Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) (USD)

Dapatkan prediksi harga Epic Chain untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan EPIC dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli EPIC

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Epic Chain % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.7566 $0.7566 $0.7566 +4.96% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Epic Chain untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Epic Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.7566 pada tahun 2025. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Epic Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.794430 pada tahun 2026. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EPIC pada tahun 2027 adalah $ 0.834151 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EPIC pada tahun 2028 adalah $ 0.875859 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EPIC pada tahun 2029 adalah $ 0.919652 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EPIC pada tahun 2030 adalah $ 0.965634 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Epic Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.5729. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Epic Chain berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.5621. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.7566 0.00%

2026 $ 0.794430 5.00%

2027 $ 0.834151 10.25%

2028 $ 0.875859 15.76%

2029 $ 0.919652 21.55%

2030 $ 0.965634 27.63%

2031 $ 1.0139 34.01%

2032 $ 1.0646 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.1178 47.75%

2034 $ 1.1737 55.13%

2035 $ 1.2324 62.89%

2036 $ 1.2940 71.03%

2037 $ 1.3587 79.59%

2038 $ 1.4266 88.56%

2039 $ 1.4980 97.99%

2040 $ 1.5729 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Epic Chain Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.7566 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.756703 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.757325 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.759709 0.41% Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk EPIC pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.7566 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk EPIC, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.756703 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk EPIC, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.757325 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Epic Chain (EPIC) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk EPIC adalah $0.759709 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Epic Chain Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.7566$ 0.7566 $ 0.7566 Perubahan Harga (24 Jam) +4.96% Kap. Pasar $ 22.70M$ 22.70M $ 22.70M Suplai Peredaran 30.00M 30.00M 30.00M Volume (24 Jam) $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volume (24 Jam) -- Harga EPIC terbaru adalah $ 0.7566. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.96%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.01M. Selanjutnya, suplai beredar EPIC adalah 30.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 22.70M. Lihat Harga EPIC Live

Cara Membeli Epic Chain (EPIC) Mencoba untuk membeli EPIC? Anda sekarang dapat membeli EPIC melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Epic Chain dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli EPIC Sekarang

Harga Lampau Epic Chain Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Epic Chain, harga Epic Chain saat ini adalah 0.7566USD. Suplai Epic Chain(EPIC) yang beredar adalah 0.00 EPIC , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $22.70M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.028100 $ 0.802 $ 0.6872

7 Hari -0.06% $ -0.056499 $ 0.8615 $ 0.6223

30 Days -0.55% $ -0.941099 $ 1.7018 $ 0.4441 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Epic Chain telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.028100 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Epic Chain trading pada harga tertinggi $0.8615 dan terendah $0.6223 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut EPIC di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Epic Chain telah mengalami perubahan -0.55% , mencerminkan sekitar $-0.941099 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa EPIC dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Epic Chain lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga EPIC Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Epic Chain (EPIC )? Modul Prediksi Harga Epic Chain adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga EPIC di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Epic Chain pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan EPIC, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Epic Chain. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan EPIC. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum EPIC untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Epic Chain.

Mengapa Prediksi Harga EPIC Penting?

Prediksi Harga EPIC sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi EPIC sekarang? Menurut prediksi Anda, EPIC akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga EPIC bulan depan? Menurut alat prediksi harga Epic Chain (EPIC), prakiraan harga EPIC akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 EPIC pada tahun 2026? Harga 1 Epic Chain (EPIC) hari ini adalah $0.7566 . Menurut modul prediksi di atas, EPIC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga EPIC pada tahun 2027? Epic Chain (EPIC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EPIC pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga EPIC pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Epic Chain (EPIC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga EPIC pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Epic Chain (EPIC) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 EPIC pada tahun 2030? Harga 1 Epic Chain (EPIC) hari ini adalah $0.7566 . Menurut modul prediksi di atas, EPIC akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga EPIC untuk tahun 2040? Epic Chain (EPIC) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EPIC pada tahun 2040. Daftar Sekarang