BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Convex Finance hari ini adalah 1.83 USD. Lacak informasi harga aktual CVX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CVX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Convex Finance hari ini adalah 1.83 USD. Lacak informasi harga aktual CVX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CVX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CVX

Info Harga CVX

Penjelasan CVX

Situs Web Resmi CVX

Tokenomi CVX

Prakiraan Harga CVX

Riwayat CVX

Panduan Membeli CVX

Konverter CVX ke Mata Uang Fiat

Spot CVX

Futures USDT-M CVX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Convex Finance

Harga Convex Finance(CVX)

Harga Live 1 CVX ke USD:

$1.828
$1.828$1.828
+1.72%1D
USD
Grafik Harga Live Convex Finance (CVX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:29:36 (UTC+8)

Informasi Harga Convex Finance (CVX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.758
$ 1.758$ 1.758
Low 24 Jam
$ 1.952
$ 1.952$ 1.952
High 24 Jam

$ 1.758
$ 1.758$ 1.758

$ 1.952
$ 1.952$ 1.952

$ 62.68817812800717
$ 62.68817812800717$ 62.68817812800717

$ 0.7401543600879215
$ 0.7401543600879215$ 0.7401543600879215

+0.99%

+1.72%

-15.32%

-15.32%

Harga aktual Convex Finance (CVX) adalah $ 1.83. Selama 24 jam terakhir, CVX diperdagangkan antara low $ 1.758 dan high $ 1.952, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCVX adalah $ 62.68817812800717, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.7401543600879215.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CVX telah berubah sebesar +0.99% selama 1 jam terakhir, +1.72% selama 24 jam, dan -15.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Convex Finance (CVX)

No.181

$ 178.70M
$ 178.70M$ 178.70M

$ 274.24K
$ 274.24K$ 274.24K

$ 182.88M
$ 182.88M$ 182.88M

97.65M
97.65M 97.65M

99,932,343.04956585
99,932,343.04956585 99,932,343.04956585

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Convex Finance saat ini adalah $ 178.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 274.24K. Suplai beredar CVX adalah 97.65M, dan total suplainya sebesar 99932343.04956585. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 182.88M.

Riwayat Harga Convex Finance (CVX) USD

Pantau perubahan harga Convex Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.03091+1.72%
30 Days$ -1.695-48.09%
60 Hari$ -1.669-47.70%
90 Hari$ -2.792-60.41%
Perubahan Harga Convex Finance Hari Ini

Hari ini, CVX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.03091 (+1.72%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Convex Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.695 (-48.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Convex Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CVX terlihat mengalami perubahan $ -1.669 (-47.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Convex Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.792 (-60.41%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Convex Finance (CVX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Convex Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Convex Finance (CVX)

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

Convex Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Convex Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CVX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Convex Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Convex Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Convex Finance (USD)

Berapa nilai Convex Finance (CVX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Convex Finance (CVX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Convex Finance.

Cek prediksi harga Convex Finance sekarang!

Tokenomi Convex Finance (CVX)

Memahami tokenomi Convex Finance (CVX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CVX sekarang!

Cara membeli Convex Finance (CVX)

Ingin mengetahui cara membeli Convex Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Convex Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CVX ke Mata Uang Lokal

