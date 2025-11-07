BursaDEX+
Harga live Gold DAO hari ini adalah 0.01943293 USD. Lacak informasi harga aktual GOLDAO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOLDAO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GOLDAO

Info Harga GOLDAO

Penjelasan GOLDAO

Whitepaper GOLDAO

Situs Web Resmi GOLDAO

Tokenomi GOLDAO

Prakiraan Harga GOLDAO

$0.01943285
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:15:26 (UTC+8)

Informasi Harga Gold DAO (GOLDAO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0150613
$ 0.0150613
Low 24 Jam
$ 0.01995042
$ 0.01995042
High 24 Jam

$ 0.0150613
$ 0.0150613

$ 0.01995042
$ 0.01995042

$ 0.087434
$ 0.087434

$ 0.0085776
$ 0.0085776

+6.10%

+11.44%

+91.63%

+91.63%

Harga aktual Gold DAO (GOLDAO) adalah $0.01943293. Selama 24 jam terakhir, GOLDAO diperdagangkan antara low $ 0.0150613 dan high $ 0.01995042, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOLDAO adalah $ 0.087434, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0085776.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOLDAO telah berubah sebesar +6.10% selama 1 jam terakhir, +11.44% selama 24 jam, dan +91.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gold DAO (GOLDAO)

$ 15.40M
$ 15.40M

--
--

$ 19.19M
$ 19.19M

793.06M
793.06M

988,297,882.45265
988,297,882.45265

Kapitalisasi Pasar Gold DAO saat ini adalah $ 15.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOLDAO adalah 793.06M, dan total suplainya sebesar 988297882.45265. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.19M.

Riwayat Harga Gold DAO (GOLDAO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Gold DAO ke USD adalah $ +0.00199529.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gold DAO ke USD adalah $ +0.0035798391.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gold DAO ke USD adalah $ -0.0002563378.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gold DAO ke USD adalah $ -0.003961697940962.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00199529+11.44%
30 Days$ +0.0035798391+18.42%
60 Hari$ -0.0002563378-1.31%
90 Hari$ -0.003961697940962-16.93%

Apa yang dimaksud dengan Gold DAO (GOLDAO)

Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.

Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers.

Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link.

Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Gold DAO (GOLDAO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Gold DAO (USD)

Berapa nilai Gold DAO (GOLDAO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gold DAO (GOLDAO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gold DAO.

Cek prediksi harga Gold DAO sekarang!

GOLDAO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Gold DAO (GOLDAO)

Memahami tokenomi Gold DAO (GOLDAO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOLDAO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Gold DAO (GOLDAO)

Berapa nilai Gold DAO (GOLDAO) hari ini?
Harga live GOLDAO dalam USD adalah 0.01943293 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GOLDAO ke USD saat ini?
Harga GOLDAO ke USD saat ini adalah $ 0.01943293. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gold DAO?
Kapitalisasi pasar GOLDAO adalah $ 15.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GOLDAO?
Suplai beredar GOLDAO adalah 793.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GOLDAO?
GOLDAO mencapai harga ATH sebesar 0.087434 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GOLDAO?
GOLDAO mencapai harga ATL 0.0085776 USD.
Berapa volume perdagangan GOLDAO?
Volume perdagangan 24 jam live GOLDAO adalah -- USD.
Akankah harga GOLDAO naik lebih tinggi tahun ini?
GOLDAO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOLDAO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Gold DAO (GOLDAO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

$101,942.80

$3,358.85

$1.1717

$158.09

$1.0004

$101,942.80

$3,358.85

$158.09

$2.2334

$970.53

