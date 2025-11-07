BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Gnosis hari ini adalah 117.05 USD. Lacak informasi harga aktual GNO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GNO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gnosis hari ini adalah 117.05 USD. Lacak informasi harga aktual GNO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GNO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GNO

Info Harga GNO

Penjelasan GNO

Whitepaper GNO

Situs Web Resmi GNO

Tokenomi GNO

Prakiraan Harga GNO

Riwayat GNO

Panduan Membeli GNO

Konverter GNO ke Mata Uang Fiat

Spot GNO

Futures USDT-M GNO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gnosis

Harga Gnosis(GNO)

Harga Live 1 GNO ke USD:

$117.08
$117.08$117.08
+1.08%1D
USD
Grafik Harga Live Gnosis (GNO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:37:50 (UTC+8)

Informasi Harga Gnosis (GNO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 112.72
$ 112.72$ 112.72
Low 24 Jam
$ 139.04
$ 139.04$ 139.04
High 24 Jam

$ 112.72
$ 112.72$ 112.72

$ 139.04
$ 139.04$ 139.04

$ 1,088.8656450619212
$ 1,088.8656450619212$ 1,088.8656450619212

$ 7.05027795992
$ 7.05027795992$ 7.05027795992

+1.61%

+1.08%

-9.07%

-9.07%

Harga aktual Gnosis (GNO) adalah $ 117.05. Selama 24 jam terakhir, GNO diperdagangkan antara low $ 112.72 dan high $ 139.04, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGNO adalah $ 1,088.8656450619212, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 7.05027795992.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GNO telah berubah sebesar +1.61% selama 1 jam terakhir, +1.08% selama 24 jam, dan -9.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gnosis (GNO)

No.134

$ 308.92M
$ 308.92M$ 308.92M

$ 336.81K
$ 336.81K$ 336.81K

$ 351.14M
$ 351.14M$ 351.14M

2.64M
2.64M 2.64M

2,999,934.74597423
2,999,934.74597423 2,999,934.74597423

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Gnosis saat ini adalah $ 308.92M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 336.81K. Suplai beredar GNO adalah 2.64M, dan total suplainya sebesar 2999934.74597423. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 351.14M.

Riwayat Harga Gnosis (GNO) USD

Pantau perubahan harga Gnosis untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.251+1.08%
30 Days$ -34.21-22.62%
60 Hari$ -18.59-13.71%
90 Hari$ -14.3-10.89%
Perubahan Harga Gnosis Hari Ini

Hari ini, GNO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.251 (+1.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gnosis 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -34.21 (-22.62%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gnosis 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GNO terlihat mengalami perubahan $ -18.59 (-13.71%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gnosis 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -14.3 (-10.89%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gnosis (GNO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gnosis sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gnosis (GNO)

Gnosis Chain is one of the first Ethereum sidechains and has stayed true to its values. It consists of a variety of products, including Gnosis Safe, Gnosis Protocol and GnosisDAO, allowing users to create, trade, and hold digital assets on Ethereum.

Gnosis tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gnosis Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GNO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gnosis di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gnosis dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gnosis (USD)

Berapa nilai Gnosis (GNO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gnosis (GNO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gnosis.

Cek prediksi harga Gnosis sekarang!

Tokenomi Gnosis (GNO)

Memahami tokenomi Gnosis (GNO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GNO sekarang!

Cara membeli Gnosis (GNO)

Ingin mengetahui cara membeli Gnosis? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gnosis di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GNO ke Mata Uang Lokal