1 Convex Finance(CVX) ke VND
48,156.45
1 Convex Finance(CVX) ke AUD
A$2.8182
1 Convex Finance(CVX) ke GBP
1.3908
1 Convex Finance(CVX) ke EUR
1.5738
1 Convex Finance(CVX) ke USD
$1.83
1 Convex Finance(CVX) ke MYR
RM7.6494
1 Convex Finance(CVX) ke TRY
77.2077
1 Convex Finance(CVX) ke JPY
¥278.16
1 Convex Finance(CVX) ke ARS
ARS$2,656.0071
1 Convex Finance(CVX) ke RUB
148.6692
1 Convex Finance(CVX) ke INR
162.2661
1 Convex Finance(CVX) ke IDR
Rp30,499.9878
1 Convex Finance(CVX) ke PHP
107.8419
1 Convex Finance(CVX) ke EGP
￡E.86.559
1 Convex Finance(CVX) ke BRL
R$9.7905
1 Convex Finance(CVX) ke CAD
C$2.5803
1 Convex Finance(CVX) ke BDT
223.2783
1 Convex Finance(CVX) ke NGN
2,633.0772
1 Convex Finance(CVX) ke COP
$7,011.4803
1 Convex Finance(CVX) ke ZAR
R.31.7871
1 Convex Finance(CVX) ke UAH
76.9698
1 Convex Finance(CVX) ke TZS
T.Sh.4,496.31
1 Convex Finance(CVX) ke VES
Bs415.41
1 Convex Finance(CVX) ke CLP
$1,725.69
1 Convex Finance(CVX) ke PKR
Rs517.2312
1 Convex Finance(CVX) ke KZT
962.6349
1 Convex Finance(CVX) ke THB
฿59.292
1 Convex Finance(CVX) ke TWD
NT$56.7117
1 Convex Finance(CVX) ke AED
د.إ6.7161
1 Convex Finance(CVX) ke CHF
Fr1.464
1 Convex Finance(CVX) ke HKD
HK$14.2191
1 Convex Finance(CVX) ke AMD
֏699.792
1 Convex Finance(CVX) ke MAD
.د.م17.019
1 Convex Finance(CVX) ke MXN
$33.9831
1 Convex Finance(CVX) ke SAR
ريال6.8625
1 Convex Finance(CVX) ke ETB
Br281.6187
1 Convex Finance(CVX) ke KES
KSh236.3628
1 Convex Finance(CVX) ke JOD
د.أ1.29747
1 Convex Finance(CVX) ke PLN
6.7344
1 Convex Finance(CVX) ke RON
лв8.052
1 Convex Finance(CVX) ke SEK
kr17.5131
1 Convex Finance(CVX) ke BGN
лв3.0927
1 Convex Finance(CVX) ke HUF
Ft612.0252
1 Convex Finance(CVX) ke CZK
38.5581
1 Convex Finance(CVX) ke KWD
د.ك0.55998
1 Convex Finance(CVX) ke ILS
5.9841
1 Convex Finance(CVX) ke BOB
Bs12.627
1 Convex Finance(CVX) ke AZN
3.111
1 Convex Finance(CVX) ke TJS
SM16.8726
1 Convex Finance(CVX) ke GEL
4.9593
1 Convex Finance(CVX) ke AOA
Kz1,677.3597
1 Convex Finance(CVX) ke BHD
.د.ب0.68808
1 Convex Finance(CVX) ke BMD
$1.83
1 Convex Finance(CVX) ke DKK
kr11.8218
1 Convex Finance(CVX) ke HNL
L48.2022
1 Convex Finance(CVX) ke MUR
84.18
1 Convex Finance(CVX) ke NAD
$31.7871
1 Convex Finance(CVX) ke NOK
kr18.6477
1 Convex Finance(CVX) ke NZD
$3.2391
1 Convex Finance(CVX) ke PAB
B/.1.83
1 Convex Finance(CVX) ke PGK
K7.686
1 Convex Finance(CVX) ke QAR
ر.ق6.6612
1 Convex Finance(CVX) ke RSD
дин.185.7816
1 Convex Finance(CVX) ke UZS
soʻm22,048.1877
1 Convex Finance(CVX) ke ALL
L153.4455
1 Convex Finance(CVX) ke ANG
ƒ3.2757
1 Convex Finance(CVX) ke AWG
ƒ3.294
1 Convex Finance(CVX) ke BBD
$3.66
1 Convex Finance(CVX) ke BAM
KM3.0927
1 Convex Finance(CVX) ke BIF
Fr5,396.67
1 Convex Finance(CVX) ke BND
$2.379
1 Convex Finance(CVX) ke BSD
$1.83
1 Convex Finance(CVX) ke JMD
$293.4405
1 Convex Finance(CVX) ke KHR
7,349.3898
1 Convex Finance(CVX) ke KMF
Fr768.6
1 Convex Finance(CVX) ke LAK
39,782.6079
1 Convex Finance(CVX) ke LKR
රු557.9121
1 Convex Finance(CVX) ke MDL
L31.11
1 Convex Finance(CVX) ke MGA
Ar8,243.235
1 Convex Finance(CVX) ke MOP
P14.64
1 Convex Finance(CVX) ke MVR
28.182
1 Convex Finance(CVX) ke MWK
MK3,177.0813
1 Convex Finance(CVX) ke MZN
MT117.0285
1 Convex Finance(CVX) ke NPR
रु259.311
1 Convex Finance(CVX) ke PYG
12,978.36
1 Convex Finance(CVX) ke RWF
Fr2,655.33
1 Convex Finance(CVX) ke SBD
$15.0609
1 Convex Finance(CVX) ke SCR
26.4069
1 Convex Finance(CVX) ke SRD
$70.455
1 Convex Finance(CVX) ke SVC
$15.9942
1 Convex Finance(CVX) ke SZL
L31.7688
1 Convex Finance(CVX) ke TMT
m6.405
1 Convex Finance(CVX) ke TND
د.ت5.41497
1 Convex Finance(CVX) ke TTD
$12.3891
1 Convex Finance(CVX) ke UGX
Sh6,397.68
1 Convex Finance(CVX) ke XAF
Fr1,039.44
1 Convex Finance(CVX) ke XCD
$4.941
1 Convex Finance(CVX) ke XOF
Fr1,039.44
1 Convex Finance(CVX) ke XPF
Fr188.49
1 Convex Finance(CVX) ke BWP
P24.6135
1 Convex Finance(CVX) ke BZD
$3.6783
1 Convex Finance(CVX) ke CVE
$175.3872
1 Convex Finance(CVX) ke DJF
Fr323.91
1 Convex Finance(CVX) ke DOP
$117.6873
1 Convex Finance(CVX) ke DZD
د.ج238.9248
1 Convex Finance(CVX) ke FJD
$4.1724
1 Convex Finance(CVX) ke GNF
Fr15,911.85
1 Convex Finance(CVX) ke GTQ
Q14.0178
1 Convex Finance(CVX) ke GYD
$382.7628
1 Convex Finance(CVX) ke ISK
kr230.58

