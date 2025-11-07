BursaDEX+
Harga live Gems hari ini adalah 0.17365 USD. Lacak informasi harga aktual GEMS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GEMS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GEMS

Info Harga GEMS

Penjelasan GEMS

Whitepaper GEMS

Situs Web Resmi GEMS

Tokenomi GEMS

Prakiraan Harga GEMS

Riwayat GEMS

Panduan Membeli GEMS

Konverter GEMS ke Mata Uang Fiat

Spot GEMS

Futures USDT-M GEMS

Logo Gems

Harga Gems(GEMS)

Harga Live 1 GEMS ke USD:

$0.17367
-0.76%1D
USD
Grafik Harga Live Gems (GEMS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:42 (UTC+8)

Informasi Harga Gems (GEMS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.17026
Low 24 Jam
$ 0.1825
High 24 Jam

$ 0.17026
$ 0.1825
$ 0.32139111116021507
$ 0.013651603284725885
-0.86%

-0.76%

-8.89%

-8.89%

Harga aktual Gems (GEMS) adalah $ 0.17365. Selama 24 jam terakhir, GEMS diperdagangkan antara low $ 0.17026 dan high $ 0.1825, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGEMS adalah $ 0.32139111116021507, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013651603284725885.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GEMS telah berubah sebesar -0.86% selama 1 jam terakhir, -0.76% selama 24 jam, dan -8.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gems (GEMS)

No.288

$ 103.99M
$ 210.69K
$ 146.44M
598.87M
843,303,980
838,059,738.7
71.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Gems saat ini adalah $ 103.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 210.69K. Suplai beredar GEMS adalah 598.87M, dan total suplainya sebesar 838059738.7. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 146.44M.

Riwayat Harga Gems (GEMS) USD

Pantau perubahan harga Gems untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00133-0.76%
30 Days$ -0.06031-25.78%
60 Hari$ -0.07666-30.63%
90 Hari$ +0.05634+48.02%
Perubahan Harga Gems Hari Ini

Hari ini, GEMS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00133 (-0.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gems 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.06031 (-25.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gems 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GEMS terlihat mengalami perubahan $ -0.07666 (-30.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gems 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.05634 (+48.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gems (GEMS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gems sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gems (GEMS)

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

Gems tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gems Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GEMS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gems di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gems dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gems (USD)

Berapa nilai Gems (GEMS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gems (GEMS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gems.

Cek prediksi harga Gems sekarang!

Tokenomi Gems (GEMS)

Memahami tokenomi Gems (GEMS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GEMS sekarang!

Cara membeli Gems (GEMS)

Ingin mengetahui cara membeli Gems? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gems di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GEMS ke Mata Uang Lokal

