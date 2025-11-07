Apa yang dimaksud dengan FTX Token (FTT)

FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX. FTT is FTX's exchange token. Holders get a fraction of exchange fees, a fraction of the liquidation insurance fund, and can use the token as collateral and to get tighter OTC spreads on FTX.

FTX Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FTX Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa FTT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang FTX Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FTX Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FTX Token (USD)

Berapa nilai FTX Token (FTT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FTX Token (FTT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FTX Token.

Tokenomi FTX Token (FTT)

Memahami tokenomi FTX Token (FTT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FTT sekarang!

Cara membeli FTX Token (FTT)

Ingin mengetahui cara membeli FTX Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FTX Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FTT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya FTX Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FTX Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FTX Token Berapa nilai FTX Token (FTT) hari ini? Harga live FTT dalam USD adalah 0.7333 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FTT ke USD saat ini? $ 0.7333 . Cobalah Harga FTT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar FTX Token? Kapitalisasi pasar FTT adalah $ 241.18M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FTT? Suplai beredar FTT adalah 328.90M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FTT? FTT mencapai harga ATH sebesar 85.0168524 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FTT? FTT mencapai harga ATL 0.24007144414333415 USD . Berapa volume perdagangan FTT? Volume perdagangan 24 jam live FTT adalah $ 789.17K USD . Akankah harga FTT naik lebih tinggi tahun ini? FTT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FTT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

