Apa yang dimaksud dengan Colony (CLY)

Colony adalah Accelerator berbasis komunitas, berkembang menjadi DAO, untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Avalanche. Token ini didukung oleh token tata kelola: $CLY.

Colony tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Colony Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa CLY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Colony di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Colony dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Colony (USD)

Berapa nilai Colony (CLY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Colony (CLY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Colony.

Cek prediksi harga Colony sekarang!

Tokenomi Colony (CLY)

Memahami tokenomi Colony (CLY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLY sekarang!

Cara membeli Colony (CLY)

Ingin mengetahui cara membeli Colony? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Colony di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Colony

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Colony, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Colony Berapa nilai Colony (CLY) hari ini? Harga live CLY dalam USD adalah 0.03934 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CLY ke USD saat ini? $ 0.03934 . Cobalah Harga CLY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Colony? Kapitalisasi pasar CLY adalah $ 4.43M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CLY? Suplai beredar CLY adalah 112.73M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CLY? CLY mencapai harga ATH sebesar 2.9339473376656446 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CLY? CLY mencapai harga ATL 0.0334724828286524 USD . Berapa volume perdagangan CLY? Volume perdagangan 24 jam live CLY adalah $ 100.26K USD . Akankah harga CLY naik lebih tinggi tahun ini? CLY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Colony (CLY)

