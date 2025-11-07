BursaDEX+
Harga live Colony hari ini adalah 0.03934 USD. Lacak informasi harga aktual CLY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CLY

Info Harga CLY

Penjelasan CLY

Situs Web Resmi CLY

Tokenomi CLY

Prakiraan Harga CLY

Riwayat CLY

Panduan Membeli CLY

Konverter CLY ke Mata Uang Fiat

Spot CLY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Colony

Harga Colony(CLY)

Harga Live 1 CLY ke USD:

$0.03926
$0.03926$0.03926
+0.77%1D
USD
Grafik Harga Live Colony (CLY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:19:55 (UTC+8)

Informasi Harga Colony (CLY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03843
$ 0.03843$ 0.03843
Low 24 Jam
$ 0.04081
$ 0.04081$ 0.04081
High 24 Jam

$ 0.03843
$ 0.03843$ 0.03843

$ 0.04081
$ 0.04081$ 0.04081

$ 2.9339473376656446
$ 2.9339473376656446$ 2.9339473376656446

$ 0.0334724828286524
$ 0.0334724828286524$ 0.0334724828286524

+0.61%

+0.77%

-7.96%

-7.96%

Harga aktual Colony (CLY) adalah $ 0.03934. Selama 24 jam terakhir, CLY diperdagangkan antara low $ 0.03843 dan high $ 0.04081, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLY adalah $ 2.9339473376656446, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0334724828286524.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLY telah berubah sebesar +0.61% selama 1 jam terakhir, +0.77% selama 24 jam, dan -7.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Colony (CLY)

No.1423

$ 4.43M
$ 4.43M$ 4.43M

$ 100.26K
$ 100.26K$ 100.26K

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

112.73M
112.73M 112.73M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

75.15%

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar Colony saat ini adalah $ 4.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.26K. Suplai beredar CLY adalah 112.73M, dan total suplainya sebesar 150000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.90M.

Riwayat Harga Colony (CLY) USD

Pantau perubahan harga Colony untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003+0.77%
30 Days$ -0.0343-46.58%
60 Hari$ -0.04704-54.46%
90 Hari$ -0.01401-26.27%
Perubahan Harga Colony Hari Ini

Hari ini, CLY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003 (+0.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Colony 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0343 (-46.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Colony 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CLY terlihat mengalami perubahan $ -0.04704 (-54.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Colony 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01401 (-26.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Colony (CLY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Colony sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Colony (CLY)

Colony adalah Accelerator berbasis komunitas, berkembang menjadi DAO, untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Avalanche. Token ini didukung oleh token tata kelola: $CLY.

Colony tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Colony Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CLY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Colony di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Colony dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Colony (USD)

Berapa nilai Colony (CLY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Colony (CLY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Colony.

Cek prediksi harga Colony sekarang!

Tokenomi Colony (CLY)

Memahami tokenomi Colony (CLY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLY sekarang!

Cara membeli Colony (CLY)

Ingin mengetahui cara membeli Colony? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Colony di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLY ke Mata Uang Lokal

