Prediksi Harga Gems (GEMS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Gems untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GEMS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli GEMS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Gems % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.18035 $0.18035 $0.18035 +3.71% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Gems untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Gems (GEMS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Gems berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.18035 pada tahun 2025. Prediksi Harga Gems (GEMS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Gems berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.189367 pada tahun 2026. Prediksi Harga Gems (GEMS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GEMS pada tahun 2027 adalah $ 0.198835 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Gems (GEMS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GEMS pada tahun 2028 adalah $ 0.208777 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Gems (GEMS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GEMS pada tahun 2029 adalah $ 0.219216 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Gems (GEMS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GEMS pada tahun 2030 adalah $ 0.230177 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Gems (GEMS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Gems berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.374934. Prediksi Harga Gems (GEMS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Gems berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.610729. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.18035 0.00%

2026 $ 0.189367 5.00%

2027 $ 0.198835 10.25%

2028 $ 0.208777 15.76%

2029 $ 0.219216 21.55%

2030 $ 0.230177 27.63%

2031 $ 0.241686 34.01%

2032 $ 0.253770 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.266459 47.75%

2034 $ 0.279782 55.13%

2035 $ 0.293771 62.89%

2036 $ 0.308459 71.03%

2037 $ 0.323882 79.59%

2038 $ 0.340076 88.56%

2039 $ 0.357080 97.99%

2040 $ 0.374934 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Gems Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.18035 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.180374 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.180522 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.181091 0.41% Prediksi Harga Gems (GEMS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GEMS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.18035 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Gems (GEMS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GEMS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.180374 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Gems (GEMS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GEMS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.180522 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Gems (GEMS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GEMS adalah $0.181091 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Gems Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.18035$ 0.18035 $ 0.18035 Perubahan Harga (24 Jam) +3.71% Kap. Pasar $ 108.01M$ 108.01M $ 108.01M Suplai Peredaran 598.87M 598.87M 598.87M Volume (24 Jam) $ 427.72K$ 427.72K $ 427.72K Volume (24 Jam) -- Harga GEMS terbaru adalah $ 0.18035. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.71%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 427.72K. Selanjutnya, suplai beredar GEMS adalah 598.87M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 108.01M. Lihat Harga GEMS Live

Cara Membeli Gems (GEMS) Mencoba untuk membeli GEMS? Anda sekarang dapat membeli GEMS melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Gems dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli GEMS Sekarang

Harga Lampau Gems Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Gems, harga Gems saat ini adalah 0.18035USD. Suplai Gems(GEMS) yang beredar adalah 0.00 GEMS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $108.01M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.006479 $ 0.18468 $ 0.16625

7 Hari -0.04% $ -0.007750 $ 0.1902 $ 0.13876

30 Days -0.19% $ -0.04438 $ 0.27 $ 0.13876 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Gems telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.006479 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Gems trading pada harga tertinggi $0.1902 dan terendah $0.13876 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GEMS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Gems telah mengalami perubahan -0.19% , mencerminkan sekitar $-0.04438 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GEMS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Gems lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GEMS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Gems (GEMS )? Modul Prediksi Harga Gems adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GEMS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Gems pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GEMS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Gems. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GEMS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GEMS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Gems.

Mengapa Prediksi Harga GEMS Penting?

Prediksi Harga GEMS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GEMS sekarang? Menurut prediksi Anda, GEMS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GEMS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Gems (GEMS), prakiraan harga GEMS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GEMS pada tahun 2026? Harga 1 Gems (GEMS) hari ini adalah $0.18035 . Menurut modul prediksi di atas, GEMS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GEMS pada tahun 2027? Gems (GEMS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GEMS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GEMS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gems (GEMS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GEMS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gems (GEMS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GEMS pada tahun 2030? Harga 1 Gems (GEMS) hari ini adalah $0.18035 . Menurut modul prediksi di atas, GEMS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GEMS untuk tahun 2040? Gems (GEMS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GEMS pada tahun 2040. Daftar Sekarang