Harga live FTX Token hari ini adalah 0.7333 USD. Lacak informasi harga aktual FTT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FTT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FTT

Info Harga FTT

Penjelasan FTT

Whitepaper FTT

Tokenomi FTT

Prakiraan Harga FTT

Riwayat FTT

Panduan Membeli FTT

Konverter FTT ke Mata Uang Fiat

Spot FTT

Futures USDT-M FTT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FTX Token

Harga FTX Token(FTT)

Harga Live 1 FTT ke USD:

$0.7342
+1.66%1D
USD
Grafik Harga Live FTX Token (FTT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:28:51 (UTC+8)

Informasi Harga FTX Token (FTT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.7205
Low 24 Jam
$ 0.7744
High 24 Jam

$ 0.7205
$ 0.7744
$ 85.0168524
$ 0.24007144414333415
-0.13%

+1.66%

-6.16%

-6.16%

Harga aktual FTX Token (FTT) adalah $ 0.7333. Selama 24 jam terakhir, FTT diperdagangkan antara low $ 0.7205 dan high $ 0.7744, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFTT adalah $ 85.0168524, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.24007144414333415.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FTT telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +1.66% selama 24 jam, dan -6.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FTX Token (FTT)

No.155

$ 241.18M
$ 789.17K
$ 258.25M
328.90M
352,170,015
328,895,103.813207
93.39%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar FTX Token saat ini adalah $ 241.18M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 789.17K. Suplai beredar FTT adalah 328.90M, dan total suplainya sebesar 328895103.813207. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 258.25M.

Riwayat Harga FTX Token (FTT) USD

Pantau perubahan harga FTX Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.011989+1.66%
30 Days$ -0.1684-18.68%
60 Hari$ -0.0497-6.35%
90 Hari$ -0.1909-20.66%
Perubahan Harga FTX Token Hari Ini

Hari ini, FTT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.011989 (+1.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FTX Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1684 (-18.68%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FTX Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FTT terlihat mengalami perubahan $ -0.0497 (-6.35%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FTX Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1909 (-20.66%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FTX Token (FTT)?

Lihat halaman Riwayat Harga FTX Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FTX Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FTT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FTX Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FTX Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FTX Token (USD)

Berapa nilai FTX Token (FTT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FTX Token (FTT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FTX Token.

Cek prediksi harga FTX Token sekarang!

Tokenomi FTX Token (FTT)

Memahami tokenomi FTX Token (FTT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FTT sekarang!

Cara membeli FTX Token (FTT)

Ingin mengetahui cara membeli FTX Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FTX Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FTT ke Mata Uang Lokal

