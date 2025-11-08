Prediksi Harga Gnosis (GNO) (USD)

Dapatkan prediksi harga Gnosis untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GNO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Gnosis % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $121.2 $121.2 $121.2 +1.73% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Gnosis untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Gnosis (GNO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Gnosis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 121.2 pada tahun 2025. Prediksi Harga Gnosis (GNO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Gnosis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 127.26 pada tahun 2026. Prediksi Harga Gnosis (GNO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GNO pada tahun 2027 adalah $ 133.6230 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Gnosis (GNO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GNO pada tahun 2028 adalah $ 140.3041 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Gnosis (GNO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GNO pada tahun 2029 adalah $ 147.3193 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Gnosis (GNO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GNO pada tahun 2030 adalah $ 154.6853 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Gnosis (GNO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Gnosis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 251.9660. Prediksi Harga Gnosis (GNO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Gnosis berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 410.4262. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 121.2 0.00%

2026 $ 127.26 5.00%

2027 $ 133.6230 10.25%

2028 $ 140.3041 15.76%

2029 $ 147.3193 21.55%

2030 $ 154.6853 27.63%

2031 $ 162.4195 34.01%

2032 $ 170.5405 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 179.0675 47.75%

2034 $ 188.0209 55.13%

2035 $ 197.4220 62.89%

2036 $ 207.2931 71.03%

2037 $ 217.6577 79.59%

2038 $ 228.5406 88.56%

2039 $ 239.9677 97.99%

2040 $ 251.9660 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Gnosis Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 121.2 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 121.2166 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 121.3162 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 121.6980 0.41% Prediksi Harga Gnosis (GNO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GNO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $121.2 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Gnosis (GNO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GNO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $121.2166 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Gnosis (GNO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GNO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $121.3162 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Gnosis (GNO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GNO adalah $121.6980 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Gnosis Saat Ini Harga Saat Ini $ 121.2$ 121.2 $ 121.2 Perubahan Harga (24 Jam) +1.73% Kap. Pasar $ 319.87M$ 319.87M $ 319.87M Suplai Peredaran 2.64M 2.64M 2.64M Volume (24 Jam) $ 159.54K$ 159.54K $ 159.54K Volume (24 Jam) -- Harga GNO terbaru adalah $ 121.2. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.73%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 159.54K. Selanjutnya, suplai beredar GNO adalah 2.64M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 319.87M. Lihat Harga GNO Live

Harga Lampau Gnosis Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Gnosis, harga Gnosis saat ini adalah 121.2USD. Suplai Gnosis(GNO) yang beredar adalah 0.00 GNO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $319.87M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 3.2699 $ 124.34 $ 114.6

7 Hari -0.08% $ -10.5499 $ 145 $ 110.09

30 Days -0.18% $ -27.8200 $ 148.88 $ 100 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Gnosis telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $3.2699 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Gnosis trading pada harga tertinggi $145 dan terendah $110.09 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GNO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Gnosis telah mengalami perubahan -0.18% , mencerminkan sekitar $-27.8200 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GNO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Gnosis lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GNO Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Gnosis (GNO )? Modul Prediksi Harga Gnosis adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GNO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Gnosis pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GNO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Gnosis. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GNO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GNO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Gnosis.

Mengapa Prediksi Harga GNO Penting?

Prediksi Harga GNO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GNO sekarang? Menurut prediksi Anda, GNO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GNO bulan depan? Menurut alat prediksi harga Gnosis (GNO), prakiraan harga GNO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GNO pada tahun 2026? Harga 1 Gnosis (GNO) hari ini adalah $121.2 . Menurut modul prediksi di atas, GNO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GNO pada tahun 2027? Gnosis (GNO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GNO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GNO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gnosis (GNO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GNO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gnosis (GNO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GNO pada tahun 2030? Harga 1 Gnosis (GNO) hari ini adalah $121.2 . Menurut modul prediksi di atas, GNO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GNO untuk tahun 2040? Gnosis (GNO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GNO pada tahun 2040.