Sumber Daya Convex Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Convex Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Convex Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Convex Finance

Berapa nilai Convex Finance (CVX) hari ini?
Harga live CVX dalam USD adalah 1.83 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CVX ke USD saat ini?
Harga CVX ke USD saat ini adalah $ 1.83. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Convex Finance?
Kapitalisasi pasar CVX adalah $ 178.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CVX?
Suplai beredar CVX adalah 97.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CVX?
CVX mencapai harga ATH sebesar 62.68817812800717 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CVX?
CVX mencapai harga ATL 0.7401543600879215 USD.
Berapa volume perdagangan CVX?
Volume perdagangan 24 jam live CVX adalah $ 274.24K USD.
Akankah harga CVX naik lebih tinggi tahun ini?
CVX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CVX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:29:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Convex Finance (CVX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CVX ke USD

Jumlah

CVX
CVX
USD
USD

1 CVX = 1.83 USD

Perdagangkan CVX

CVX/USDT
$1.828
$1.828$1.828
+1.61%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,799.71
$100,799.71$100,799.71

-1.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.00
$3,297.00$3,297.00

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-0.59%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0124
$1.0124$1.0124

+17.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,799.71
$100,799.71$100,799.71

-1.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.00
$3,297.00$3,297.00

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.00
$155.00$155.00

-0.59%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2054
$2.2054$2.2054

-1.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0130
$1.0130$1.0130

-0.30%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0840
$0.0840$0.0840

+68.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015360
$0.015360$0.015360

+1,436.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009623
$0.009623$0.009623

+350.93%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$3.922
$3.922$3.922

+292.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0840
$0.0840$0.0840

+68.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002422
$0.0000002422$0.0000002422

+61.46%