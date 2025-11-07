BursaDEX+
Harga live EVAA Protocol hari ini adalah 2.588 USD. Lacak informasi harga aktual EVAA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EVAA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EVAA

Info Harga EVAA

Penjelasan EVAA

Whitepaper EVAA

Situs Web Resmi EVAA

Tokenomi EVAA

Prakiraan Harga EVAA

Riwayat EVAA

Panduan Membeli EVAA

Konverter EVAA ke Mata Uang Fiat

Spot EVAA

Futures USDT-M EVAA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo EVAA Protocol

Harga EVAA Protocol(EVAA)

Harga Live 1 EVAA ke USD:

$2.579
$2.579$2.579
-14.09%1D
USD
Grafik Harga Live EVAA Protocol (EVAA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:33:53 (UTC+8)

Informasi Harga EVAA Protocol (EVAA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.495
$ 2.495$ 2.495
Low 24 Jam
$ 3.177
$ 3.177$ 3.177
High 24 Jam

$ 2.495
$ 2.495$ 2.495

$ 3.177
$ 3.177$ 3.177

$ 13.61297177645488
$ 13.61297177645488$ 13.61297177645488

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+0.31%

-14.09%

-74.04%

-74.04%

Harga aktual EVAA Protocol (EVAA) adalah $ 2.588. Selama 24 jam terakhir, EVAA diperdagangkan antara low $ 2.495 dan high $ 3.177, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high EVAA adalah $ 13.61297177645488, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.4583095338977914.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EVAA telah berubah sebesar +0.31% selama 1 jam terakhir, -14.09% selama 24 jam, dan -74.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EVAA Protocol (EVAA)

No.799

$ 17.13M
$ 17.13M$ 17.13M

$ 831.00K
$ 831.00K$ 831.00K

$ 129.40M
$ 129.40M$ 129.40M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Kapitalisasi Pasar EVAA Protocol saat ini adalah $ 17.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 831.00K. Suplai beredar EVAA adalah 6.62M, dan total suplainya sebesar 50000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.40M.

Riwayat Harga EVAA Protocol (EVAA) USD

Pantau perubahan harga EVAA Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.42298-14.09%
30 Days$ -0.96-27.06%
60 Hari$ +0.588+29.40%
90 Hari$ +0.588+29.40%
Perubahan Harga EVAA Protocol Hari Ini

Hari ini, EVAA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.42298 (-14.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga EVAA Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.96 (-27.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga EVAA Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EVAA terlihat mengalami perubahan $ +0.588 (+29.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga EVAA Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.588 (+29.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari EVAA Protocol (EVAA)?

Lihat halaman Riwayat Harga EVAA Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan EVAA Protocol (EVAA)

EVAA adalah protokol likuiditas terdesentralisasi sumber terbuka asli Telegram pada TON Blockchain yang memungkinkan pengguna bertindak sebagai deposan, memperoleh pendapatan pasif dengan menyediakan likuiditas, atau sebagai peminjam, yang dapat mengamankan pinjaman yang dijaminkan secara berlebihan.

EVAA Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EVAA Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EVAA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang EVAA Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EVAA Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EVAA Protocol (USD)

Berapa nilai EVAA Protocol (EVAA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EVAA Protocol (EVAA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EVAA Protocol.

Cek prediksi harga EVAA Protocol sekarang!

Tokenomi EVAA Protocol (EVAA)

Memahami tokenomi EVAA Protocol (EVAA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EVAA sekarang!

