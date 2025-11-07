Riwayat Harga Cookie

Riwayat Harga Cookie (COOKIE)

Periode Waktu: 2025-08-06 ~ 2025-11-06

  • Harian
  • Mingguan
  • Bulanan
TanggalBukaTinggiRendahTutupVolume
2025-11-07$ 0.06826$ 0.06921$ 0.06762$ 0.068361.23M
2025-11-06$ 0.06731$ 0.07151$ 0.06525$ 0.0682618.69M
2025-11-05$ 0.06749$ 0.06891$ 0.06366$ 0.0673114.51M
2025-11-04$ 0.07218$ 0.0748$ 0.0627$ 0.0674922.89M
2025-11-03$ 0.08582$ 0.08584$ 0.07006$ 0.0721818.96M
2025-11-02$ 0.08981$ 0.08997$ 0.08249$ 0.085828.29M
2025-11-01$ 0.08184$ 0.09582$ 0.08124$ 0.0898120.21M
2025-10-31$ 0.07967$ 0.0838$ 0.07952$ 0.0818412.82M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Unduh Data Lampau Cookie

Unduh data lampau harian gratis dalam format yang dapat digunakan untuk Cookie guna membuat keputusan investasi Anda sendiri.

Harga Live Cookie

$ 0.06836

Cookie saat ini trading di harga 0.06836 USD. Kapitalisasi pasarnya sebesar 0.00 USD dengan volume trading 24 jam sebesar 0.00 USD. Jelajahi lebih banyak data COOKIE di halaman harga live MEXC.

Dengan memanfaatkan statistik harga live Cookie, pengguna dapat menganalisis tren pasar saat ini dan memprediksi pergerakan harga jangka pendek dan jangka panjang. Dengan data aktual di ujung jari Anda, Anda dapat membuat keputusan yang berlandaskan informasi dan memperoleh wawasan tentang prediksi harga potensial di masa mendatang untuk Cookie.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:41:40 (UTC+8)

Sumber Daya Cookie MEXC

Riwayat Harga Kripto Populer

Kami telah menyusun daftar prediksi harga token serupa menurut minat Anda. Lihat sekarang!

Penafian

Konten ini diberikan kepada Anda hanya untuk tujuan informasi, tidak merupakan tawaran, atau ajakan untuk menawarkan, maupun rekomendasi dari MEXC untuk membeli, menjual, atau memiliki sekuritas, produk keuangan, atau instrumen apa pun yang dirujuk dalam konten, dan bukan merupakan nasihat investasi, nasihat keuangan, nasihat trading, atau jenis nasihat lainnya. Data yang disajikan mungkin mencerminkan harga aset yang diperdagangkan di bursa MEXC serta bursa mata uang kripto dan platform data pasar lainnya. MEXC dapat mengenakan biaya untuk pemrosesan transaksi mata uang kripto yang mungkin tidak tecermin dalam harga konversi yang ditampilkan. MEXC tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau keterlambatan konten, atau atas tindakan apa pun yang diambil berdasarkan konten apa pun.

Harap baca dan pahami "Perjanjian Pengguna" dan "Kebijakan Privasi"