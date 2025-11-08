Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) (USD)

Dapatkan prediksi harga EVAA Protocol untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan EVAA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga EVAA Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $2.337 $2.337 $2.337 +0.95% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga EVAA Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, EVAA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.337 pada tahun 2025. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, EVAA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.4538 pada tahun 2026. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EVAA pada tahun 2027 adalah $ 2.5765 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EVAA pada tahun 2028 adalah $ 2.7053 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EVAA pada tahun 2029 adalah $ 2.8406 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EVAA pada tahun 2030 adalah $ 2.9826 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga EVAA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 4.8584. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga EVAA Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 7.9139. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.337 0.00%

2026 $ 2.4538 5.00%

2027 $ 2.5765 10.25%

2028 $ 2.7053 15.76%

2029 $ 2.8406 21.55%

2030 $ 2.9826 27.63%

2031 $ 3.1318 34.01%

2032 $ 3.2883 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.4528 47.75%

2034 $ 3.6254 55.13%

2035 $ 3.8067 62.89%

2036 $ 3.9970 71.03%

2037 $ 4.1969 79.59%

2038 $ 4.4067 88.56%

2039 $ 4.6271 97.99%

2040 $ 4.8584 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga EVAA Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 2.337 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 2.3373 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 2.3392 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 2.3466 0.41% Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk EVAA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $2.337 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk EVAA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.3373 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk EVAA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.3392 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk EVAA adalah $2.3466 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga EVAA Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 2.337$ 2.337 $ 2.337 Perubahan Harga (24 Jam) +0.95% Kap. Pasar $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M Suplai Peredaran 6.62M 6.62M 6.62M Volume (24 Jam) $ 762.99K$ 762.99K $ 762.99K Volume (24 Jam) -- Harga EVAA terbaru adalah $ 2.337. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.95%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 762.99K. Selanjutnya, suplai beredar EVAA adalah 6.62M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 15.49M. Lihat Harga EVAA Live

Harga Lampau EVAA Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live EVAA Protocol, harga EVAA Protocol saat ini adalah 2.341USD. Suplai EVAA Protocol(EVAA) yang beredar adalah 0.00 EVAA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $15.49M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.177000 $ 2.741 $ 2.265

7 Hari -0.73% $ -6.5590 $ 9.045 $ 2.265

30 Days -0.34% $ -1.2400 $ 13.706 $ 0.7 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, EVAA Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.177000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, EVAA Protocol trading pada harga tertinggi $9.045 dan terendah $2.265 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.73% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut EVAA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, EVAA Protocol telah mengalami perubahan -0.34% , mencerminkan sekitar $-1.2400 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa EVAA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga EVAA Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga EVAA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga EVAA Protocol (EVAA )? Modul Prediksi Harga EVAA Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga EVAA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap EVAA Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan EVAA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga EVAA Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan EVAA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum EVAA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan EVAA Protocol.

Mengapa Prediksi Harga EVAA Penting?

Prediksi Harga EVAA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi EVAA sekarang? Menurut prediksi Anda, EVAA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga EVAA bulan depan? Menurut alat prediksi harga EVAA Protocol (EVAA), prakiraan harga EVAA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 EVAA pada tahun 2026? Harga 1 EVAA Protocol (EVAA) hari ini adalah $2.337 . Menurut modul prediksi di atas, EVAA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga EVAA pada tahun 2027? EVAA Protocol (EVAA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EVAA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga EVAA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, EVAA Protocol (EVAA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga EVAA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, EVAA Protocol (EVAA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 EVAA pada tahun 2030? Harga 1 EVAA Protocol (EVAA) hari ini adalah $2.337 . Menurut modul prediksi di atas, EVAA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga EVAA untuk tahun 2040? EVAA Protocol (EVAA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EVAA pada tahun 2040.