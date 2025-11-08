Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Cookie DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan COOKIE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli COOKIE

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Cookie DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.08069 $0.08069 $0.08069 +13.84% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Cookie DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Cookie DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.08069 pada tahun 2025. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Cookie DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.084724 pada tahun 2026. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan COOKIE pada tahun 2027 adalah $ 0.088960 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan COOKIE pada tahun 2028 adalah $ 0.093408 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target COOKIE pada tahun 2029 adalah $ 0.098079 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target COOKIE pada tahun 2030 adalah $ 0.102983 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Cookie DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.167748. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Cookie DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.273244. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.08069 0.00%

2026 $ 0.084724 5.00%

2027 $ 0.088960 10.25%

2028 $ 0.093408 15.76%

2029 $ 0.098079 21.55%

2030 $ 0.102983 27.63%

2031 $ 0.108132 34.01%

2032 $ 0.113538 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.119215 47.75%

2034 $ 0.125176 55.13%

2035 $ 0.131435 62.89%

2036 $ 0.138007 71.03%

2037 $ 0.144907 79.59%

2038 $ 0.152153 88.56%

2039 $ 0.159760 97.99%

2040 $ 0.167748 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Cookie DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.08069 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.080701 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.080767 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.081021 0.41% Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk COOKIE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.08069 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk COOKIE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.080701 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk COOKIE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.080767 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk COOKIE adalah $0.081021 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Cookie DAO Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.08069$ 0.08069 $ 0.08069 Perubahan Harga (24 Jam) +13.84% Kap. Pasar $ 50.60M$ 50.60M $ 50.60M Suplai Peredaran 627.67M 627.67M 627.67M Volume (24 Jam) $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volume (24 Jam) -- Harga COOKIE terbaru adalah $ 0.08069. Perubahan 24 jamnya sebesar +13.84%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.83M. Selanjutnya, suplai beredar COOKIE adalah 627.67M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 50.60M. Lihat Harga COOKIE Live

Cara Membeli Cookie DAO (COOKIE) Mencoba untuk membeli COOKIE? Anda sekarang dapat membeli COOKIE melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Cookie DAO dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli COOKIE Sekarang

Harga Lampau Cookie DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Cookie DAO, harga Cookie DAO saat ini adalah 0.08061USD. Suplai Cookie DAO(COOKIE) yang beredar adalah 0.00 COOKIE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $50.60M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.17% $ 0.011900 $ 0.08294 $ 0.06678

7 Hari -0.11% $ -0.010940 $ 0.09582 $ 0.0627

30 Days -0.34% $ -0.04245 $ 0.12505 $ 0.03666 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Cookie DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.011900 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.17% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Cookie DAO trading pada harga tertinggi $0.09582 dan terendah $0.0627 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut COOKIE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Cookie DAO telah mengalami perubahan -0.34% , mencerminkan sekitar $-0.04245 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa COOKIE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Cookie DAO lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga COOKIE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Cookie DAO (COOKIE )? Modul Prediksi Harga Cookie DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga COOKIE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Cookie DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan COOKIE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Cookie DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan COOKIE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum COOKIE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Cookie DAO.

Mengapa Prediksi Harga COOKIE Penting?

Prediksi Harga COOKIE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi COOKIE sekarang? Menurut prediksi Anda, COOKIE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga COOKIE bulan depan? Menurut alat prediksi harga Cookie DAO (COOKIE), prakiraan harga COOKIE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 COOKIE pada tahun 2026? Harga 1 Cookie DAO (COOKIE) hari ini adalah $0.08069 . Menurut modul prediksi di atas, COOKIE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga COOKIE pada tahun 2027? Cookie DAO (COOKIE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 COOKIE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga COOKIE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Cookie DAO (COOKIE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga COOKIE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Cookie DAO (COOKIE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 COOKIE pada tahun 2030? Harga 1 Cookie DAO (COOKIE) hari ini adalah $0.08069 . Menurut modul prediksi di atas, COOKIE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga COOKIE untuk tahun 2040? Cookie DAO (COOKIE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 COOKIE pada tahun 2040. Daftar Sekarang