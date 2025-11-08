Prediksi Harga Alliance Games (COA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Alliance Games untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan COA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Alliance Games % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.00266 $0.00266 $0.00266 +1.14% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Alliance Games untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Alliance Games (COA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Alliance Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.00266 pada tahun 2025. Prediksi Harga Alliance Games (COA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Alliance Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002793 pada tahun 2026. Prediksi Harga Alliance Games (COA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan COA pada tahun 2027 adalah $ 0.002932 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Alliance Games (COA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan COA pada tahun 2028 adalah $ 0.003079 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Alliance Games (COA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target COA pada tahun 2029 adalah $ 0.003233 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Alliance Games (COA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target COA pada tahun 2030 adalah $ 0.003394 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Alliance Games (COA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Alliance Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005529. Prediksi Harga Alliance Games (COA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Alliance Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009007. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00266 0.00%

2026 $ 0.002793 5.00%

2027 $ 0.002932 10.25%

2028 $ 0.003079 15.76%

2029 $ 0.003233 21.55%

2030 $ 0.003394 27.63%

2031 $ 0.003564 34.01%

2032 $ 0.003742 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003930 47.75%

2034 $ 0.004126 55.13%

2035 $ 0.004332 62.89%

2036 $ 0.004549 71.03%

2037 $ 0.004776 79.59%

2038 $ 0.005015 88.56%

2039 $ 0.005266 97.99%

2040 $ 0.005529 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Alliance Games Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.00266 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002660 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002662 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002670 0.41% Prediksi Harga Alliance Games (COA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk COA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.00266 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Alliance Games (COA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk COA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002660 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Alliance Games (COA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk COA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002662 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Alliance Games (COA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk COA adalah $0.002670 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Alliance Games Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.00266$ 0.00266 $ 0.00266 Perubahan Harga (24 Jam) +1.14% Kap. Pasar $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Suplai Peredaran 414.42M 414.42M 414.42M Volume (24 Jam) $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Volume (24 Jam) -- Harga COA terbaru adalah $ 0.00266. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.14%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 6.48K. Selanjutnya, suplai beredar COA adalah 414.42M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.10M. Lihat Harga COA Live

Harga Lampau Alliance Games Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Alliance Games, harga Alliance Games saat ini adalah 0.00266USD. Suplai Alliance Games(COA) yang beredar adalah 0.00 COA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.10M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.02% $ -0.000069 $ 0.00286 $ 0.00255

7 Hari -0.40% $ -0.001800 $ 0.0056 $ 0.00255

30 Days -0.35% $ -0.00149 $ 0.01704 $ 0.00255 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Alliance Games telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000069 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Alliance Games trading pada harga tertinggi $0.0056 dan terendah $0.00255 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.40% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut COA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Alliance Games telah mengalami perubahan -0.35% , mencerminkan sekitar $-0.00149 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa COA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Alliance Games lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga COA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Alliance Games (COA )? Modul Prediksi Harga Alliance Games adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga COA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Alliance Games pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan COA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Alliance Games. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan COA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum COA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Alliance Games.

Mengapa Prediksi Harga COA Penting?

Prediksi Harga COA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi COA sekarang? Menurut prediksi Anda, COA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga COA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Alliance Games (COA), prakiraan harga COA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 COA pada tahun 2026? Harga 1 Alliance Games (COA) hari ini adalah $0.00266 . Menurut modul prediksi di atas, COA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga COA pada tahun 2027? Alliance Games (COA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 COA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga COA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Alliance Games (COA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga COA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Alliance Games (COA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 COA pada tahun 2030? Harga 1 Alliance Games (COA) hari ini adalah $0.00266 . Menurut modul prediksi di atas, COA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga COA untuk tahun 2040? Alliance Games (COA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 COA pada tahun 2040.