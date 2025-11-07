BursaDEX+
Harga live Alliance Games hari ini adalah 0.00269 USD. Lacak informasi harga aktual COA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Alliance Games(COA)

Harga Live 1 COA ke USD:

$0.00269
$0.00269$0.00269
-1.82%1D
USD
Grafik Harga Live Alliance Games (COA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:41 (UTC+8)

Informasi Harga Alliance Games (COA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00258
$ 0.00258$ 0.00258
Low 24 Jam
$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321
High 24 Jam

$ 0.00258
$ 0.00258$ 0.00258

$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.00274072518566106
$ 0.00274072518566106$ 0.00274072518566106

0.00%

-1.82%

-38.87%

-38.87%

Harga aktual Alliance Games (COA) adalah $ 0.00269. Selama 24 jam terakhir, COA diperdagangkan antara low $ 0.00258 dan high $ 0.00321, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOA adalah $ 0.03474769210606202, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00274072518566106.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.82% selama 24 jam, dan -38.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Alliance Games (COA)

No.2043

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 10.15K
$ 10.15K$ 10.15K

$ 5.38M
$ 5.38M$ 5.38M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Kapitalisasi Pasar Alliance Games saat ini adalah $ 1.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.15K. Suplai beredar COA adalah 414.42M, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.38M.

Riwayat Harga Alliance Games (COA) USD

Pantau perubahan harga Alliance Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000499-1.82%
30 Days$ -0.00292-52.05%
60 Hari$ -0.00189-41.27%
90 Hari$ -0.00738-73.29%
Perubahan Harga Alliance Games Hari Ini

Hari ini, COA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000499 (-1.82%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Alliance Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00292 (-52.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Alliance Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COA terlihat mengalami perubahan $ -0.00189 (-41.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Alliance Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00738 (-73.29%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Alliance Games (COA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Alliance Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Alliance Games (COA)

Alliance Games adalah jaringan terdesentralisasi yang menggabungkan kreasi game berbasis AI, jaringan multipemain terintegrasi blockchain, dan sistem node pekerja terdistribusi untuk mendefinisikan ulang cara game dibuat, dihosting, dan dimonetisasi. Token asli, $COA, menggerakkan seluruh ekosistem—digunakan oleh pengembang untuk mengakses infrastruktur, oleh operator node untuk mendapatkan hadiah, dan oleh pengguna untuk mempertaruhkan, mengatur, dan membuka fitur premium.

Alliance Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Alliance Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Alliance Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Alliance Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Alliance Games (USD)

Berapa nilai Alliance Games (COA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Alliance Games (COA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Alliance Games.

Tokenomi Alliance Games (COA)

Memahami tokenomi Alliance Games (COA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COA sekarang!

Cara membeli Alliance Games (COA)

