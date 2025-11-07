Apa yang dimaksud dengan Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto's first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Prediksi Harga Cookie DAO (USD)

Berapa nilai Cookie DAO (COOKIE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cookie DAO (COOKIE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cookie DAO.

Cek prediksi harga Cookie DAO sekarang!

Tokenomi Cookie DAO (COOKIE)

Memahami tokenomi Cookie DAO (COOKIE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COOKIE sekarang!

Sumber Daya Cookie DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cookie DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cookie DAO Berapa nilai Cookie DAO (COOKIE) hari ini? Harga live COOKIE dalam USD adalah 0.06734 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COOKIE ke USD saat ini? $ 0.06734 . Cobalah Harga COOKIE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Cookie DAO? Kapitalisasi pasar COOKIE adalah $ 42.27M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COOKIE? Suplai beredar COOKIE adalah 627.66M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COOKIE? COOKIE mencapai harga ATH sebesar 0.7651890453845342 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COOKIE? COOKIE mencapai harga ATL 0.02001704075014387 USD . Berapa volume perdagangan COOKIE? Volume perdagangan 24 jam live COOKIE adalah $ 1.32M USD . Akankah harga COOKIE naik lebih tinggi tahun ini? COOKIE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COOKIE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

