Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) (USD)

Dapatkan prediksi harga GOAT Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GOATED dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga GOAT Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.08807 $0.08807 $0.08807 -2.23% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga GOAT Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, GOAT Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.08807 pada tahun 2025. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, GOAT Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.092473 pada tahun 2026. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GOATED pada tahun 2027 adalah $ 0.097097 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GOATED pada tahun 2028 adalah $ 0.101952 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOATED pada tahun 2029 adalah $ 0.107049 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GOATED pada tahun 2030 adalah $ 0.112402 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga GOAT Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.183091. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga GOAT Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.298236. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.08807 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.088082 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.088154 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.088431 0.41% Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GOATED pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.08807 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GOATED, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.088082 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GOATED, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.088154 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga GOAT Network (GOATED) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GOATED adalah $0.088431 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga GOAT Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.08807$ 0.08807 $ 0.08807 Perubahan Harga (24 Jam) -2.23% Kap. Pasar $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Suplai Peredaran 104.35M 104.35M 104.35M Volume (24 Jam) $ 53.28K$ 53.28K $ 53.28K Volume (24 Jam) -- Harga GOATED terbaru adalah $ 0.08807. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.23%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 53.28K. Selanjutnya, suplai beredar GOATED adalah 104.35M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 9.18M. Lihat Harga GOATED Live

Harga Lampau GOAT Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live GOAT Network, harga GOAT Network saat ini adalah 0.08797USD. Suplai GOAT Network(GOATED) yang beredar adalah 0.00 GOATED , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $9.18M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.03% $ -0.003279 $ 0.09469 $ 0.08793

7 Hari -0.15% $ -0.016199 $ 0.10849 $ 0.08236

30 Days 0.48% $ 0.028330 $ 0.17199 $ 0.05133 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, GOAT Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.003279 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, GOAT Network trading pada harga tertinggi $0.10849 dan terendah $0.08236 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.15% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GOATED di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, GOAT Network telah mengalami perubahan 0.48% , mencerminkan sekitar $0.028330 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GOATED dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga GOAT Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GOATED Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga GOAT Network (GOATED )? Modul Prediksi Harga GOAT Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GOATED di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap GOAT Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GOATED, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga GOAT Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GOATED. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GOATED untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan GOAT Network.

Mengapa Prediksi Harga GOATED Penting?

Prediksi Harga GOATED sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

