Prediksi Harga General Electric (GEON) (USD)

Dapatkan prediksi harga General Electric untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan GEON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga General Electric % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $326 $326 $326 +0.63% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga General Electric untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga General Electric (GEON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, General Electric kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 326 pada tahun 2026. Prediksi Harga General Electric (GEON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, General Electric kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 342.3 pada tahun 2027. Prediksi Harga General Electric (GEON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, GEON diproyeksikan mencapai $ 359.415 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga General Electric (GEON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, GEON diproyeksikan mencapai $ 377.3857 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga General Electric (GEON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target GEON pada tahun 2030 adalah $ 396.2550 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga General Electric (GEON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga General Electric berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 645.4577. Prediksi Harga General Electric (GEON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga General Electric berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1,051.3825. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 326 0.00%

2027 $ 342.3 5.00%

2028 $ 359.415 10.25%

2029 $ 377.3857 15.76%

2030 $ 396.2550 21.55%

2031 $ 416.0677 27.63%

2032 $ 436.8711 34.01%

2033 $ 458.7147 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 481.6504 47.75%

2035 $ 505.7329 55.13%

2036 $ 531.0196 62.89%

2037 $ 557.5706 71.03%

2038 $ 585.4491 79.59%

2039 $ 614.7216 88.56%

2040 $ 645.4577 97.99%

2050 $ 1,051.3825 222.51% Prediksi Harga General Electric Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 326 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 326.0446 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 326.3126 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 327.3397 0.41% Prediksi Harga General Electric (GEON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GEON pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $326 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga General Electric (GEON) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk GEON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $326.0446 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga General Electric (GEON) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk GEON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $326.3126 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga General Electric (GEON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GEON adalah $327.3397 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga General Electric Saat Ini Harga Saat Ini $ 326$ 326 $ 326 Perubahan Harga (24 Jam) +0.63% Kap. Pasar $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suplai Peredaran 4.59K 4.59K 4.59K Volume (24 Jam) $ 934.16K$ 934.16K $ 934.16K Volume (24 Jam) -- Harga GEON terbaru adalah $ 326. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.63%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 934.16K. Selanjutnya, suplai beredar GEON adalah 4.59K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.50M. Lihat Harga GEON Live

Harga Lampau General Electric Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live General Electric, harga General Electric saat ini adalah 326.02USD. Suplai General Electric(GEON) yang beredar adalah 0.00 GEON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.50M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 4.0699 $ 328.04 $ 319.39

7 Hari -0.00% $ -0.060000 $ 331.29 $ 311.41

30 Days 0.08% $ 25.0199 $ 331.29 $ 292.13 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, General Electric telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $4.0699 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, General Electric trading pada harga tertinggi $331.29 dan terendah $311.41 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GEON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, General Electric telah mengalami perubahan 0.08% , mencerminkan sekitar $25.0199 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GEON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga General Electric lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GEON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga General Electric (GEON )? Modul Prediksi Harga General Electric adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GEON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap General Electric pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GEON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga General Electric. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GEON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GEON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan General Electric.

Mengapa Prediksi Harga GEON Penting?

Prediksi Harga GEON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GEON sekarang? Menurut prediksi Anda, GEON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GEON bulan depan? Menurut alat prediksi harga General Electric (GEON), prakiraan harga GEON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GEON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 General Electric (GEON) adalah $326 . Berdasarkan model prediksi di atas, GEON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga GEON di tahun 2028? General Electric (GEON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per GEON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GEON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, General Electric (GEON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga GEON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, General Electric (GEON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GEON untuk tahun 2040? General Electric (GEON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GEON pada tahun 2040.