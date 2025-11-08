Prediksi Harga FTX Token (FTT) (USD)

Dapatkan prediksi harga FTX Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan FTT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga FTX Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga FTX Token (FTT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, FTX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.8038 pada tahun 2025. Prediksi Harga FTX Token (FTT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, FTX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.84399 pada tahun 2026. Prediksi Harga FTX Token (FTT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FTT pada tahun 2027 adalah $ 0.886189 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga FTX Token (FTT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FTT pada tahun 2028 adalah $ 0.930498 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga FTX Token (FTT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FTT pada tahun 2029 adalah $ 0.977023 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga FTX Token (FTT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FTT pada tahun 2030 adalah $ 1.0258 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga FTX Token (FTT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga FTX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.6710. Prediksi Harga FTX Token (FTT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga FTX Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.7219.

2026 $ 0.84399 5.00%

2027 $ 0.886189 10.25%

2028 $ 0.930498 15.76%

2029 $ 0.977023 21.55%

2030 $ 1.0258 27.63%

2031 $ 1.0771 34.01%

2032 $ 1.1310 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.1875 47.75%

2034 $ 1.2469 55.13%

2035 $ 1.3093 62.89%

2036 $ 1.3747 71.03%

2037 $ 1.4435 79.59%

2038 $ 1.5156 88.56%

2039 $ 1.5914 97.99%

Prediksi Harga FTX Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan

November 9, 2025(Besok) $ 0.803910 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.804570 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.807103 0.41% Prediksi Harga FTX Token (FTT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FTT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.8038 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga FTX Token (FTT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FTT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.803910 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga FTX Token (FTT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FTT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.804570 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga FTX Token (FTT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FTT adalah $0.807103 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga FTX Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.8038$ 0.8038 $ 0.8038 Perubahan Harga (24 Jam) +9.30% Kap. Pasar $ 264.37M$ 264.37M $ 264.37M Suplai Peredaran 328.90M 328.90M 328.90M Volume (24 Jam) $ 655.29K$ 655.29K $ 655.29K Volume (24 Jam) -- Harga FTT terbaru adalah $ 0.8038. Perubahan 24 jamnya sebesar +9.30%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 655.29K. Selanjutnya, suplai beredar FTT adalah 328.90M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 264.37M. Lihat Harga FTT Live

Cara Membeli FTX Token (FTT) Mencoba untuk membeli FTT? Anda sekarang dapat membeli FTT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli FTX Token dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli FTT Sekarang

Harga Lampau FTX Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live FTX Token, harga FTX Token saat ini adalah 0.8038USD. Suplai FTX Token(FTT) yang beredar adalah 0.00 FTT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $264.37M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.055799 $ 0.84 $ 0.7207

7 Hari -0.03% $ -0.029000 $ 0.9853 $ 0.706

30 Days -0.08% $ -0.072700 $ 0.9853 $ 0.3512 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, FTX Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.055799 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, FTX Token trading pada harga tertinggi $0.9853 dan terendah $0.706 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FTT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, FTX Token telah mengalami perubahan -0.08% , mencerminkan sekitar $-0.072700 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FTT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga FTX Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga FTT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga FTX Token (FTT )? Modul Prediksi Harga FTX Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FTT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap FTX Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FTT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga FTX Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FTT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FTT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan FTX Token.

Mengapa Prediksi Harga FTT Penting?

Prediksi Harga FTT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FTT sekarang? Menurut prediksi Anda, FTT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FTT bulan depan? Menurut alat prediksi harga FTX Token (FTT), prakiraan harga FTT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FTT pada tahun 2026? Harga 1 FTX Token (FTT) hari ini adalah $0.8038 . Menurut modul prediksi di atas, FTT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FTT pada tahun 2027? FTX Token (FTT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FTT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FTT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, FTX Token (FTT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FTT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, FTX Token (FTT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FTT pada tahun 2030? Harga 1 FTX Token (FTT) hari ini adalah $0.8038 . Menurut modul prediksi di atas, FTT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FTT untuk tahun 2040? FTX Token (FTT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FTT pada tahun 2040. Daftar Sekarang