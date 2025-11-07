BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Flux hari ini adalah 0.09887 USD. Lacak informasi harga aktual FLUX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLUX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Flux hari ini adalah 0.09887 USD. Lacak informasi harga aktual FLUX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLUX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FLUX

Info Harga FLUX

Penjelasan FLUX

Whitepaper FLUX

Situs Web Resmi FLUX

Tokenomi FLUX

Prakiraan Harga FLUX

Riwayat FLUX

Panduan Membeli FLUX

Konverter FLUX ke Mata Uang Fiat

Spot FLUX

Futures USDT-M FLUX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Flux

Harga Flux(FLUX)

Harga Live 1 FLUX ke USD:

$0.09887
$0.09887$0.09887
+2.41%1D
USD
Grafik Harga Live Flux (FLUX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:08 (UTC+8)

Informasi Harga Flux (FLUX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0946
$ 0.0946$ 0.0946
Low 24 Jam
$ 0.1001
$ 0.1001$ 0.1001
High 24 Jam

$ 0.0946
$ 0.0946$ 0.0946

$ 0.1001
$ 0.1001$ 0.1001

$ 4.167981738804332
$ 4.167981738804332$ 4.167981738804332

$ 0.01697851
$ 0.01697851$ 0.01697851

+1.06%

+2.41%

-5.57%

-5.57%

Harga aktual Flux (FLUX) adalah $ 0.09887. Selama 24 jam terakhir, FLUX diperdagangkan antara low $ 0.0946 dan high $ 0.1001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLUX adalah $ 4.167981738804332, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01697851.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLUX telah berubah sebesar +1.06% selama 1 jam terakhir, +2.41% selama 24 jam, dan -5.57% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Flux (FLUX)

No.561

$ 39.16M
$ 39.16M$ 39.16M

$ 323.18K
$ 323.18K$ 323.18K

$ 43.50M
$ 43.50M$ 43.50M

396.07M
396.07M 396.07M

440,000,000
440,000,000 440,000,000

396,070,739.4991484
396,070,739.4991484 396,070,739.4991484

90.01%

ZEL

Kapitalisasi Pasar Flux saat ini adalah $ 39.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 323.18K. Suplai beredar FLUX adalah 396.07M, dan total suplainya sebesar 396070739.4991484. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.50M.

Riwayat Harga Flux (FLUX) USD

Pantau perubahan harga Flux untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0023267+2.41%
30 Days$ -0.08493-46.21%
60 Hari$ -0.09823-49.84%
90 Hari$ -0.12963-56.74%
Perubahan Harga Flux Hari Ini

Hari ini, FLUX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0023267 (+2.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Flux 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.08493 (-46.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Flux 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLUX terlihat mengalami perubahan $ -0.09823 (-49.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Flux 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.12963 (-56.74%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Flux (FLUX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Flux sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Flux (FLUX)

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

Flux tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Flux Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLUX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Flux di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Flux dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Flux (USD)

Berapa nilai Flux (FLUX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Flux (FLUX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Flux.

Cek prediksi harga Flux sekarang!

Tokenomi Flux (FLUX)

Memahami tokenomi Flux (FLUX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLUX sekarang!

Cara membeli Flux (FLUX)

Ingin mengetahui cara membeli Flux? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Flux di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLUX ke Mata Uang Lokal

