Harga live Cookie DAO hari ini adalah 0.06734 USD. Lacak informasi harga aktual COOKIE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COOKIE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Cookie DAO

Harga Cookie DAO(COOKIE)

Harga Live 1 COOKIE ke USD:

$0.06734
+1.73%1D
USD
Grafik Harga Live Cookie DAO (COOKIE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:09 (UTC+8)

Informasi Harga Cookie DAO (COOKIE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06525
Low 24 Jam
$ 0.07151
High 24 Jam

$ 0.06525
$ 0.07151
$ 0.7651890453845342
$ 0.02001704075014387
-0.26%

+1.73%

-14.22%

-14.22%

Harga aktual Cookie DAO (COOKIE) adalah $ 0.06734. Selama 24 jam terakhir, COOKIE diperdagangkan antara low $ 0.06525 dan high $ 0.07151, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOOKIE adalah $ 0.7651890453845342, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02001704075014387.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COOKIE telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, +1.73% selama 24 jam, dan -14.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cookie DAO (COOKIE)

No.524

$ 42.27M
$ 1.32M
$ 67.34M
627.66M
1,000,000,000
999,893,688
62.76%

BSC

Kapitalisasi Pasar Cookie DAO saat ini adalah $ 42.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.32M. Suplai beredar COOKIE adalah 627.66M, dan total suplainya sebesar 999893688. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.34M.

Riwayat Harga Cookie DAO (COOKIE) USD

Pantau perubahan harga Cookie DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0011452+1.73%
30 Days$ -0.05271-43.91%
60 Hari$ -0.05458-44.77%
90 Hari$ -0.08348-55.36%
Perubahan Harga Cookie DAO Hari Ini

Hari ini, COOKIE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0011452 (+1.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cookie DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05271 (-43.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cookie DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COOKIE terlihat mengalami perubahan $ -0.05458 (-44.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cookie DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.08348 (-55.36%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cookie DAO (COOKIE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cookie DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cookie DAO (COOKIE)

Cookie DAO is the largest AI agents index and a data layer for AI and humans. It created crypto’s first AI Agents index, cookie.fun, giving investors and traders a top-level overview of the AI agents market. It eliminates the need to blindly invest in hundreds of new AI agents by providing data that allows for informed and targeted investments. Real-time analytics make powerful decision-making easier and safer for traders to laser-pick the most promising agents to invest in or spot market and sentiment shifts in real time. Based on 7TB of live data feeds, Cookie DAO is building the primary infrastructure for AI agents-driven reality. Cookie DAO is the first project on the market to aggregate and index live data of all AI agents, presenting it in human—and AI-friendly formats—index dashboards and agent APIs. Cookie DAO is powered by the $COOKIE token, which guarantees that it will continue gathering and indexing the growing amount of AI agent data. It is a utility token that grants access to the token-gated sections of the cookie.fun index and is required for agents that plug into the Cookie DAO APIs.

Cookie DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cookie DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COOKIE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cookie DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cookie DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cookie DAO (USD)

Berapa nilai Cookie DAO (COOKIE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cookie DAO (COOKIE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cookie DAO.

Cek prediksi harga Cookie DAO sekarang!

Tokenomi Cookie DAO (COOKIE)

Memahami tokenomi Cookie DAO (COOKIE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COOKIE sekarang!

Cara membeli Cookie DAO (COOKIE)

Ingin mengetahui cara membeli Cookie DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cookie DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COOKIE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Cookie DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cookie DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cookie DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cookie DAO

Berapa nilai Cookie DAO (COOKIE) hari ini?
Harga live COOKIE dalam USD adalah 0.06734 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COOKIE ke USD saat ini?
Harga COOKIE ke USD saat ini adalah $ 0.06734. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cookie DAO?
Kapitalisasi pasar COOKIE adalah $ 42.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COOKIE?
Suplai beredar COOKIE adalah 627.66M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COOKIE?
COOKIE mencapai harga ATH sebesar 0.7651890453845342 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COOKIE?
COOKIE mencapai harga ATL 0.02001704075014387 USD.
Berapa volume perdagangan COOKIE?
Volume perdagangan 24 jam live COOKIE adalah $ 1.32M USD.
Akankah harga COOKIE naik lebih tinggi tahun ini?
COOKIE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COOKIE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

