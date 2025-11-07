BursaDEX+
Harga live GraphAI hari ini adalah 0.0715 USD. Lacak informasi harga aktual GAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAI dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.0715
$0.0715$0.0715
-0.27%1D
Grafik Harga Live GraphAI (GAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:43:44 (UTC+8)

Informasi Harga GraphAI (GAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0692
$ 0.0692$ 0.0692
Low 24 Jam
$ 0.0783
$ 0.0783$ 0.0783
High 24 Jam

$ 0.0692
$ 0.0692$ 0.0692

$ 0.0783
$ 0.0783$ 0.0783

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

-0.70%

-0.27%

-36.84%

-36.84%

Harga aktual GraphAI (GAI) adalah $ 0.0715. Selama 24 jam terakhir, GAI diperdagangkan antara low $ 0.0692 dan high $ 0.0783, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAI adalah $ 0.8571500421232581, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000940784235454038.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAI telah berubah sebesar -0.70% selama 1 jam terakhir, -0.27% selama 24 jam, dan -36.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GraphAI (GAI)

No.3867

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 328.63K
$ 328.63K$ 328.63K

$ 7.15M
$ 7.15M$ 7.15M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar GraphAI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 328.63K. Suplai beredar GAI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.15M.

Riwayat Harga GraphAI (GAI) USD

Pantau perubahan harga GraphAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000194-0.27%
30 Days$ -0.1421-66.53%
60 Hari$ -0.1285-64.25%
90 Hari$ -0.1285-64.25%
Perubahan Harga GraphAI Hari Ini

Hari ini, GAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000194 (-0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GraphAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1421 (-66.53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GraphAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GAI terlihat mengalami perubahan $ -0.1285 (-64.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GraphAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1285 (-64.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GraphAI (GAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga GraphAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GraphAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GraphAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GraphAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GraphAI (USD)

Berapa nilai GraphAI (GAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GraphAI (GAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GraphAI.

Cek prediksi harga GraphAI sekarang!

Tokenomi GraphAI (GAI)

Memahami tokenomi GraphAI (GAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAI sekarang!

Cara membeli GraphAI (GAI)

Ingin mengetahui cara membeli GraphAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GraphAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAI ke Mata Uang Lokal

