Apa yang dimaksud dengan EVAA Protocol (EVAA)

EVAA adalah protokol likuiditas terdesentralisasi sumber terbuka asli Telegram pada TON Blockchain yang memungkinkan pengguna bertindak sebagai deposan, memperoleh pendapatan pasif dengan menyediakan likuiditas, atau sebagai peminjam, yang dapat mengamankan pinjaman yang dijaminkan secara berlebihan. EVAA adalah protokol likuiditas terdesentralisasi sumber terbuka asli Telegram pada TON Blockchain yang memungkinkan pengguna bertindak sebagai deposan, memperoleh pendapatan pasif dengan menyediakan likuiditas, atau sebagai peminjam, yang dapat mengamankan pinjaman yang dijaminkan secara berlebihan.

Tokenomi EVAA Protocol (EVAA)

Memahami tokenomi EVAA Protocol (EVAA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EVAA sekarang!

Sumber Daya EVAA Protocol

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EVAA Protocol Berapa nilai EVAA Protocol (EVAA) hari ini? Harga live EVAA dalam USD adalah 2.588 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EVAA ke USD saat ini? $ 2.588 . Cobalah Harga EVAA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EVAA Protocol? Kapitalisasi pasar EVAA adalah $ 17.13M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EVAA? Suplai beredar EVAA adalah 6.62M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EVAA? EVAA mencapai harga ATH sebesar 13.61297177645488 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EVAA? EVAA mencapai harga ATL 1.4583095338977914 USD . Berapa volume perdagangan EVAA? Volume perdagangan 24 jam live EVAA adalah $ 831.00K USD . Akankah harga EVAA naik lebih tinggi tahun ini? EVAA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EVAA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