Cara membeli EVAA Protocol (EVAA)

Ingin mengetahui cara membeli EVAA Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EVAA Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EVAA ke Mata Uang Lokal

1 EVAA Protocol(EVAA) ke VND
68,103.22
1 EVAA Protocol(EVAA) ke AUD
A$3.98552
1 EVAA Protocol(EVAA) ke GBP
1.96688
1 EVAA Protocol(EVAA) ke EUR
2.22568
1 EVAA Protocol(EVAA) ke USD
$2.588
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MYR
RM10.81784
1 EVAA Protocol(EVAA) ke TRY
109.18772
1 EVAA Protocol(EVAA) ke JPY
¥393.376
1 EVAA Protocol(EVAA) ke ARS
ARS$3,756.14556
1 EVAA Protocol(EVAA) ke RUB
210.24912
1 EVAA Protocol(EVAA) ke INR
229.47796
1 EVAA Protocol(EVAA) ke IDR
Rp43,133.31608
1 EVAA Protocol(EVAA) ke PHP
152.58848
1 EVAA Protocol(EVAA) ke EGP
￡E.122.4124
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BRL
R$13.8458
1 EVAA Protocol(EVAA) ke CAD
C$3.64908
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BDT
315.76188
1 EVAA Protocol(EVAA) ke NGN
3,723.71792
1 EVAA Protocol(EVAA) ke COP
$9,915.68908
1 EVAA Protocol(EVAA) ke ZAR
R.44.97944
1 EVAA Protocol(EVAA) ke UAH
108.85128
1 EVAA Protocol(EVAA) ke TZS
T.Sh.6,358.716
1 EVAA Protocol(EVAA) ke VES
Bs587.476
1 EVAA Protocol(EVAA) ke CLP
$2,440.484
1 EVAA Protocol(EVAA) ke PKR
Rs731.47232
1 EVAA Protocol(EVAA) ke KZT
1,361.36564
1 EVAA Protocol(EVAA) ke THB
฿83.79944
1 EVAA Protocol(EVAA) ke TWD
NT$80.20212
1 EVAA Protocol(EVAA) ke AED
د.إ9.49796
1 EVAA Protocol(EVAA) ke CHF
Fr2.0704
1 EVAA Protocol(EVAA) ke HKD
HK$20.10876
1 EVAA Protocol(EVAA) ke AMD
֏989.6512
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MAD
.د.م24.0684
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MXN
$48.05916
1 EVAA Protocol(EVAA) ke SAR
ريال9.705
1 EVAA Protocol(EVAA) ke ETB
Br398.26732
1 EVAA Protocol(EVAA) ke KES
KSh334.21432
1 EVAA Protocol(EVAA) ke JOD
د.أ1.834892
1 EVAA Protocol(EVAA) ke PLN
9.52384
1 EVAA Protocol(EVAA) ke RON
лв11.3872
1 EVAA Protocol(EVAA) ke SEK
kr24.76716
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BGN
лв4.37372
1 EVAA Protocol(EVAA) ke HUF
Ft865.84128
1 EVAA Protocol(EVAA) ke CZK
54.55504
1 EVAA Protocol(EVAA) ke KWD
د.ك0.791928
1 EVAA Protocol(EVAA) ke ILS
8.46276
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BOB
Bs17.8572
1 EVAA Protocol(EVAA) ke AZN
4.3996
1 EVAA Protocol(EVAA) ke TJS
SM23.86136
1 EVAA Protocol(EVAA) ke GEL
7.01348
1 EVAA Protocol(EVAA) ke AOA
Kz2,372.13492
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BHD
.د.ب0.973088
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BMD
$2.588
1 EVAA Protocol(EVAA) ke DKK
kr16.74436
1 EVAA Protocol(EVAA) ke HNL
L68.16792
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MUR
118.97036
1 EVAA Protocol(EVAA) ke NAD
$44.95356
1 EVAA Protocol(EVAA) ke NOK
kr26.3976
1 EVAA Protocol(EVAA) ke NZD
$4.58076
1 EVAA Protocol(EVAA) ke PAB
B/.2.588
1 EVAA Protocol(EVAA) ke PGK
K10.8696
1 EVAA Protocol(EVAA) ke QAR
ر.ق9.42032
1 EVAA Protocol(EVAA) ke RSD
дин.262.83728
1 EVAA Protocol(EVAA) ke UZS
soʻm31,180.71572
1 EVAA Protocol(EVAA) ke ALL
L217.0038
1 EVAA Protocol(EVAA) ke ANG
ƒ4.63252
1 EVAA Protocol(EVAA) ke AWG
ƒ4.6584
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BBD
$5.176