1 Gnosis(GNO) ke VND
3,080,170.75
1 Gnosis(GNO) ke AUD
A$180.257
1 Gnosis(GNO) ke GBP
88.958
1 Gnosis(GNO) ke EUR
100.663
1 Gnosis(GNO) ke USD
$117.05
1 Gnosis(GNO) ke MYR
RM489.269
1 Gnosis(GNO) ke TRY
4,938.3395
1 Gnosis(GNO) ke JPY
¥17,791.6
1 Gnosis(GNO) ke ARS
ARS$169,882.8585
1 Gnosis(GNO) ke RUB
9,509.142
1 Gnosis(GNO) ke INR
10,378.8235
1 Gnosis(GNO) ke IDR
Rp1,950,832.553
1 Gnosis(GNO) ke PHP
6,901.268
1 Gnosis(GNO) ke EGP
￡E.5,536.465
1 Gnosis(GNO) ke BRL
R$626.2175
1 Gnosis(GNO) ke CAD
C$165.0405
1 Gnosis(GNO) ke BDT
14,281.2705
1 Gnosis(GNO) ke NGN
168,416.222
1 Gnosis(GNO) ke COP
$448,466.5405
1 Gnosis(GNO) ke ZAR
R.2,034.329
1 Gnosis(GNO) ke UAH
4,923.123
1 Gnosis(GNO) ke TZS
T.Sh.287,591.85
1 Gnosis(GNO) ke VES
Bs26,570.35
1 Gnosis(GNO) ke CLP
$110,378.15
1 Gnosis(GNO) ke PKR
Rs33,083.012
1 Gnosis(GNO) ke KZT
61,571.8115
1 Gnosis(GNO) ke THB
฿3,790.079
1 Gnosis(GNO) ke TWD
NT$3,627.3795
1 Gnosis(GNO) ke AED
د.إ429.5735
1 Gnosis(GNO) ke CHF
Fr93.64
1 Gnosis(GNO) ke HKD
HK$909.4785
1 Gnosis(GNO) ke AMD
֏44,759.92
1 Gnosis(GNO) ke MAD
.د.م1,088.565
1 Gnosis(GNO) ke MXN
$2,173.6185
1 Gnosis(GNO) ke SAR
ريال438.9375
1 Gnosis(GNO) ke ETB
Br18,012.8245
1 Gnosis(GNO) ke KES
KSh15,115.837
1 Gnosis(GNO) ke JOD
د.أ82.98845
1 Gnosis(GNO) ke PLN
430.744
1 Gnosis(GNO) ke RON
лв515.02
1 Gnosis(GNO) ke SEK
kr1,120.1685
1 Gnosis(GNO) ke BGN
лв197.8145
1 Gnosis(GNO) ke HUF
Ft39,160.248
1 Gnosis(GNO) ke CZK
2,467.414
1 Gnosis(GNO) ke KWD
د.ك35.8173
1 Gnosis(GNO) ke ILS
382.7535
1 Gnosis(GNO) ke BOB
Bs807.645
1 Gnosis(GNO) ke AZN
198.985
1 Gnosis(GNO) ke TJS
SM1,079.201
1 Gnosis(GNO) ke GEL
317.2055
1 Gnosis(GNO) ke AOA
Kz107,286.8595
1 Gnosis(GNO) ke BHD
.د.ب44.0108
1 Gnosis(GNO) ke BMD
$117.05
1 Gnosis(GNO) ke DKK
kr757.3135
1 Gnosis(GNO) ke HNL
L3,083.097
1 Gnosis(GNO) ke MUR
5,380.7885
1 Gnosis(GNO) ke NAD
$2,033.1585
1 Gnosis(GNO) ke NOK
kr1,193.91
1 Gnosis(GNO) ke NZD
$207.1785
1 Gnosis(GNO) ke PAB
B/.117.05
1 Gnosis(GNO) ke PGK
K491.61
1 Gnosis(GNO) ke QAR
ر.ق426.062
1 Gnosis(GNO) ke RSD
дин.11,887.598
1 Gnosis(GNO) ke UZS
soʻm1,410,240.6395
1 Gnosis(GNO) ke ALL
L9,814.6425
1 Gnosis(GNO) ke ANG
ƒ209.5195
1 Gnosis(GNO) ke AWG
ƒ210.69
1 Gnosis(GNO) ke BBD
$234.1
1 Gnosis(GNO) ke BAM
KM197.8145
1 Gnosis(GNO) ke BIF
Fr345,180.45
1 Gnosis(GNO) ke BND
$152.165
1 Gnosis(GNO) ke BSD
$117.05
1 Gnosis(GNO) ke JMD
$18,768.9675
1 Gnosis(GNO) ke KHR
470,079.823
1 Gnosis(GNO) ke KMF
Fr49,161
1 Gnosis(GNO) ke LAK
2,544,565.1665
1 Gnosis(GNO) ke LKR
රු35,685.0335
1 Gnosis(GNO) ke MDL
L1,989.85
1 Gnosis(GNO) ke MGA
Ar527,251.725
1 Gnosis(GNO) ke MOP
P936.4
1 Gnosis(GNO) ke MVR
1,802.57
1 Gnosis(GNO) ke MWK
MK203,211.6755
1 Gnosis(GNO) ke MZN
MT7,485.3475
1 Gnosis(GNO) ke NPR
रु16,585.985
1 Gnosis(GNO) ke PYG
830,118.6
1 Gnosis(GNO) ke RWF
Fr169,839.55
1 Gnosis(GNO) ke SBD
$963.3215
1 Gnosis(GNO) ke SCR
1,689.0315
1 Gnosis(GNO) ke SRD
$4,506.425
1 Gnosis(GNO) ke SVC
$1,023.017
1 Gnosis(GNO) ke SZL
L2,031.988
1 Gnosis(GNO) ke TMT
m409.675
1 Gnosis(GNO) ke TND
د.ت346.35095
1 Gnosis(GNO) ke TTD
$792.4285
1 Gnosis(GNO) ke UGX
Sh409,206.8
1 Gnosis(GNO) ke XAF
Fr66,484.4
1 Gnosis(GNO) ke XCD
$316.035
1 Gnosis(GNO) ke XOF
Fr66,484.4
1 Gnosis(GNO) ke XPF
Fr12,056.15
1 Gnosis(GNO) ke BWP
P1,574.3225
1 Gnosis(GNO) ke BZD
$235.2705
1 Gnosis(GNO) ke CVE
$11,218.072
1 Gnosis(GNO) ke DJF
Fr20,717.85
1 Gnosis(GNO) ke DOP
$7,527.4855
1 Gnosis(GNO) ke DZD
د.ج15,284.389
1 Gnosis(GNO) ke FJD
$266.874
1 Gnosis(GNO) ke GNF
Fr1,017,749.75
1 Gnosis(GNO) ke GTQ
Q896.603
1 Gnosis(GNO) ke GYD
$24,482.178
1 Gnosis(GNO) ke ISK
kr14,748.3

