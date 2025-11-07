BursaDEX+
$0.7258
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:33:04 (UTC+8)

Informasi Harga Epic Chain (EPIC) (USD)

Harga aktual Epic Chain (EPIC) adalah $ 0.7266. Selama 24 jam terakhir, EPIC diperdagangkan antara low $ 0.669 dan high $ 0.7487, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEPIC adalah $ 3.196458791991857, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.5395577683554535.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EPIC telah berubah sebesar -0.59% selama 1 jam terakhir, +5.57% selama 24 jam, dan -2.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Epic Chain (EPIC)

Kapitalisasi Pasar Epic Chain saat ini adalah $ 21.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.04M. Suplai beredar EPIC adalah 30.00M, dan total suplainya sebesar 30000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.80M.

Riwayat Harga Epic Chain (EPIC) USD

Pantau perubahan harga Epic Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.038294+5.57%
30 Days$ -0.971-57.20%
60 Hari$ -1.3475-64.97%
90 Hari$ -1.5905-68.65%
Perubahan Harga Epic Chain Hari Ini

Hari ini, EPIC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.038294 (+5.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Epic Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.971 (-57.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Epic Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EPIC terlihat mengalami perubahan $ -1.3475 (-64.97%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Epic Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.5905 (-68.65%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Epic Chain (EPIC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Epic Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Epic Chain (EPIC)

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Epic Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Epic Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EPIC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Epic Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Epic Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Epic Chain (USD)

Berapa nilai Epic Chain (EPIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Epic Chain (EPIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Epic Chain.

Cek prediksi harga Epic Chain sekarang!

Tokenomi Epic Chain (EPIC)

Memahami tokenomi Epic Chain (EPIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EPIC sekarang!

Cara membeli Epic Chain (EPIC)

Ingin mengetahui cara membeli Epic Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Epic Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EPIC ke Mata Uang Lokal