1 Gems(GEMS) ke VND
4,569.59975
1 Gems(GEMS) ke AUD
A$0.267421
1 Gems(GEMS) ke GBP
0.131974
1 Gems(GEMS) ke EUR
0.149339
1 Gems(GEMS) ke USD
$0.17365
1 Gems(GEMS) ke MYR
RM0.7241205
1 Gems(GEMS) ke TRY
7.32803
1 Gems(GEMS) ke JPY
¥26.56845
1 Gems(GEMS) ke ARS
ARS$252.0304005
1 Gems(GEMS) ke RUB
14.1090625
1 Gems(GEMS) ke INR
15.3975455
1 Gems(GEMS) ke IDR
Rp2,894.165509
1 Gems(GEMS) ke PHP
10.248823
1 Gems(GEMS) ke EGP
￡E.8.2119085
1 Gems(GEMS) ke BRL
R$0.9290275
1 Gems(GEMS) ke CAD
C$0.2448465
1 Gems(GEMS) ke BDT
21.1870365
1 Gems(GEMS) ke NGN
249.854566
1 Gems(GEMS) ke COP
$665.3243465
1 Gems(GEMS) ke ZAR
R.3.0163005
1 Gems(GEMS) ke UAH
7.303719
1 Gems(GEMS) ke TZS
T.Sh.426.65805
1 Gems(GEMS) ke VES
Bs39.41855
1 Gems(GEMS) ke CLP
$163.75195
1 Gems(GEMS) ke PKR
Rs49.080436
1 Gems(GEMS) ke KZT
91.3451095
1 Gems(GEMS) ke THB
฿5.622787
1 Gems(GEMS) ke TWD
NT$5.379677
1 Gems(GEMS) ke AED
د.إ0.6372955
1 Gems(GEMS) ke CHF
Fr0.13892
1 Gems(GEMS) ke HKD
HK$1.3492605
1 Gems(GEMS) ke AMD
֏66.40376
1 Gems(GEMS) ke MAD
.د.م1.614945
1 Gems(GEMS) ke MXN
$3.226417
1 Gems(GEMS) ke SAR
ريال0.6511875
1 Gems(GEMS) ke ETB
Br26.7229985
1 Gems(GEMS) ke KES
KSh22.425161
1 Gems(GEMS) ke JOD
د.أ0.12311785
1 Gems(GEMS) ke PLN
0.639032
1 Gems(GEMS) ke RON
лв0.76406
1 Gems(GEMS) ke SEK
kr1.6618305
1 Gems(GEMS) ke BGN
лв0.2934685
1 Gems(GEMS) ke HUF
Ft58.134547
1 Gems(GEMS) ke CZK
3.6622785
1 Gems(GEMS) ke KWD
د.ك0.0531369
1 Gems(GEMS) ke ILS
0.5678355
1 Gems(GEMS) ke BOB
Bs1.198185
1 Gems(GEMS) ke AZN
0.295205
1 Gems(GEMS) ke TJS
SM1.601053
1 Gems(GEMS) ke GEL
0.4705915
1 Gems(GEMS) ke AOA
Kz159.1658535
1 Gems(GEMS) ke BHD
.د.ب0.06546605
1 Gems(GEMS) ke BMD
$0.17365
1 Gems(GEMS) ke DKK
kr1.1235155
1 Gems(GEMS) ke HNL
L4.573941
1 Gems(GEMS) ke MUR
7.977481
1 Gems(GEMS) ke NAD
$3.0163005
1 Gems(GEMS) ke NOK
kr1.7694935
1 Gems(GEMS) ke NZD
$0.3073605
1 Gems(GEMS) ke PAB
B/.0.17365
1 Gems(GEMS) ke PGK
K0.72933
1 Gems(GEMS) ke QAR
ر.ق0.632086
1 Gems(GEMS) ke RSD
дин.17.6376305
1 Gems(GEMS) ke UZS
soʻm2,092.1681935
1 Gems(GEMS) ke ALL
L14.5605525
1 Gems(GEMS) ke ANG
ƒ0.3108335
1 Gems(GEMS) ke AWG
ƒ0.31257
1 Gems(GEMS) ke BBD
$0.3473
1 Gems(GEMS) ke BAM
KM0.2934685
1 Gems(GEMS) ke BIF
Fr512.09385
1 Gems(GEMS) ke BND
$0.225745
1 Gems(GEMS) ke BSD
$0.17365
1 Gems(GEMS) ke JMD
$27.8447775
1 Gems(GEMS) ke KHR
697.388819
1 Gems(GEMS) ke KMF
Fr72.933
1 Gems(GEMS) ke LAK
3,774.9999245
1 Gems(GEMS) ke LKR
රු52.9406755
1 Gems(GEMS) ke MDL
L2.95205
1 Gems(GEMS) ke MGA
Ar782.206425
1 Gems(GEMS) ke MOP
P1.3892
1 Gems(GEMS) ke MVR
2.67421
1 Gems(GEMS) ke MWK
MK301.4755015
1 Gems(GEMS) ke MZN
MT11.1049175
1 Gems(GEMS) ke NPR
रु24.606205
1 Gems(GEMS) ke PYG
1,231.5258
1 Gems(GEMS) ke RWF
Fr251.96615
1 Gems(GEMS) ke SBD
$1.4291395
1 Gems(GEMS) ke SCR
2.4311
1 Gems(GEMS) ke SRD
$6.685525
1 Gems(GEMS) ke SVC
$1.517701
1 Gems(GEMS) ke SZL
L3.014564
1 Gems(GEMS) ke TMT
m0.607775
1 Gems(GEMS) ke TND
د.ت0.51383035
1 Gems(GEMS) ke TTD
$1.1756105
1 Gems(GEMS) ke UGX
Sh607.0804
1 Gems(GEMS) ke XAF
Fr98.6332
1 Gems(GEMS) ke XCD
$0.468855
1 Gems(GEMS) ke XOF
Fr98.6332
1 Gems(GEMS) ke XPF
Fr17.88595
1 Gems(GEMS) ke BWP
P2.3355925
1 Gems(GEMS) ke BZD
$0.3490365
1 Gems(GEMS) ke CVE
$16.642616
1 Gems(GEMS) ke DJF
Fr30.73605
1 Gems(GEMS) ke DOP
$11.1674315
1 Gems(GEMS) ke DZD
د.ج22.657852
1 Gems(GEMS) ke FJD
$0.395922
1 Gems(GEMS) ke GNF
Fr1,509.88675
1 Gems(GEMS) ke GTQ
Q1.330159
1 Gems(GEMS) ke GYD
$36.320634
1 Gems(GEMS) ke ISK
kr21.8799

Sumber Daya Gems

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gems, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gems
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gems

Berapa nilai Gems (GEMS) hari ini?
Harga live GEMS dalam USD adalah 0.17365 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GEMS ke USD saat ini?
Harga GEMS ke USD saat ini adalah $ 0.17365. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gems?
Kapitalisasi pasar GEMS adalah $ 103.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GEMS?
Suplai beredar GEMS adalah 598.87M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GEMS?
GEMS mencapai harga ATH sebesar 0.32139111116021507 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GEMS?
GEMS mencapai harga ATL 0.013651603284725885 USD.
Berapa volume perdagangan GEMS?
Volume perdagangan 24 jam live GEMS adalah $ 210.69K USD.
Akankah harga GEMS naik lebih tinggi tahun ini?
GEMS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GEMS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:44:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

