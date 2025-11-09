Tokenomi Alliance Games (COA)

Telusuri wawasan utama tentang Alliance Games (COA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:22:39 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Alliance Games (COA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Alliance Games (COA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

$ 1.09M
$ 2.00B
$ 414.42M
$ 5.28M
$ 0.027
$ 0.002555577236628028
$ 0.00264
Informasi Alliance Games (COA)

Alliance Games adalah jaringan terdesentralisasi yang menggabungkan kreasi game berbasis AI, jaringan multipemain terintegrasi blockchain, dan sistem node pekerja terdistribusi untuk mendefinisikan ulang cara game dibuat, dihosting, dan dimonetisasi. Token asli, $COA, menggerakkan seluruh ekosistem—digunakan oleh pengembang untuk mengakses infrastruktur, oleh operator node untuk mendapatkan hadiah, dan oleh pengguna untuk mempertaruhkan, mengatur, dan membuka fitur premium.

Situs Web Resmi:
https://alliancegames.xyz/
Whitepaper:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Tokenomi Alliance Games (COA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Alliance Games (COA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token COA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token COA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi COA, jelajahi harga live token COA!