1 Epic Chain(EPIC) ke VND
19,120.479
1 Epic Chain(EPIC) ke AUD
A$1.118964
1 Epic Chain(EPIC) ke GBP
0.552216
1 Epic Chain(EPIC) ke EUR
0.624876
1 Epic Chain(EPIC) ke USD
$0.7266
1 Epic Chain(EPIC) ke MYR
RM3.037188
1 Epic Chain(EPIC) ke TRY
30.58986
1 Epic Chain(EPIC) ke JPY
¥111.1698
1 Epic Chain(EPIC) ke ARS
ARS$1,054.565442
1 Epic Chain(EPIC) ke RUB
59.028984
1 Epic Chain(EPIC) ke INR
64.427622
1 Epic Chain(EPIC) ke IDR
Rp12,109.995156
1 Epic Chain(EPIC) ke PHP
42.891198
1 Epic Chain(EPIC) ke EGP
￡E.34.360914
1 Epic Chain(EPIC) ke BRL
R$3.880044
1 Epic Chain(EPIC) ke CAD
C$1.024506
1 Epic Chain(EPIC) ke BDT
88.652466
1 Epic Chain(EPIC) ke NGN
1,045.461144
1 Epic Chain(EPIC) ke COP
$2,783.902506
1 Epic Chain(EPIC) ke ZAR
R.12.613776
1 Epic Chain(EPIC) ke UAH
30.560796
1 Epic Chain(EPIC) ke TZS
T.Sh.1,785.2562
1 Epic Chain(EPIC) ke VES
Bs162.0318
1 Epic Chain(EPIC) ke CLP
$684.4572
1 Epic Chain(EPIC) ke PKR
Rs205.366224
1 Epic Chain(EPIC) ke KZT
382.213398
1 Epic Chain(EPIC) ke THB
฿23.54184
1 Epic Chain(EPIC) ke TWD
NT$22.517334
1 Epic Chain(EPIC) ke AED
د.إ2.666622
1 Epic Chain(EPIC) ke CHF
Fr0.58128
1 Epic Chain(EPIC) ke HKD
HK$5.645682
1 Epic Chain(EPIC) ke AMD
֏277.85184
1 Epic Chain(EPIC) ke MAD
.د.م6.764646
1 Epic Chain(EPIC) ke MXN
$13.492962
1 Epic Chain(EPIC) ke SAR
ريال2.72475
1 Epic Chain(EPIC) ke ETB
Br111.525834
1 Epic Chain(EPIC) ke KES
KSh93.833124
1 Epic Chain(EPIC) ke JOD
د.أ0.5151594
1 Epic Chain(EPIC) ke PLN
2.666622
1 Epic Chain(EPIC) ke RON
лв3.19704
1 Epic Chain(EPIC) ke SEK
kr6.946296
1 Epic Chain(EPIC) ke BGN
лв1.227954
1 Epic Chain(EPIC) ke HUF
Ft242.924178
1 Epic Chain(EPIC) ke CZK
15.309462
1 Epic Chain(EPIC) ke KWD
د.ك0.2223396
1 Epic Chain(EPIC) ke ILS
2.375982
1 Epic Chain(EPIC) ke BOB
Bs5.01354
1 Epic Chain(EPIC) ke AZN
1.23522
1 Epic Chain(EPIC) ke TJS
SM6.699252
1 Epic Chain(EPIC) ke GEL
1.969086
1 Epic Chain(EPIC) ke AOA
Kz662.94984
1 Epic Chain(EPIC) ke BHD
.د.ب0.2732016
1 Epic Chain(EPIC) ke BMD
$0.7266
1 Epic Chain(EPIC) ke DKK
kr4.693836
1 Epic Chain(EPIC) ke HNL
L19.095048
1 Epic Chain(EPIC) ke MUR
33.4236
1 Epic Chain(EPIC) ke NAD
$12.621042
1 Epic Chain(EPIC) ke NOK
kr7.41132
1 Epic Chain(EPIC) ke NZD
$1.286082
1 Epic Chain(EPIC) ke PAB
B/.0.7266
1 Epic Chain(EPIC) ke PGK
K3.102582
1 Epic Chain(EPIC) ke QAR
ر.ق2.644824
1 Epic Chain(EPIC) ke RSD
дин.73.7499
1 Epic Chain(EPIC) ke UZS
soʻm8,649.998616
1 Epic Chain(EPIC) ke ALL
L60.939942
1 Epic Chain(EPIC) ke ANG
ƒ1.300614
1 Epic Chain(EPIC) ke AWG
ƒ1.30788
1 Epic Chain(EPIC) ke BBD
$1.4532
1 Epic Chain(EPIC) ke BAM
KM1.227954
1 Epic Chain(EPIC) ke BIF
Fr2,142.7434
1 Epic Chain(EPIC) ke BND
$0.94458
1 Epic Chain(EPIC) ke BSD
$0.7266
1 Epic Chain(EPIC) ke JMD
$116.51031
1 Epic Chain(EPIC) ke KHR
2,918.069196
1 Epic Chain(EPIC) ke KMF
Fr310.2582
1 Epic Chain(EPIC) ke LAK
15,795.651858
1 Epic Chain(EPIC) ke LKR
රු221.518542
1 Epic Chain(EPIC) ke MDL
L12.432126
1 Epic Chain(EPIC) ke MGA
Ar3,272.9697
1 Epic Chain(EPIC) ke MOP
P5.8128
1 Epic Chain(EPIC) ke MVR
11.18964
1 Epic Chain(EPIC) ke MWK
MK1,259.27046
1 Epic Chain(EPIC) ke MZN
MT46.46607
1 Epic Chain(EPIC) ke NPR
रु102.95922
1 Epic Chain(EPIC) ke PYG
5,153.0472
1 Epic Chain(EPIC) ke RWF
Fr1,055.7498
1 Epic Chain(EPIC) ke SBD
$5.972652
1 Epic Chain(EPIC) ke SCR
10.942596
1 Epic Chain(EPIC) ke SRD
$27.9741
1 Epic Chain(EPIC) ke SVC
$6.350484
1 Epic Chain(EPIC) ke SZL
L12.60651
1 Epic Chain(EPIC) ke TMT
m2.5431
1 Epic Chain(EPIC) ke TND
د.ت2.1500094
1 Epic Chain(EPIC) ke TTD
$4.919082
1 Epic Chain(EPIC) ke UGX
Sh2,540.1936
1 Epic Chain(EPIC) ke XAF
Fr412.7088
1 Epic Chain(EPIC) ke XCD
$1.96182
1 Epic Chain(EPIC) ke XOF
Fr412.7088
1 Epic Chain(EPIC) ke XPF
Fr74.8398
1 Epic Chain(EPIC) ke BWP
P9.77277
1 Epic Chain(EPIC) ke BZD
$1.460466
1 Epic Chain(EPIC) ke CVE
$69.637344
1 Epic Chain(EPIC) ke DJF
Fr129.3348
1 Epic Chain(EPIC) ke DOP
$46.72038
1 Epic Chain(EPIC) ke DZD
د.ج94.864896
1 Epic Chain(EPIC) ke FJD
$1.656648
1 Epic Chain(EPIC) ke GNF
Fr6,317.787
1 Epic Chain(EPIC) ke GTQ
Q5.565756
1 Epic Chain(EPIC) ke GYD
$151.975656
1 Epic Chain(EPIC) ke ISK
kr91.5516

Sumber Daya Epic Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Epic Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Epic Chain
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Epic Chain

Berapa nilai Epic Chain (EPIC) hari ini?
Harga live EPIC dalam USD adalah 0.7266 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EPIC ke USD saat ini?
Harga EPIC ke USD saat ini adalah $ 0.7266. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Epic Chain?
Kapitalisasi pasar EPIC adalah $ 21.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EPIC?
Suplai beredar EPIC adalah 30.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EPIC?
EPIC mencapai harga ATH sebesar 3.196458791991857 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EPIC?
EPIC mencapai harga ATL 0.5395577683554535 USD.
Berapa volume perdagangan EPIC?
Volume perdagangan 24 jam live EPIC adalah $ 1.04M USD.
Akankah harga EPIC naik lebih tinggi tahun ini?
EPIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EPIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Epic Chain (EPIC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

