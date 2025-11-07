Apa yang dimaksud dengan GOAT Network (GOATED)

GOAT Network adalah ZK Rollup asli Bitcoin yang dirancang untuk menghasilkan hasil BTC asli yang berkelanjutan melalui kombinasi terobosan zkMIPS internal (zkVM tercepat yang siap produksi), model tantangan BitVM2 yang praktis (mengurangi periode tantangan dari 14 hari menjadi kurang dari 1 hari), dan jaringan Decentralized Sequencer pertama Bitcoin. GOAT Network adalah ZK Rollup asli Bitcoin yang dirancang untuk menghasilkan hasil BTC asli yang berkelanjutan melalui kombinasi terobosan zkMIPS internal (zkVM tercepat yang siap produksi), model tantangan BitVM2 yang praktis (mengurangi periode tantangan dari 14 hari menjadi kurang dari 1 hari), dan jaringan Decentralized Sequencer pertama Bitcoin.

Tokenomi GOAT Network (GOATED)

Memahami tokenomi GOAT Network (GOATED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOATED sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GOAT Network Berapa nilai GOAT Network (GOATED) hari ini? Harga live GOATED dalam USD adalah 0.09196 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GOATED ke USD saat ini? $ 0.09196 . Cobalah Harga GOATED ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GOAT Network? Kapitalisasi pasar GOATED adalah $ 9.60M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GOATED? Suplai beredar GOATED adalah 104.35M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GOATED? GOATED mencapai harga ATH sebesar 0.19772632791076053 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GOATED? GOATED mencapai harga ATL 0.052417385027545234 USD . Berapa volume perdagangan GOATED? Volume perdagangan 24 jam live GOATED adalah $ 56.54K USD . Akankah harga GOATED naik lebih tinggi tahun ini? GOATED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOATED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GOAT Network (GOATED)

