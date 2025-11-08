Prediksi Harga Colony (CLY) (USD)

Dapatkan prediksi harga Colony untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CLY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Colony % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.04292 $0.04292 $0.04292 +6.31% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Colony untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Colony (CLY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Colony berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.04292 pada tahun 2025. Prediksi Harga Colony (CLY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Colony berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.045066 pada tahun 2026. Prediksi Harga Colony (CLY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CLY pada tahun 2027 adalah $ 0.047319 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Colony (CLY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CLY pada tahun 2028 adalah $ 0.049685 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Colony (CLY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CLY pada tahun 2029 adalah $ 0.052169 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Colony (CLY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CLY pada tahun 2030 adalah $ 0.054778 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Colony (CLY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Colony berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.089227. Prediksi Harga Colony (CLY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Colony berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.145342. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.04292 0.00%

2026 $ 0.045066 5.00%

2027 $ 0.047319 10.25%

2028 $ 0.049685 15.76%

2029 $ 0.052169 21.55%

2030 $ 0.054778 27.63%

2031 $ 0.057516 34.01%

2032 $ 0.060392 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.063412 47.75%

2034 $ 0.066583 55.13%

2035 $ 0.069912 62.89%

2036 $ 0.073407 71.03%

2037 $ 0.077078 79.59%

2038 $ 0.080932 88.56%

2039 $ 0.084978 97.99%

2040 $ 0.089227 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Colony Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.04292 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.042925 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.042961 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.043096 0.41% Prediksi Harga Colony (CLY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk CLY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.04292 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Colony (CLY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk CLY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.042925 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Colony (CLY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk CLY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.042961 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Colony (CLY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk CLY adalah $0.043096 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Colony Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.04292$ 0.04292 $ 0.04292 Perubahan Harga (24 Jam) +6.31% Kap. Pasar $ 4.84M$ 4.84M $ 4.84M Suplai Peredaran 112.73M 112.73M 112.73M Volume (24 Jam) $ 99.67K$ 99.67K $ 99.67K Volume (24 Jam) -- Harga CLY terbaru adalah $ 0.04292. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.31%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 99.67K. Selanjutnya, suplai beredar CLY adalah 112.73M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.84M. Lihat Harga CLY Live

Harga Lampau Colony Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Colony, harga Colony saat ini adalah 0.04292USD. Suplai Colony(CLY) yang beredar adalah 0.00 CLY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4.84M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.002459 $ 0.04384 $ 0.03956

7 Hari 0.01% $ 0.000230 $ 0.04389 $ 0.03612

30 Days -0.42% $ -0.031259 $ 0.07429 $ 0.03612 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Colony telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.002459 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.06% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Colony trading pada harga tertinggi $0.04389 dan terendah $0.03612 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CLY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Colony telah mengalami perubahan -0.42% , mencerminkan sekitar $-0.031259 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CLY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Colony lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga CLY Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Colony (CLY )? Modul Prediksi Harga Colony adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CLY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Colony pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CLY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Colony. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CLY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CLY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Colony.

Mengapa Prediksi Harga CLY Penting?

Prediksi Harga CLY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CLY sekarang? Menurut prediksi Anda, CLY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CLY bulan depan? Menurut alat prediksi harga Colony (CLY), prakiraan harga CLY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CLY pada tahun 2026? Harga 1 Colony (CLY) hari ini adalah $0.04292 . Menurut modul prediksi di atas, CLY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga CLY pada tahun 2027? Colony (CLY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CLY pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga CLY pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Colony (CLY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CLY pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Colony (CLY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 CLY pada tahun 2030? Harga 1 Colony (CLY) hari ini adalah $0.04292 . Menurut modul prediksi di atas, CLY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CLY untuk tahun 2040? Colony (CLY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CLY pada tahun 2040.