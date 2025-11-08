Prediksi Harga Convex Finance (CVX) (USD)

Dapatkan prediksi harga Convex Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan CVX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Convex Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $2.075 $2.075 $2.075 +4.21% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Convex Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Convex Finance (CVX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Convex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.075 pada tahun 2025. Prediksi Harga Convex Finance (CVX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Convex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.1787 pada tahun 2026. Prediksi Harga Convex Finance (CVX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CVX pada tahun 2027 adalah $ 2.2876 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Convex Finance (CVX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan CVX pada tahun 2028 adalah $ 2.4020 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Convex Finance (CVX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CVX pada tahun 2029 adalah $ 2.5221 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Convex Finance (CVX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CVX pada tahun 2030 adalah $ 2.6482 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Convex Finance (CVX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Convex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.3137. Prediksi Harga Convex Finance (CVX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Convex Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 7.0266. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.075 0.00%

Statistik Harga Convex Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 2.075 Perubahan Harga (24 Jam) +4.21% Kap. Pasar $ 202.88M Suplai Peredaran 97.77M Volume (24 Jam) $ 519.53K Harga CVX terbaru adalah $ 2.075. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.21%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 519.53K. Selanjutnya, suplai beredar CVX adalah 97.77M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 202.88M.

Harga Lampau Convex Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Convex Finance, harga Convex Finance saat ini adalah 2.075USD. Suplai Convex Finance(CVX) yang beredar adalah 0.00 CVX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $202.88M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.169999 $ 2.34 $ 1.819

7 Hari -0.06% $ -0.148000 $ 2.34 $ 1.74

30 Days -0.37% $ -1.2469 $ 3.337 $ 0.532 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Convex Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.169999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Convex Finance trading pada harga tertinggi $2.34 dan terendah $1.74 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut CVX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Convex Finance telah mengalami perubahan -0.37% , mencerminkan sekitar $-1.2469 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa CVX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Convex Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga CVX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Convex Finance (CVX )? Modul Prediksi Harga Convex Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga CVX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Convex Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan CVX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Convex Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan CVX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum CVX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Convex Finance.

Mengapa Prediksi Harga CVX Penting?

Prediksi Harga CVX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi CVX sekarang? Menurut prediksi Anda, CVX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga CVX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Convex Finance (CVX), prakiraan harga CVX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 CVX pada tahun 2026? Harga 1 Convex Finance (CVX) hari ini adalah $2.075 . Menurut modul prediksi di atas, CVX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga CVX pada tahun 2027? Convex Finance (CVX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CVX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga CVX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Convex Finance (CVX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga CVX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Convex Finance (CVX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 CVX pada tahun 2030? Harga 1 Convex Finance (CVX) hari ini adalah $2.075 . Menurut modul prediksi di atas, CVX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga CVX untuk tahun 2040? Convex Finance (CVX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 CVX pada tahun 2040.