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BAM
KM4.37372
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BIF
Fr7,632.012
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BND
$3.3644
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BSD
$2.588
1 EVAA Protocol(EVAA) ke JMD
$414.9858
1 EVAA Protocol(EVAA) ke KHR
10,393.56328
1 EVAA Protocol(EVAA) ke KMF
Fr1,086.96
1 EVAA Protocol(EVAA) ke LAK
56,260.86844
1 EVAA Protocol(EVAA) ke LKR
රු789.00356
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MDL
L43.996
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MGA
Ar11,657.646
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MOP
P20.704
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MVR
39.8552
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MWK
MK4,493.05268
1 EVAA Protocol(EVAA) ke MZN
MT165.5026
1 EVAA Protocol(EVAA) ke NPR
रु366.7196
1 EVAA Protocol(EVAA) ke PYG
18,354.096
1 EVAA Protocol(EVAA) ke RWF
Fr3,755.188
1 EVAA Protocol(EVAA) ke SBD
$21.29924
1 EVAA Protocol(EVAA) ke SCR
37.34484
1 EVAA Protocol(EVAA) ke SRD
$99.638
1 EVAA Protocol(EVAA) ke SVC
$22.61912
1 EVAA Protocol(EVAA) ke SZL
L44.92768
1 EVAA Protocol(EVAA) ke TMT
m9.058
1 EVAA Protocol(EVAA) ke TND
د.ت7.657892
1 EVAA Protocol(EVAA) ke TTD
$17.52076
1 EVAA Protocol(EVAA) ke UGX
Sh9,047.648
1 EVAA Protocol(EVAA) ke XAF
Fr1,469.984
1 EVAA Protocol(EVAA) ke XCD
$6.9876
1 EVAA Protocol(EVAA) ke XOF
Fr1,469.984
1 EVAA Protocol(EVAA) ke XPF
Fr266.564
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BWP
P34.8086
1 EVAA Protocol(EVAA) ke BZD
$5.20188
1 EVAA Protocol(EVAA) ke CVE
$248.03392
1 EVAA Protocol(EVAA) ke DJF
Fr458.076
1 EVAA Protocol(EVAA) ke DOP
$166.43428
1 EVAA Protocol(EVAA) ke DZD
د.ج337.94104
1 EVAA Protocol(EVAA) ke FJD
$5.90064
1 EVAA Protocol(EVAA) ke GNF
Fr22,502.66
1 EVAA Protocol(EVAA) ke GTQ
Q19.82408
1 EVAA Protocol(EVAA) ke GYD
$541.30608
1 EVAA Protocol(EVAA) ke ISK
kr326.088

Sumber Daya EVAA Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EVAA Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi EVAA Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EVAA Protocol

Berapa nilai EVAA Protocol (EVAA) hari ini?
Harga live EVAA dalam USD adalah 2.588 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EVAA ke USD saat ini?
Harga EVAA ke USD saat ini adalah $ 2.588. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EVAA Protocol?
Kapitalisasi pasar EVAA adalah $ 17.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EVAA?
Suplai beredar EVAA adalah 6.62M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EVAA?
EVAA mencapai harga ATH sebesar 13.61297177645488 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EVAA?
EVAA mencapai harga ATL 1.4583095338977914 USD.
Berapa volume perdagangan EVAA?
Volume perdagangan 24 jam live EVAA adalah $ 831.00K USD.
Akankah harga EVAA naik lebih tinggi tahun ini?
EVAA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EVAA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting EVAA Protocol (EVAA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator EVAA ke USD

Jumlah

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 2.588 USD

Perdagangkan EVAA

EVAA/USDT
$2.579
$2.579$2.579
-14.09%