1 Flux(FLUX) ke VND
2,601.76405
1 Flux(FLUX) ke AUD
A$0.1522598
1 Flux(FLUX) ke GBP
0.0751412
1 Flux(FLUX) ke EUR
0.0850282
1 Flux(FLUX) ke USD
$0.09887
1 Flux(FLUX) ke MYR
RM0.4132766
1 Flux(FLUX) ke TRY
4.162427
1 Flux(FLUX) ke JPY
¥15.12711
1 Flux(FLUX) ke ARS
ARS$143.4969519
1 Flux(FLUX) ke RUB
8.0321988
1 Flux(FLUX) ke INR
8.7668029
1 Flux(FLUX) ke IDR
Rp1,647.8326742
1 Flux(FLUX) ke PHP
5.8362961
1 Flux(FLUX) ke EGP
￡E.4.6755623
1 Flux(FLUX) ke BRL
R$0.5279658
1 Flux(FLUX) ke CAD
C$0.1394067
1 Flux(FLUX) ke BDT
12.0631287
1 Flux(FLUX) ke NGN
142.2581108
1 Flux(FLUX) ke COP
$378.8115067
1 Flux(FLUX) ke ZAR
R.1.7163832
1 Flux(FLUX) ke UAH
4.1584722
1 Flux(FLUX) ke TZS
T.Sh.242.92359
1 Flux(FLUX) ke VES
Bs22.04801
1 Flux(FLUX) ke CLP
$93.13554
1 Flux(FLUX) ke PKR
Rs27.9446168
1 Flux(FLUX) ke KZT
52.0085861
1 Flux(FLUX) ke THB
฿3.203388
1 Flux(FLUX) ke TWD
NT$3.0639813
1 Flux(FLUX) ke AED
د.إ0.3628529
1 Flux(FLUX) ke CHF
Fr0.079096
1 Flux(FLUX) ke HKD
HK$0.7682199
1 Flux(FLUX) ke AMD
֏37.807888
1 Flux(FLUX) ke MAD
.د.م0.9204797
1 Flux(FLUX) ke MXN
$1.8360159
1 Flux(FLUX) ke SAR
ريال0.3707625
1 Flux(FLUX) ke ETB
Br15.1755563
1 Flux(FLUX) ke KES
KSh12.7680718
1 Flux(FLUX) ke JOD
د.أ0.07009883
1 Flux(FLUX) ke PLN
0.3628529
1 Flux(FLUX) ke RON
лв0.435028
1 Flux(FLUX) ke SEK
kr0.9451972
1 Flux(FLUX) ke BGN
лв0.1670903
1 Flux(FLUX) ke HUF
Ft33.0552071
1 Flux(FLUX) ke CZK
2.0831909
1 Flux(FLUX) ke KWD
د.ك0.03025422
1 Flux(FLUX) ke ILS
0.3233049
1 Flux(FLUX) ke BOB
Bs0.682203
1 Flux(FLUX) ke AZN
0.168079
1 Flux(FLUX) ke TJS
SM0.9115814
1 Flux(FLUX) ke GEL
0.2679377
1 Flux(FLUX) ke AOA
Kz90.208988
1 Flux(FLUX) ke BHD
.د.ب0.03717512
1 Flux(FLUX) ke BMD
$0.09887
1 Flux(FLUX) ke DKK
kr0.6387002
1 Flux(FLUX) ke HNL
L2.5983036
1 Flux(FLUX) ke MUR
4.54802
1 Flux(FLUX) ke NAD
$1.7173719
1 Flux(FLUX) ke NOK
kr1.008474
1 Flux(FLUX) ke NZD
$0.1749999
1 Flux(FLUX) ke PAB
B/.0.09887
1 Flux(FLUX) ke PGK
K0.4221749
1 Flux(FLUX) ke QAR
ر.ق0.3598868
1 Flux(FLUX) ke RSD
дин.10.035305
1 Flux(FLUX) ke UZS
soʻm1,177.0236212
1 Flux(FLUX) ke ALL
L8.2922269
1 Flux(FLUX) ke ANG
ƒ0.1769773
1 Flux(FLUX) ke AWG
ƒ0.177966
1 Flux(FLUX) ke BBD
$0.19774
1 Flux(FLUX) ke BAM
KM0.1670903
1 Flux(FLUX) ke BIF
Fr291.56763
1 Flux(FLUX) ke BND
$0.128531
1 Flux(FLUX) ke BSD
$0.09887
1 Flux(FLUX) ke JMD
$15.8538045
1 Flux(FLUX) ke KHR
397.0678522
1 Flux(FLUX) ke KMF
Fr42.21749
1 Flux(FLUX) ke LAK
2,149.3477831
1 Flux(FLUX) ke LKR
රු30.1424969
1 Flux(FLUX) ke MDL
L1.6916657
1 Flux(FLUX) ke MGA
Ar445.359915
1 Flux(FLUX) ke MOP
P0.79096
1 Flux(FLUX) ke MVR
1.522598
1 Flux(FLUX) ke MWK
MK171.351597
1 Flux(FLUX) ke MZN
MT6.3227365
1 Flux(FLUX) ke NPR
रु14.009879
1 Flux(FLUX) ke PYG
701.18604
1 Flux(FLUX) ke RWF
Fr143.65811
1 Flux(FLUX) ke SBD
$0.8127114
1 Flux(FLUX) ke SCR
1.4889822
1 Flux(FLUX) ke SRD
$3.806495
1 Flux(FLUX) ke SVC
$0.8641238
1 Flux(FLUX) ke SZL
L1.7153945
1 Flux(FLUX) ke TMT
m0.346045
1 Flux(FLUX) ke TND
د.ت0.29255633
1 Flux(FLUX) ke TTD
$0.6693499
1 Flux(FLUX) ke UGX
Sh345.64952
1 Flux(FLUX) ke XAF
Fr56.15816
1 Flux(FLUX) ke XCD
$0.266949
1 Flux(FLUX) ke XOF
Fr56.15816
1 Flux(FLUX) ke XPF
Fr10.18361
1 Flux(FLUX) ke BWP
P1.3298015
1 Flux(FLUX) ke BZD
$0.1987287
1 Flux(FLUX) ke CVE
$9.4757008
1 Flux(FLUX) ke DJF
Fr17.59886
1 Flux(FLUX) ke DOP
$6.357341
1 Flux(FLUX) ke DZD
د.ج12.9084672
1 Flux(FLUX) ke FJD
$0.2254236
1 Flux(FLUX) ke GNF
Fr859.67465
1 Flux(FLUX) ke GTQ
Q0.7573442
1 Flux(FLUX) ke GYD
$20.6796492
1 Flux(FLUX) ke ISK
kr12.45762