1 Colony(CLY) ke VND
1,035.2321
1 Colony(CLY) ke AUD
A$0.0605836
1 Colony(CLY) ke GBP
0.0298984
1 Colony(CLY) ke EUR
0.0338324
1 Colony(CLY) ke USD
$0.03934
1 Colony(CLY) ke MYR
RM0.1644412
1 Colony(CLY) ke TRY
1.6597546
1 Colony(CLY) ke JPY
¥5.97968
1 Colony(CLY) ke ARS
ARS$57.0968958
1 Colony(CLY) ke RUB
3.1959816
1 Colony(CLY) ke INR
3.4882778
1 Colony(CLY) ke IDR
Rp655.6664044
1 Colony(CLY) ke PHP
2.3218468
1 Colony(CLY) ke EGP
￡E.1.860782
1 Colony(CLY) ke BRL
R$0.210469
1 Colony(CLY) ke CAD
C$0.0554694
1 Colony(CLY) ke BDT
4.7998734
1 Colony(CLY) ke NGN
56.6039656
1 Colony(CLY) ke COP
$150.7276694
1 Colony(CLY) ke ZAR
R.0.6837292
1 Colony(CLY) ke UAH
1.6546404
1 Colony(CLY) ke TZS
T.Sh.96.65838
1 Colony(CLY) ke VES
Bs8.93018
1 Colony(CLY) ke CLP
$37.09762
1 Colony(CLY) ke PKR
Rs11.1190576
1 Colony(CLY) ke KZT
20.6940202
1 Colony(CLY) ke THB
฿1.2742226
1 Colony(CLY) ke TWD
NT$1.2191466
1 Colony(CLY) ke AED
د.إ0.1443778
1 Colony(CLY) ke CHF
Fr0.031472
1 Colony(CLY) ke HKD
HK$0.3056718
1 Colony(CLY) ke AMD
֏15.043616
1 Colony(CLY) ke MAD
.د.م0.365862
1 Colony(CLY) ke MXN
$0.7309372
1 Colony(CLY) ke SAR
ريال0.147525
1 Colony(CLY) ke ETB
Br6.0540326
1 Colony(CLY) ke KES
KSh5.0811544
1 Colony(CLY) ke JOD
د.أ0.02789206
1 Colony(CLY) ke PLN
0.1447712
1 Colony(CLY) ke RON
лв0.173096
1 Colony(CLY) ke SEK
kr0.3760904
1 Colony(CLY) ke BGN
лв0.0664846
1 Colony(CLY) ke HUF
Ft13.1525422
1 Colony(CLY) ke CZK
0.8288938
1 Colony(CLY) ke KWD
د.ك0.01203804
1 Colony(CLY) ke ILS
0.1286418
1 Colony(CLY) ke BOB
Bs0.271446
1 Colony(CLY) ke AZN
0.066878
1 Colony(CLY) ke TJS
SM0.3627148
1 Colony(CLY) ke GEL
0.1066114
1 Colony(CLY) ke AOA
Kz36.0586506
1 Colony(CLY) ke BHD
.د.ب0.01483118
1 Colony(CLY) ke BMD
$0.03934
1 Colony(CLY) ke DKK
kr0.2541364
1 Colony(CLY) ke HNL
L1.0362156
1 Colony(CLY) ke MUR
1.80964
1 Colony(CLY) ke NAD
$0.6833358
1 Colony(CLY) ke NOK
kr0.4008746
1 Colony(CLY) ke NZD
$0.0696318
1 Colony(CLY) ke PAB
B/.0.03934
1 Colony(CLY) ke PGK
K0.165228
1 Colony(CLY) ke QAR
ر.ق0.1431976
1 Colony(CLY) ke RSD
дин.3.99301
1 Colony(CLY) ke UZS
soʻm473.9757946
1 Colony(CLY) ke ALL
L3.298659
1 Colony(CLY) ke ANG
ƒ0.0704186
1 Colony(CLY) ke AWG
ƒ0.070812
1 Colony(CLY) ke BBD
$0.07868
1 Colony(CLY) ke BAM
KM0.0664846
1 Colony(CLY) ke BIF
Fr116.01366
1 Colony(CLY) ke BND
$0.051142
1 Colony(CLY) ke BSD
$0.03934
1 Colony(CLY) ke JMD
$6.308169
1 Colony(CLY) ke KHR
157.9918004
1 Colony(CLY) ke KMF
Fr16.5228
1 Colony(CLY) ke LAK
855.2173742
1 Colony(CLY) ke LKR
රු11.9935858
1 Colony(CLY) ke MDL
L0.66878
1 Colony(CLY) ke MGA
Ar177.20703
1 Colony(CLY) ke MOP
P0.31472
1 Colony(CLY) ke MVR
0.605836
1 Colony(CLY) ke MWK
MK68.2985674
1 Colony(CLY) ke MZN
MT2.515793
1 Colony(CLY) ke NPR
रु5.574478
1 Colony(CLY) ke PYG
278.99928
1 Colony(CLY) ke RWF
Fr57.08234
1 Colony(CLY) ke SBD
$0.3237682
1 Colony(CLY) ke SCR
0.592067
1 Colony(CLY) ke SRD
$1.51459
1 Colony(CLY) ke SVC
$0.3438316
1 Colony(CLY) ke SZL
L0.6829424
1 Colony(CLY) ke TMT
m0.13769
1 Colony(CLY) ke TND
د.ت0.11640706
1 Colony(CLY) ke TTD
$0.2663318
1 Colony(CLY) ke UGX
Sh137.53264
1 Colony(CLY) ke XAF
Fr22.30578
1 Colony(CLY) ke XCD
$0.106218
1 Colony(CLY) ke XOF
Fr22.30578
1 Colony(CLY) ke XPF
Fr4.05202
1 Colony(CLY) ke BWP
P0.529123
1 Colony(CLY) ke BZD
$0.0790734
1 Colony(CLY) ke CVE
$3.7703456
1 Colony(CLY) ke DJF
Fr6.96318
1 Colony(CLY) ke DOP
$2.5299554
1 Colony(CLY) ke DZD
د.ج5.1330832
1 Colony(CLY) ke FJD
$0.0896952
1 Colony(CLY) ke GNF
Fr342.0613
1 Colony(CLY) ke GTQ
Q0.3013444
1 Colony(CLY) ke GYD
$8.2283544
1 Colony(CLY) ke ISK
kr4.95684

Sumber Daya Colony

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Colony, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Colony
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Colony

Berapa nilai Colony (CLY) hari ini?
Harga live CLY dalam USD adalah 0.03934 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLY ke USD saat ini?
Harga CLY ke USD saat ini adalah $ 0.03934. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Colony?
Kapitalisasi pasar CLY adalah $ 4.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLY?
Suplai beredar CLY adalah 112.73M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLY?
CLY mencapai harga ATH sebesar 2.9339473376656446 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLY?
CLY mencapai harga ATL 0.0334724828286524 USD.
Berapa volume perdagangan CLY?
Volume perdagangan 24 jam live CLY adalah $ 100.26K USD.
Akankah harga CLY naik lebih tinggi tahun ini?
CLY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:19:55 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 CLY = 0.03934 USD

