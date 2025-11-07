Apa yang dimaksud dengan Epic Chain (EPIC)

Epic Chain is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world's first RWA superstructure, aligning individuals and institutions across every major asset class from consumer goods to capital markets.

Epic Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Epic Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EPIC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Epic Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Epic Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Epic Chain (USD)

Berapa nilai Epic Chain (EPIC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Epic Chain (EPIC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Epic Chain.

Cek prediksi harga Epic Chain sekarang!

Tokenomi Epic Chain (EPIC)

Memahami tokenomi Epic Chain (EPIC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EPIC sekarang!

Cara membeli Epic Chain (EPIC)

Ingin mengetahui cara membeli Epic Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Epic Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EPIC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Epic Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Epic Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Epic Chain Berapa nilai Epic Chain (EPIC) hari ini? Harga live EPIC dalam USD adalah 0.7266 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EPIC ke USD saat ini? $ 0.7266 . Cobalah Harga EPIC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Epic Chain? Kapitalisasi pasar EPIC adalah $ 21.80M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EPIC? Suplai beredar EPIC adalah 30.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EPIC? EPIC mencapai harga ATH sebesar 3.196458791991857 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EPIC? EPIC mencapai harga ATL 0.5395577683554535 USD . Berapa volume perdagangan EPIC? Volume perdagangan 24 jam live EPIC adalah $ 1.04M USD . Akankah harga EPIC naik lebih tinggi tahun ini? EPIC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EPIC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Epic Chain (EPIC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

