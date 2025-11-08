Prediksi Harga GraphAI (GAI) (USD)

Dapatkan prediksi harga GraphAI untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GAI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli GAI

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga GraphAI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0729 $0.0729 $0.0729 +9.62% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga GraphAI untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga GraphAI (GAI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, GraphAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0729 pada tahun 2025. Prediksi Harga GraphAI (GAI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, GraphAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.076545 pada tahun 2026. Prediksi Harga GraphAI (GAI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GAI pada tahun 2027 adalah $ 0.080372 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga GraphAI (GAI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GAI pada tahun 2028 adalah $ 0.084390 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga GraphAI (GAI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GAI pada tahun 2029 adalah $ 0.088610 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga GraphAI (GAI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GAI pada tahun 2030 adalah $ 0.093040 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga GraphAI (GAI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga GraphAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.151553. Prediksi Harga GraphAI (GAI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga GraphAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.246865. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0729 0.00%

2026 $ 0.076545 5.00%

2027 $ 0.080372 10.25%

2028 $ 0.084390 15.76%

2029 $ 0.088610 21.55%

2030 $ 0.093040 27.63%

2031 $ 0.097692 34.01%

2032 $ 0.102577 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.107706 47.75%

2034 $ 0.113091 55.13%

2035 $ 0.118746 62.89%

2036 $ 0.124683 71.03%

2037 $ 0.130917 79.59%

2038 $ 0.137463 88.56%

2039 $ 0.144337 97.99%

2040 $ 0.151553 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga GraphAI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0729 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.072909 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.072969 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.073199 0.41% Prediksi Harga GraphAI (GAI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GAI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0729 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga GraphAI (GAI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GAI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.072909 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga GraphAI (GAI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GAI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.072969 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga GraphAI (GAI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GAI adalah $0.073199 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga GraphAI Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0729$ 0.0729 $ 0.0729 Perubahan Harga (24 Jam) +9.62% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 254.91K$ 254.91K $ 254.91K Volume (24 Jam) -- Harga GAI terbaru adalah $ 0.0729. Perubahan 24 jamnya sebesar +9.62%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 254.91K. Selanjutnya, suplai beredar GAI adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga GAI Live

Cara Membeli GraphAI (GAI) Mencoba untuk membeli GAI? Anda sekarang dapat membeli GAI melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli GraphAI dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli GAI Sekarang

Harga Lampau GraphAI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live GraphAI, harga GraphAI saat ini adalah 0.0728USD. Suplai GraphAI(GAI) yang beredar adalah 0.00 GAI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000699 $ 0.079 $ 0.0653

7 Hari -0.35% $ -0.0406 $ 0.1387 $ 0.0653

30 Days -0.47% $ -0.067 $ 0.1984 $ 0.0653 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, GraphAI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000699 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, GraphAI trading pada harga tertinggi $0.1387 dan terendah $0.0653 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.35% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GAI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, GraphAI telah mengalami perubahan -0.47% , mencerminkan sekitar $-0.067 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GAI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga GraphAI lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GAI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga GraphAI (GAI )? Modul Prediksi Harga GraphAI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GAI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap GraphAI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GAI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga GraphAI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GAI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GAI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan GraphAI.

Mengapa Prediksi Harga GAI Penting?

Prediksi Harga GAI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GAI sekarang? Menurut prediksi Anda, GAI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GAI bulan depan? Menurut alat prediksi harga GraphAI (GAI), prakiraan harga GAI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GAI pada tahun 2026? Harga 1 GraphAI (GAI) hari ini adalah $0.0729 . Menurut modul prediksi di atas, GAI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GAI pada tahun 2027? GraphAI (GAI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GAI pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GAI pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GraphAI (GAI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GAI pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GraphAI (GAI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GAI pada tahun 2030? Harga 1 GraphAI (GAI) hari ini adalah $0.0729 . Menurut modul prediksi di atas, GAI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GAI untuk tahun 2040? GraphAI (GAI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GAI pada tahun 2040. Daftar Sekarang