COA ke Mata Uang Lokal

1 Alliance Games(COA) ke VND
70.78735
1 Alliance Games(COA) ke AUD
A$0.0041426
1 Alliance Games(COA) ke GBP
0.0020444
1 Alliance Games(COA) ke EUR
0.0023134
1 Alliance Games(COA) ke USD
$0.00269
1 Alliance Games(COA) ke MYR
RM0.0112442
1 Alliance Games(COA) ke TRY
0.113249
1 Alliance Games(COA) ke JPY
¥0.41157
1 Alliance Games(COA) ke ARS
ARS$3.9041853
1 Alliance Games(COA) ke RUB
0.2185356
1 Alliance Games(COA) ke INR
0.2384954
1 Alliance Games(COA) ke IDR
Rp44.8333154
1 Alliance Games(COA) ke PHP
0.1586831
1 Alliance Games(COA) ke EGP
￡E.0.127237
1 Alliance Games(COA) ke BRL
R$0.0143915
1 Alliance Games(COA) ke CAD
C$0.0037929
1 Alliance Games(COA) ke BDT
0.3282069
1 Alliance Games(COA) ke NGN
3.8704796
1 Alliance Games(COA) ke COP
$10.3064929
1 Alliance Games(COA) ke ZAR
R.0.0467253
1 Alliance Games(COA) ke UAH
0.1131414
1 Alliance Games(COA) ke TZS
T.Sh.6.60933
1 Alliance Games(COA) ke VES
Bs0.59987
1 Alliance Games(COA) ke CLP
$2.53398
1 Alliance Games(COA) ke PKR
Rs0.7603016
1 Alliance Games(COA) ke KZT
1.4150207
1 Alliance Games(COA) ke THB
฿0.087156
1 Alliance Games(COA) ke TWD
NT$0.0833362
1 Alliance Games(COA) ke AED
د.إ0.0098723
1 Alliance Games(COA) ke CHF
Fr0.002152
1 Alliance Games(COA) ke HKD
HK$0.0209013
1 Alliance Games(COA) ke AMD
֏1.028656
1 Alliance Games(COA) ke MAD
.د.م0.0250439
1 Alliance Games(COA) ke MXN
$0.0499533
1 Alliance Games(COA) ke SAR
ريال0.0100875
1 Alliance Games(COA) ke ETB
Br0.4128881
1 Alliance Games(COA) ke KES
KSh0.3473866
1 Alliance Games(COA) ke JOD
د.أ0.00190721
1 Alliance Games(COA) ke PLN
0.0098992
1 Alliance Games(COA) ke RON
лв0.011836
1 Alliance Games(COA) ke SEK
kr0.0257164
1 Alliance Games(COA) ke BGN
лв0.0045461
1 Alliance Games(COA) ke HUF
Ft0.8993477
1 Alliance Games(COA) ke CZK
0.0566783
1 Alliance Games(COA) ke KWD
د.ك0.00082314
1 Alliance Games(COA) ke ILS
0.0087963
1 Alliance Games(COA) ke BOB
Bs0.018561
1 Alliance Games(COA) ke AZN
0.004573
1 Alliance Games(COA) ke TJS
SM0.0248018
1 Alliance Games(COA) ke GEL
0.0072899
1 Alliance Games(COA) ke AOA
Kz2.454356
1 Alliance Games(COA) ke BHD
.د.ب0.00101144
1 Alliance Games(COA) ke BMD
$0.00269
1 Alliance Games(COA) ke DKK
kr0.0173774
1 Alliance Games(COA) ke HNL
L0.0706932
1 Alliance Games(COA) ke MUR
0.12374
1 Alliance Games(COA) ke NAD
$0.0467253
1 Alliance Games(COA) ke NOK
kr0.027438
1 Alliance Games(COA) ke NZD
$0.0047613
1 Alliance Games(COA) ke PAB
B/.0.00269
1 Alliance Games(COA) ke PGK
K0.0114863
1 Alliance Games(COA) ke QAR
ر.ق0.0097916
1 Alliance Games(COA) ke RSD
дин.0.273035
1 Alliance Games(COA) ke UZS
soʻm32.0238044
1 Alliance Games(COA) ke ALL
L0.2256103
1 Alliance Games(COA) ke ANG
ƒ0.0048151
1 Alliance Games(COA) ke AWG
ƒ0.004842
1 Alliance Games(COA) ke BBD
$0.00538
1 Alliance Games(COA) ke BAM
KM0.0045461
1 Alliance Games(COA) ke BIF
Fr7.93281
1 Alliance Games(COA) ke BND
$0.003497
1 Alliance Games(COA) ke BSD
$0.00269
1 Alliance Games(COA) ke JMD
$0.4313415
1 Alliance Games(COA) ke KHR
10.8032014
1 Alliance Games(COA) ke KMF
Fr1.14863
1 Alliance Games(COA) ke LAK
58.4782597
1 Alliance Games(COA) ke LKR
රු0.8201003
1 Alliance Games(COA) ke MDL
L0.0460259
1 Alliance Games(COA) ke MGA
Ar12.117105
1 Alliance Games(COA) ke MOP
P0.02152
1 Alliance Games(COA) ke MVR
0.041426
1 Alliance Games(COA) ke MWK
MK4.662039
1 Alliance Games(COA) ke MZN
MT0.1720255
1 Alliance Games(COA) ke NPR
रु0.381173
1 Alliance Games(COA) ke PYG
19.07748
1 Alliance Games(COA) ke RWF
Fr3.90857
1 Alliance Games(COA) ke SBD
$0.0221118
1 Alliance Games(COA) ke SCR
0.0374717
1 Alliance Games(COA) ke SRD
$0.103565
1 Alliance Games(COA) ke SVC
$0.0235106
1 Alliance Games(COA) ke SZL
L0.0466715
1 Alliance Games(COA) ke TMT
m0.009415
1 Alliance Games(COA) ke TND
د.ت0.00795971
1 Alliance Games(COA) ke TTD
$0.0182113
1 Alliance Games(COA) ke UGX
Sh9.40424
1 Alliance Games(COA) ke XAF
Fr1.52792
1 Alliance Games(COA) ke XCD
$0.007263
1 Alliance Games(COA) ke XOF
Fr1.52792
1 Alliance Games(COA) ke XPF
Fr0.27707
1 Alliance Games(COA) ke BWP
P0.0361805
1 Alliance Games(COA) ke BZD
$0.0054069
1 Alliance Games(COA) ke CVE
$0.2578096
1 Alliance Games(COA) ke DJF
Fr0.47882
1 Alliance Games(COA) ke DOP
$0.172967
1 Alliance Games(COA) ke DZD
د.ج0.3509374
1 Alliance Games(COA) ke FJD
$0.0061332
1 Alliance Games(COA) ke GNF
Fr23.38955
1 Alliance Games(COA) ke GTQ
Q0.0206054
1 Alliance Games(COA) ke GYD
$0.5626404
1 Alliance Games(COA) ke ISK
kr0.33894

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Alliance Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Alliance Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Alliance Games

Berapa nilai Alliance Games (COA) hari ini?
Harga live COA dalam USD adalah 0.00269 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COA ke USD saat ini?
Harga COA ke USD saat ini adalah $ 0.00269. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Alliance Games?
Kapitalisasi pasar COA adalah $ 1.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COA?
Suplai beredar COA adalah 414.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COA?
COA mencapai harga ATH sebesar 0.03474769210606202 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COA?
COA mencapai harga ATL 0.00274072518566106 USD.
Berapa volume perdagangan COA?
Volume perdagangan 24 jam live COA adalah $ 10.15K USD.
Akankah harga COA naik lebih tinggi tahun ini?
COA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:22:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