Sumber Daya Gnosis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gnosis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gnosis
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gnosis

Berapa nilai Gnosis (GNO) hari ini?
Harga live GNO dalam USD adalah 117.05 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GNO ke USD saat ini?
Harga GNO ke USD saat ini adalah $ 117.05. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gnosis?
Kapitalisasi pasar GNO adalah $ 308.92M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GNO?
Suplai beredar GNO adalah 2.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GNO?
GNO mencapai harga ATH sebesar 1,088.8656450619212 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GNO?
GNO mencapai harga ATL 7.05027795992 USD.
Berapa volume perdagangan GNO?
Volume perdagangan 24 jam live GNO adalah $ 336.81K USD.
Akankah harga GNO naik lebih tinggi tahun ini?
GNO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GNO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:37:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gnosis (GNO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GNO ke USD

Jumlah

GNO
GNO
USD
USD

1 GNO = 117.05 USD

Perdagangkan GNO

GNO/USDT
$117.08
$117.08$117.08
+1.07%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,347.34
$101,347.34$101,347.34

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.44
$3,329.44$3,329.44

+0.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.76
$156.76$156.76

+0.53%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0560
$1.0560$1.0560

+23.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,347.34
$101,347.34$101,347.34

-0.64%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,329.44
$3,329.44$3,329.44

+0.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.76
$156.76$156.76

+0.53%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2205
$2.2205$2.2205

-0.62%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0300
$1.0300$1.0300

+1.36%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.45
$30.45$30.45

+103.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0779
$0.0779$0.0779

+55.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017000
$0.017000$0.017000

+1,600.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009115
$0.009115$0.009115

+327.13%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.069
$4.069$4.069

+306.90%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.189
$2.189$2.189

+58.73%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002317
$0.0000002317$0.0000002317

+54.46%