1 FTX Token(FTT) ke VND
19,296.7895
1 FTX Token(FTT) ke AUD
A$1.129282
1 FTX Token(FTT) ke GBP
0.557308
1 FTX Token(FTT) ke EUR
0.630638
1 FTX Token(FTT) ke USD
$0.7333
1 FTX Token(FTT) ke MYR
RM3.065194
1 FTX Token(FTT) ke TRY
30.937927
1 FTX Token(FTT) ke JPY
¥111.4616
1 FTX Token(FTT) ke ARS
ARS$1,064.289621
1 FTX Token(FTT) ke RUB
59.573292
1 FTX Token(FTT) ke INR
65.021711
1 FTX Token(FTT) ke IDR
Rp12,221.661778
1 FTX Token(FTT) ke PHP
43.279366
1 FTX Token(FTT) ke EGP
￡E.34.68509
1 FTX Token(FTT) ke BRL
R$3.923155
1 FTX Token(FTT) ke CAD
C$1.033953
1 FTX Token(FTT) ke BDT
89.469933
1 FTX Token(FTT) ke NGN
1,055.101372
1 FTX Token(FTT) ke COP
$2,809.572953
1 FTX Token(FTT) ke ZAR
R.12.744754
1 FTX Token(FTT) ke UAH
30.842598
1 FTX Token(FTT) ke TZS
T.Sh.1,801.7181
1 FTX Token(FTT) ke VES
Bs166.4591
1 FTX Token(FTT) ke CLP
$691.5019
1 FTX Token(FTT) ke PKR
Rs207.259912
1 FTX Token(FTT) ke KZT
385.737799
1 FTX Token(FTT) ke THB
฿23.75892
1 FTX Token(FTT) ke TWD
NT$22.724967
1 FTX Token(FTT) ke AED
د.إ2.691211
1 FTX Token(FTT) ke CHF
Fr0.58664
1 FTX Token(FTT) ke HKD
HK$5.697741
1 FTX Token(FTT) ke AMD
֏280.41392
1 FTX Token(FTT) ke MAD
.د.م6.81969
1 FTX Token(FTT) ke MXN
$13.617381
1 FTX Token(FTT) ke SAR
ريال2.749875
1 FTX Token(FTT) ke ETB
Br112.847537
1 FTX Token(FTT) ke KES
KSh94.713028
1 FTX Token(FTT) ke JOD
د.أ0.5199097
1 FTX Token(FTT) ke PLN
2.691211
1 FTX Token(FTT) ke RON
лв3.22652
1 FTX Token(FTT) ke SEK
kr7.017681
1 FTX Token(FTT) ke BGN
лв1.239277
1 FTX Token(FTT) ke HUF
Ft245.164189
1 FTX Token(FTT) ke CZK
15.443298
1 FTX Token(FTT) ke KWD
د.ك0.2243898
1 FTX Token(FTT) ke ILS
2.397891
1 FTX Token(FTT) ke BOB
Bs5.05977
1 FTX Token(FTT) ke AZN
1.24661
1 FTX Token(FTT) ke TJS
SM6.761026
1 FTX Token(FTT) ke GEL
1.987243
1 FTX Token(FTT) ke AOA
Kz672.135447
1 FTX Token(FTT) ke BHD
.د.ب0.2764541
1 FTX Token(FTT) ke BMD
$0.7333
1 FTX Token(FTT) ke DKK
kr4.737118
1 FTX Token(FTT) ke HNL
L19.315122
1 FTX Token(FTT) ke MUR
33.7318
1 FTX Token(FTT) ke NAD
$12.737421
1 FTX Token(FTT) ke NOK
kr7.472327
1 FTX Token(FTT) ke NZD
$1.297941
1 FTX Token(FTT) ke PAB
B/.0.7333
1 FTX Token(FTT) ke PGK
K3.07986
1 FTX Token(FTT) ke QAR
ر.ق2.669212
1 FTX Token(FTT) ke RSD
дин.74.42995
1 FTX Token(FTT) ke UZS
soʻm8,834.937727
1 FTX Token(FTT) ke ALL
L61.487205
1 FTX Token(FTT) ke ANG
ƒ1.312607
1 FTX Token(FTT) ke AWG
ƒ1.31994
1 FTX Token(FTT) ke BBD
$1.4666
1 FTX Token(FTT) ke BAM
KM1.239277
1 FTX Token(FTT) ke BIF
Fr2,162.5017
1 FTX Token(FTT) ke BND
$0.95329
1 FTX Token(FTT) ke BSD
$0.7333
1 FTX Token(FTT) ke JMD
$117.584655
1 FTX Token(FTT) ke KHR
2,944.976798
1 FTX Token(FTT) ke KMF
Fr307.986
1 FTX Token(FTT) ke LAK
15,941.304029
1 FTX Token(FTT) ke LKR
රු223.561171
1 FTX Token(FTT) ke MDL
L12.4661
1 FTX Token(FTT) ke MGA
Ar3,303.14985
1 FTX Token(FTT) ke MOP
P5.8664
1 FTX Token(FTT) ke MVR
11.29282
1 FTX Token(FTT) ke MWK
MK1,273.089463
1 FTX Token(FTT) ke MZN
MT46.894535
1 FTX Token(FTT) ke NPR
रु103.90861
1 FTX Token(FTT) ke PYG
5,200.5636
1 FTX Token(FTT) ke RWF
Fr1,064.0183
1 FTX Token(FTT) ke SBD
$6.035059
1 FTX Token(FTT) ke SCR
11.036165
1 FTX Token(FTT) ke SRD
$28.23205
1 FTX Token(FTT) ke SVC
$6.409042
1 FTX Token(FTT) ke SZL
L12.730088
1 FTX Token(FTT) ke TMT
m2.56655
1 FTX Token(FTT) ke TND
د.ت2.1698347
1 FTX Token(FTT) ke TTD
$4.964441
1 FTX Token(FTT) ke UGX
Sh2,563.6168
1 FTX Token(FTT) ke XAF
Fr415.7811
1 FTX Token(FTT) ke XCD
$1.97991
1 FTX Token(FTT) ke XOF
Fr415.7811
1 FTX Token(FTT) ke XPF
Fr75.5299
1 FTX Token(FTT) ke BWP
P9.862885
1 FTX Token(FTT) ke BZD
$1.473933
1 FTX Token(FTT) ke CVE
$70.279472
1 FTX Token(FTT) ke DJF
Fr129.7941
1 FTX Token(FTT) ke DOP
$47.158523
1 FTX Token(FTT) ke DZD
د.ج95.680984
1 FTX Token(FTT) ke FJD
$1.671924
1 FTX Token(FTT) ke GNF
Fr6,376.0435
1 FTX Token(FTT) ke GTQ
Q5.617078
1 FTX Token(FTT) ke GYD
$153.377028
1 FTX Token(FTT) ke ISK
kr92.3958

Sumber Daya FTX Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FTX Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FTX Token

Berapa nilai FTX Token (FTT) hari ini?
Harga live FTT dalam USD adalah 0.7333 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FTT ke USD saat ini?
Harga FTT ke USD saat ini adalah $ 0.7333. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FTX Token?
Kapitalisasi pasar FTT adalah $ 241.18M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FTT?
Suplai beredar FTT adalah 328.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FTT?
FTT mencapai harga ATH sebesar 85.0168524 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FTT?
FTT mencapai harga ATL 0.24007144414333415 USD.
Berapa volume perdagangan FTT?
Volume perdagangan 24 jam live FTT adalah $ 789.17K USD.
Akankah harga FTT naik lebih tinggi tahun ini?
FTT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FTT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:28:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FTT ke USD

Jumlah

FTT
FTT
USD
USD

1 FTT = 0.7332 USD

Perdagangkan FTT

FTT/USDC
$0.7344
+1.77%
FTT/USDT
$0.7342
+1.54%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