1 GraphAI(GAI) ke VND
1,881.5225
1 GraphAI(GAI) ke AUD
A$0.11011
1 GraphAI(GAI) ke GBP
0.05434
1 GraphAI(GAI) ke EUR
0.06149
1 GraphAI(GAI) ke USD
$0.0715
1 GraphAI(GAI) ke MYR
RM0.298155
1 GraphAI(GAI) ke TRY
3.0173
1 GraphAI(GAI) ke JPY
¥10.9395
1 GraphAI(GAI) ke ARS
ARS$103.772955
1 GraphAI(GAI) ke RUB
5.809375
1 GraphAI(GAI) ke INR
6.339905
1 GraphAI(GAI) ke IDR
Rp1,191.66619
1 GraphAI(GAI) ke PHP
4.21993
1 GraphAI(GAI) ke EGP
￡E.3.381235
1 GraphAI(GAI) ke BRL
R$0.382525
1 GraphAI(GAI) ke CAD
C$0.100815
1 GraphAI(GAI) ke BDT
8.723715
1 GraphAI(GAI) ke NGN
102.87706
1 GraphAI(GAI) ke COP
$273.945815
1 GraphAI(GAI) ke ZAR
R.1.241955
1 GraphAI(GAI) ke UAH
3.00729
1 GraphAI(GAI) ke TZS
T.Sh.175.6755
1 GraphAI(GAI) ke VES
Bs16.2305
1 GraphAI(GAI) ke CLP
$67.4245
1 GraphAI(GAI) ke PKR
Rs20.20876
1 GraphAI(GAI) ke KZT
37.611145
1 GraphAI(GAI) ke THB
฿2.31517
1 GraphAI(GAI) ke TWD
NT$2.21507
1 GraphAI(GAI) ke AED
د.إ0.262405
1 GraphAI(GAI) ke CHF
Fr0.0572
1 GraphAI(GAI) ke HKD
HK$0.555555
1 GraphAI(GAI) ke AMD
֏27.3416
1 GraphAI(GAI) ke MAD
.د.م0.66495
1 GraphAI(GAI) ke MXN
$1.32847
1 GraphAI(GAI) ke SAR
ريال0.268125
1 GraphAI(GAI) ke ETB
Br11.003135
1 GraphAI(GAI) ke KES
KSh9.23351
1 GraphAI(GAI) ke JOD
د.أ0.0506935
1 GraphAI(GAI) ke PLN
0.26312
1 GraphAI(GAI) ke RON
лв0.3146
1 GraphAI(GAI) ke SEK
kr0.684255
1 GraphAI(GAI) ke BGN
лв0.120835
1 GraphAI(GAI) ke HUF
Ft23.93677
1 GraphAI(GAI) ke CZK
1.507935
1 GraphAI(GAI) ke KWD
د.ك0.021879
1 GraphAI(GAI) ke ILS
0.233805
1 GraphAI(GAI) ke BOB
Bs0.49335
1 GraphAI(GAI) ke AZN
0.12155
1 GraphAI(GAI) ke TJS
SM0.65923
1 GraphAI(GAI) ke GEL
0.193765
1 GraphAI(GAI) ke AOA
Kz65.536185
1 GraphAI(GAI) ke BHD
.د.ب0.0269555
1 GraphAI(GAI) ke BMD
$0.0715
1 GraphAI(GAI) ke DKK
kr0.462605
1 GraphAI(GAI) ke HNL
L1.88331
1 GraphAI(GAI) ke MUR
3.28471
1 GraphAI(GAI) ke NAD
$1.241955
1 GraphAI(GAI) ke NOK
kr0.728585
1 GraphAI(GAI) ke NZD
$0.126555
1 GraphAI(GAI) ke PAB
B/.0.0715
1 GraphAI(GAI) ke PGK
K0.3003
1 GraphAI(GAI) ke QAR
ر.ق0.26026
1 GraphAI(GAI) ke RSD
дин.7.262255
1 GraphAI(GAI) ke UZS
soʻm861.445585
1 GraphAI(GAI) ke ALL
L5.995275
1 GraphAI(GAI) ke ANG
ƒ0.127985
1 GraphAI(GAI) ke AWG
ƒ0.1287
1 GraphAI(GAI) ke BBD
$0.143
1 GraphAI(GAI) ke BAM
KM0.120835
1 GraphAI(GAI) ke BIF
Fr210.8535
1 GraphAI(GAI) ke BND
$0.09295
1 GraphAI(GAI) ke BSD
$0.0715
1 GraphAI(GAI) ke JMD
$11.465025
1 GraphAI(GAI) ke KHR
287.14829
1 GraphAI(GAI) ke KMF
Fr30.03
1 GraphAI(GAI) ke LAK
1,554.347795
1 GraphAI(GAI) ke LKR
රු21.798205
1 GraphAI(GAI) ke MDL
L1.2155
1 GraphAI(GAI) ke MGA
Ar322.07175
1 GraphAI(GAI) ke MOP
P0.572
1 GraphAI(GAI) ke MVR
1.1011
1 GraphAI(GAI) ke MWK
MK124.131865
1 GraphAI(GAI) ke MZN
MT4.572425
1 GraphAI(GAI) ke NPR
रु10.13155
1 GraphAI(GAI) ke PYG
507.078
1 GraphAI(GAI) ke RWF
Fr103.7465
1 GraphAI(GAI) ke SBD
$0.588445
1 GraphAI(GAI) ke SCR
1.001
1 GraphAI(GAI) ke SRD
$2.75275
1 GraphAI(GAI) ke SVC
$0.62491
1 GraphAI(GAI) ke SZL
L1.24124
1 GraphAI(GAI) ke TMT
m0.25025
1 GraphAI(GAI) ke TND
د.ت0.2115685
1 GraphAI(GAI) ke TTD
$0.484055
1 GraphAI(GAI) ke UGX
Sh249.964
1 GraphAI(GAI) ke XAF
Fr40.612
1 GraphAI(GAI) ke XCD
$0.19305
1 GraphAI(GAI) ke XOF
Fr40.612
1 GraphAI(GAI) ke XPF
Fr7.3645
1 GraphAI(GAI) ke BWP
P0.961675
1 GraphAI(GAI) ke BZD
$0.143715
1 GraphAI(GAI) ke CVE
$6.85256
1 GraphAI(GAI) ke DJF
Fr12.6555
1 GraphAI(GAI) ke DOP
$4.598165
1 GraphAI(GAI) ke DZD
د.ج9.32932
1 GraphAI(GAI) ke FJD
$0.16302
1 GraphAI(GAI) ke GNF
Fr621.6925
1 GraphAI(GAI) ke GTQ
Q0.54769
1 GraphAI(GAI) ke GYD
$14.95494
1 GraphAI(GAI) ke ISK
kr9.009

Sumber Daya GraphAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GraphAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi GraphAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GraphAI

Berapa nilai GraphAI (GAI) hari ini?
Harga live GAI dalam USD adalah 0.0715 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAI ke USD saat ini?
Harga GAI ke USD saat ini adalah $ 0.0715. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GraphAI?
Kapitalisasi pasar GAI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAI?
Suplai beredar GAI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAI?
GAI mencapai harga ATH sebesar 0.8571500421232581 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAI?
GAI mencapai harga ATL 0.000940784235454038 USD.
Berapa volume perdagangan GAI?
Volume perdagangan 24 jam live GAI adalah $ 328.63K USD.
Akankah harga GAI naik lebih tinggi tahun ini?
GAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GraphAI (GAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 GAI = 0.0714 USD

Perdagangkan GAI

GAI/USDT
$0.0715
$0.0715$0.0715
-0.27%

