Prediksi Harga Flux untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Flux (FLUX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Flux berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.23114 pada tahun 2025. Prediksi Harga Flux (FLUX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Flux berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.242697 pada tahun 2026. Prediksi Harga Flux (FLUX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FLUX pada tahun 2027 adalah $ 0.254831 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Flux (FLUX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FLUX pada tahun 2028 adalah $ 0.267573 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Flux (FLUX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FLUX pada tahun 2029 adalah $ 0.280952 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Flux (FLUX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FLUX pada tahun 2030 adalah $ 0.294999 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Flux (FLUX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Flux berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.480523. Prediksi Harga Flux (FLUX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Flux berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.782722.

Statistik Harga Flux Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.23114$ 0.23114 $ 0.23114 Perubahan Harga (24 Jam) +111.41% Kap. Pasar $ 91.62M$ 91.62M $ 91.62M Suplai Peredaran 396.58M 396.58M 396.58M Volume (24 Jam) $ 23.61M$ 23.61M $ 23.61M Volume (24 Jam) -- Harga FLUX terbaru adalah $ 0.23114. Perubahan 24 jamnya sebesar +111.41%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 23.61M. Selanjutnya, suplai beredar FLUX adalah 396.58M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 91.62M. Lihat Harga FLUX Live

Harga Lampau Flux Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Flux, harga Flux saat ini adalah 0.23103USD. Suplai Flux(FLUX) yang beredar adalah 0.00 FLUX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $91.62M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 1.22% $ 0.127140 $ 0.27 $ 0.10066

7 Hari 1.12% $ 0.122580 $ 0.27 $ 0.0875

30 Days 0.25% $ 0.046280 $ 0.27 $ 0.0875 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Flux telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.127140 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 1.22% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Flux trading pada harga tertinggi $0.27 dan terendah $0.0875 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 1.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FLUX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Flux telah mengalami perubahan 0.25% , mencerminkan sekitar $0.046280 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FLUX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Flux lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga FLUX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Flux (FLUX )? Modul Prediksi Harga Flux adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FLUX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Flux pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FLUX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Flux. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FLUX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FLUX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Flux.

Mengapa Prediksi Harga FLUX Penting?

Prediksi Harga FLUX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FLUX sekarang? Menurut prediksi Anda, FLUX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FLUX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Flux (FLUX), prakiraan harga FLUX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FLUX pada tahun 2026? Harga 1 Flux (FLUX) hari ini adalah $0.23114 . Menurut modul prediksi di atas, FLUX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FLUX pada tahun 2027? Flux (FLUX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FLUX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FLUX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Flux (FLUX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FLUX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Flux (FLUX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FLUX pada tahun 2030? Harga 1 Flux (FLUX) hari ini adalah $0.23114 . Menurut modul prediksi di atas, FLUX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FLUX untuk tahun 2040? Flux (FLUX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FLUX pada tahun 2040.