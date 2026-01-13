Harga General Electric Hari Ini

Harga live General Electric (GEON) hari ini adalah $ 324.33, dengan perubahan 0.12% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEON ke USD saat ini adalah $ 324.33 per GEON.

General Electric saat ini berada di peringkat #1891 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.49M, dengan suplai yang beredar 4.59K GEON. Selama 24 jam terakhir, GEON diperdagangkan antara $ 319.39 (low) dan $ 325.02 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 330.4865214280619, sementara all-time low aset ini adalah $ 273.5659861549362.

Dalam kinerja jangka pendek, GEON bergerak -0.13% dalam satu jam terakhir dan -0.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 990.07K.

Informasi Pasar General Electric (GEON)

Peringkat No.1891 Kapitalisasi Pasar $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volume (24 Jam) $ 990.07K$ 990.07K $ 990.07K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Suplai Peredaran 4.59K 4.59K 4.59K Total Suplai 4,585.83478515 4,585.83478515 4,585.83478515 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar General Electric saat ini adalah $ 1.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 990.07K. Suplai beredar GEON adalah 4.59K, dan total suplainya sebesar 4585.83478515. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.49M.