAD
C$3.18942
1 PancakeSwap(CAKE) ke BDT
275.98662
1 PancakeSwap(CAKE) ke NGN
3,254.65608
1 PancakeSwap(CAKE) ke COP
$8,666.64942
1 PancakeSwap(CAKE) ke ZAR
R.39.29094
1 PancakeSwap(CAKE) ke UAH
95.13972
1 PancakeSwap(CAKE) ke TZS
T.Sh.5,557.734
1 PancakeSwap(CAKE) ke VES
Bs513.474
1 PancakeSwap(CAKE) ke CLP
$2,133.066
1 PancakeSwap(CAKE) ke PKR
Rs639.33168
1 PancakeSwap(CAKE) ke KZT
1,189.87986
1 PancakeSwap(CAKE) ke THB
฿73.2888
1 PancakeSwap(CAKE) ke TWD
NT$70.09938
1 PancakeSwap(CAKE) ke AED
د.إ8.30154
1 PancakeSwap(CAKE) ke CHF
Fr1.8096
1 PancakeSwap(CAKE) ke HKD
HK$17.57574
1 PancakeSwap(CAKE) ke AMD
֏864.9888
1 PancakeSwap(CAKE) ke MAD
.د.م21.0366
1 PancakeSwap(CAKE) ke MXN
$42.00534
1 PancakeSwap(CAKE) ke SAR
ريال8.4825
1 PancakeSwap(CAKE) ke ETB
Br348.09918
1 PancakeSwap(CAKE) ke KES
KSh292.15992
1 PancakeSwap(CAKE) ke JOD
د.أ1.603758
1 PancakeSwap(CAKE) ke PLN
8.32416
1 PancakeSwap(CAKE) ke RON
лв9.9528
1 PancakeSwap(CAKE) ke SEK
kr21.64734
1 PancakeSwap(CAKE) ke BGN
лв3.82278
1 PancakeSwap(CAKE) ke HUF
Ft756.50328
1 PancakeSwap(CAKE) ke CZK
47.66034
1 PancakeSwap(CAKE) ke KWD
د.ك0.692172
1 PancakeSwap(CAKE) ke ILS
7.39674
1 PancakeSwap(CAKE) ke BOB
Bs15.6078
1 PancakeSwap(CAKE) ke AZN
3.8454
1 PancakeSwap(CAKE) ke TJS
SM20.85564
1 PancakeSwap(CAKE) ke GEL
6.13002
1 PancakeSwap(CAKE) ke AOA
Kz2,073.32658
1 PancakeSwap(CAKE) ke BHD
.د.ب0.850512
1 PancakeSwap(CAKE) ke BMD
$2.262
1 PancakeSwap(CAKE) ke DKK
kr14.61252
1 PancakeSwap(CAKE) ke HNL
L59.58108
1 PancakeSwap(CAKE) ke MUR
104.052
1 PancakeSwap(CAKE) ke NAD
$39.29094
1 PancakeSwap(CAKE) ke NOK
kr23.04978
1 PancakeSwap(CAKE) ke NZD
$4.00374
1 PancakeSwap(CAKE) ke PAB
B/.2.262
1 PancakeSwap(CAKE) ke PGK
K9.5004
1 PancakeSwap(CAKE) ke QAR
ر.ق8.23368
1 PancakeSwap(CAKE) ke RSD
дин.229.63824
1 PancakeSwap(CAKE) ke UZS
soʻm27,253.00578
1 PancakeSwap(CAKE) ke ALL
L189.6687
1 PancakeSwap(CAKE) ke ANG
ƒ4.04898
1 PancakeSwap(CAKE) ke AWG
ƒ4.0716
1 PancakeSwap(CAKE) ke BBD
$4.524
1 PancakeSwap(CAKE) ke BAM
KM3.82278
1 PancakeSwap(CAKE) ke BIF
Fr6,670.638
1 PancakeSwap(CAKE) ke BND
$2.9406
1 PancakeSwap(CAKE) ke BSD
$2.262
1 PancakeSwap(CAKE) ke JMD
$362.7117
1 PancakeSwap(CAKE) ke KHR
9,084.32772
1 PancakeSwap(CAKE) ke KMF
Fr950.04
1 PancakeSwap(CAKE) ke LAK
49,173.91206
1 PancakeSwap(CAKE) ke LKR
රු689.61594
1 PancakeSwap(CAKE) ke MDL
L38.454
1 PancakeSwap(CAKE) ke MGA
Ar10,189.179
1 PancakeSwap(CAKE) ke MOP
P18.096
1 PancakeSwap(CAKE) ke MVR
34.8348
1 PancakeSwap(CAKE) ke MWK
MK3,927.08082
1 PancakeSwap(CAKE) ke MZN
MT144.6549
1 PancakeSwap(CAKE) ke NPR
रु320.5254
1 PancakeSwap(CAKE) ke PYG
16,042.104
1 PancakeSwap(CAKE) ke RWF
Fr3,282.162
1 PancakeSwap(CAKE) ke SBD
$18.61626
1 PancakeSwap(CAKE) ke SCR
32.64066
1 PancakeSwap(CAKE) ke SRD
$87.087
1 PancakeSwap(CAKE) ke SVC
$19.76988
1 PancakeSwap(CAKE) ke SZL
L39.26832
1 PancakeSwap(CAKE) ke TMT
m7.917
1 PancakeSwap(CAKE) ke TND
د.ت6.693258
1 PancakeSwap(CAKE) ke TTD
$15.31374
1 PancakeSwap(CAKE) ke UGX
Sh7,907.952
1 PancakeSwap(CAKE) ke XAF
Fr1,284.816
1 PancakeSwap(CAKE) ke XCD
$6.1074
1 PancakeSwap(CAKE) ke XOF
Fr1,284.816
1 PancakeSwap(CAKE) ke XPF
Fr232.986
1 PancakeSwap(CAKE) ke BWP
P30.4239
1 PancakeSwap(CAKE) ke BZD
$4.54662
1 PancakeSwap(CAKE) ke CVE
$216.79008
1 PancakeSwap(CAKE) ke DJF
Fr400.374
1 PancakeSwap(CAKE) ke DOP
$145.46922
1 PancakeSwap(CAKE) ke DZD
د.ج295.32672
1 PancakeSwap(CAKE) ke FJD
$5.15736
1 PancakeSwap(CAKE) ke GNF
Fr19,668.09
1 PancakeSwap(CAKE) ke GTQ
Q17.32692
1 PancakeSwap(CAKE) ke GYD
$473.11992
1 PancakeSwap(CAKE) ke ISK
kr285.012

Sumber Daya PancakeSwap

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PancakeSwap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PancakeSwap
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PancakeSwap

Berapa nilai PancakeSwap (CAKE) hari ini?
Harga live CAKE dalam USD adalah 2.262 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAKE ke USD saat ini?
Harga CAKE ke USD saat ini adalah $ 2.262. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PancakeSwap?
Kapitalisasi pasar CAKE adalah $ 775.76M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAKE?
Suplai beredar CAKE adalah 342.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAKE?
CAKE mencapai harga ATH sebesar 44.18234972 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAKE?
CAKE mencapai harga ATL 0.00023177 USD.
Berapa volume perdagangan CAKE?
Volume perdagangan 24 jam live CAKE adalah $ 2.71M USD.
Akankah harga CAKE naik lebih tinggi tahun ini?
CAKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:25:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PancakeSwap (CAKE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

