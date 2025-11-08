Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) (USD)

Dapatkan prediksi harga Gold DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GOLDAO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli GOLDAO

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Gold DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. -- -- -- 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Gold DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Gold DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.017796 pada tahun 2025. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Gold DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018686 pada tahun 2026. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GOLDAO pada tahun 2027 adalah $ 0.019620 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GOLDAO pada tahun 2028 adalah $ 0.020601 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOLDAO pada tahun 2029 adalah $ 0.021631 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOLDAO pada tahun 2030 adalah $ 0.022713 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Gold DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036997. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Gold DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.060265. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.017796 0.00%

2026 $ 0.018686 5.00%

2027 $ 0.019620 10.25%

2028 $ 0.020601 15.76%

2029 $ 0.021631 21.55%

2030 $ 0.022713 27.63%

2031 $ 0.023849 34.01%

2032 $ 0.025041 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.026293 47.75%

2034 $ 0.027608 55.13%

2035 $ 0.028988 62.89%

2036 $ 0.030438 71.03%

2037 $ 0.031959 79.59%

2038 $ 0.033557 88.56%

2039 $ 0.035235 97.99%

2040 $ 0.036997 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Gold DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.017796 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.017798 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.017813 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.017869 0.41% Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GOLDAO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.017796 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GOLDAO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017798 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GOLDAO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017813 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GOLDAO adalah $0.017869 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Gold DAO Saat Ini Harga Saat Ini ---- -- Perubahan Harga (24 Jam) -- Kap. Pasar $ 14.11M$ 14.11M $ 14.11M Suplai Peredaran 793.02M 793.02M 793.02M Volume (24 Jam) ---- -- Volume (24 Jam) -- Harga GOLDAO terbaru adalah --. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar --. Selanjutnya, suplai beredar GOLDAO adalah 793.02M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 14.11M. Lihat Harga GOLDAO Live

Harga Lampau Gold DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Gold DAO, harga Gold DAO saat ini adalah 0.017796USD. Suplai Gold DAO(GOLDAO) yang beredar adalah 793.02M GOLDAO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $14,113,149 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ 0 $ 0.020413 $ 0.015710

7 Hari 59.91% $ 0.010661 $ 0.020207 $ 0.011353

30 Days 21.29% $ 0.003788 $ 0.020207 $ 0.011353 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Gold DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Gold DAO trading pada harga tertinggi $0.020207 dan terendah $0.011353 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 59.91% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GOLDAO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Gold DAO telah mengalami perubahan 21.29% , mencerminkan sekitar $0.003788 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GOLDAO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat.

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Gold DAO (GOLDAO )? Modul Prediksi Harga Gold DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GOLDAO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Gold DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GOLDAO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Gold DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GOLDAO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GOLDAO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Gold DAO.

Mengapa Prediksi Harga GOLDAO Penting?

Prediksi Harga GOLDAO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GOLDAO sekarang? Menurut prediksi Anda, GOLDAO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GOLDAO bulan depan? Menurut alat prediksi harga Gold DAO (GOLDAO), prakiraan harga GOLDAO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GOLDAO pada tahun 2026? Harga 1 Gold DAO (GOLDAO) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GOLDAO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GOLDAO pada tahun 2027? Gold DAO (GOLDAO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GOLDAO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GOLDAO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gold DAO (GOLDAO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GOLDAO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gold DAO (GOLDAO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GOLDAO pada tahun 2030? Harga 1 Gold DAO (GOLDAO) hari ini adalah -- . Menurut modul prediksi di atas, GOLDAO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GOLDAO untuk tahun 2040? Gold DAO (GOLDAO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GOLDAO pada tahun 2040. Daftar Sekarang