Sumber Daya Flux

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Flux, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Flux
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Flux

Berapa nilai Flux (FLUX) hari ini?
Harga live FLUX dalam USD adalah 0.09887 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLUX ke USD saat ini?
Harga FLUX ke USD saat ini adalah $ 0.09887. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Flux?
Kapitalisasi pasar FLUX adalah $ 39.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLUX?
Suplai beredar FLUX adalah 396.07M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLUX?
FLUX mencapai harga ATH sebesar 4.167981738804332 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLUX?
FLUX mencapai harga ATL 0.01697851 USD.
Berapa volume perdagangan FLUX?
Volume perdagangan 24 jam live FLUX adalah $ 323.18K USD.
Akankah harga FLUX naik lebih tinggi tahun ini?
FLUX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLUX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:37:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Flux (FLUX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FLUX ke USD

Jumlah

FLUX
FLUX
USD
USD

1 FLUX = 0.09887 USD

Perdagangkan FLUX

FLUX/USDT
$0.09887
$0.09887$0.09887
+2.34%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,948.58
$100,948.58$100,948.58

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.69
$3,321.69$3,321.69

+0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.19
$156.19$156.19

+0.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1411
$1.1411$1.1411

+32.99%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,948.58
$100,948.58$100,948.58

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.69
$3,321.69$3,321.69

+0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.19
$156.19$156.19

+0.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2143
$2.2143$2.2143

-0.90%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0098
$1.0098$1.0098

-0.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1154
$0.1154$0.1154

+130.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003965
$0.0003965$0.0003965

+164.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014300
$0.014300$0.014300

+1,330.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.489
$4.489$4.489

+348.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005109
$0.005109$0.005109

+139.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1154
$0.1154$0.1154

+130.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002286
$0.0000002286$0.0000002286

+52.40%