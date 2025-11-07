BursaDEX+
Harga live GOAT Network hari ini adalah 0.09196 USD. Lacak informasi harga aktual GOATED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOATED dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GOATED

Info Harga GOATED

Penjelasan GOATED

Whitepaper GOATED

Situs Web Resmi GOATED

Tokenomi GOATED

Prakiraan Harga GOATED

Riwayat GOATED

Panduan Membeli GOATED

Konverter GOATED ke Mata Uang Fiat

Spot GOATED

Futures USDT-M GOATED

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GOAT Network

Harga GOAT Network(GOATED)

Harga Live 1 GOATED ke USD:

$0.09193
$0.09193
+1.22%1D
USD
Grafik Harga Live GOAT Network (GOATED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:55 (UTC+8)

Informasi Harga GOAT Network (GOATED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0873
$ 0.0873
Low 24 Jam
$ 0.09409
$ 0.09409
High 24 Jam

$ 0.0873
$ 0.0873

$ 0.09409
$ 0.09409

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234

+1.24%

+1.22%

-4.48%

-4.48%

Harga aktual GOAT Network (GOATED) adalah $ 0.09196. Selama 24 jam terakhir, GOATED diperdagangkan antara low $ 0.0873 dan high $ 0.09409, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOATED adalah $ 0.19772632791076053, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.052417385027545234.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOATED telah berubah sebesar +1.24% selama 1 jam terakhir, +1.22% selama 24 jam, dan -4.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GOAT Network (GOATED)

No.1134

$ 9.60M
$ 9.60M

$ 56.54K
$ 56.54K

$ 91.96M
$ 91.96M

104.35M
104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.43%

BSC

Kapitalisasi Pasar GOAT Network saat ini adalah $ 9.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.54K. Suplai beredar GOATED adalah 104.35M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 91.96M.

Riwayat Harga GOAT Network (GOATED) USD

Pantau perubahan harga GOAT Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001108+1.22%
30 Days$ +0.02567+38.72%
60 Hari$ +0.04196+83.92%
90 Hari$ +0.04196+83.92%
Perubahan Harga GOAT Network Hari Ini

Hari ini, GOATED tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001108 (+1.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GOAT Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02567 (+38.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GOAT Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GOATED terlihat mengalami perubahan $ +0.04196 (+83.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GOAT Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.04196 (+83.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GOAT Network (GOATED)?

Lihat halaman Riwayat Harga GOAT Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GOAT Network (GOATED)

GOAT Network adalah ZK Rollup asli Bitcoin yang dirancang untuk menghasilkan hasil BTC asli yang berkelanjutan melalui kombinasi terobosan zkMIPS internal (zkVM tercepat yang siap produksi), model tantangan BitVM2 yang praktis (mengurangi periode tantangan dari 14 hari menjadi kurang dari 1 hari), dan jaringan Decentralized Sequencer pertama Bitcoin.

GOAT Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GOAT Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GOATED ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GOAT Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GOAT Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GOAT Network (USD)

Berapa nilai GOAT Network (GOATED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GOAT Network (GOATED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GOAT Network.

Cek prediksi harga GOAT Network sekarang!

Tokenomi GOAT Network (GOATED)

Memahami tokenomi GOAT Network (GOATED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOATED sekarang!

Cara membeli GOAT Network (GOATED)

Ingin mengetahui cara membeli GOAT Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GOAT Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GOATED ke Mata Uang Lokal

1 GOAT Network(GOATED) ke VND
2,419.9274
1 GOAT Network(GOATED) ke AUD
A$0.1416184
1 GOAT Network(GOATED) ke GBP
0.0698896
1 GOAT Network(GOATED) ke EUR
0.0790856
1 GOAT Network(GOATED) ke USD
$0.09196
1 GOAT Network(GOATED) ke MYR
RM0.3843928
1 GOAT Network(GOATED) ke TRY
3.871516
1 GOAT Network(GOATED) ke JPY
¥14.06988
1 GOAT Network(GOATED) ke ARS
ARS$133.4679852
1 GOAT Network(GOATED) ke RUB
7.4708304
1 GOAT Network(GOATED) ke INR
8.1540932
1 GOAT Network(GOATED) ke IDR
Rp1,532.6660536
1 GOAT Network(GOATED) ke PHP
5.4283988
1 GOAT Network(GOATED) ke EGP
￡E.4.3487884
1 GOAT Network(GOATED) ke BRL
R$0.4910664
1 GOAT Network(GOATED) ke CAD
C$0.1296636
1 GOAT Network(GOATED) ke BDT
11.2200396
1 GOAT Network(GOATED) ke NGN
132.3157264
1 GOAT Network(GOATED) ke COP
$352.3364636
1 GOAT Network(GOATED) ke ZAR
R.1.5964256
1 GOAT Network(GOATED) ke UAH
3.8678376
1 GOAT Network(GOATED) ke TZS
T.Sh.225.94572
1 GOAT Network(GOATED) ke VES
Bs20.50708
1 GOAT Network(GOATED) ke CLP
$86.62632
1 GOAT Network(GOATED) ke PKR
Rs25.9915744
1 GOAT Network(GOATED) ke KZT
48.3737188
1 GOAT Network(GOATED) ke THB
฿2.979504
1 GOAT Network(GOATED) ke TWD
NT$2.8498404
1 GOAT Network(GOATED) ke AED
د.إ0.3374932
1 GOAT Network(GOATED) ke CHF
Fr0.073568
1 GOAT Network(GOATED) ke HKD
HK$0.7145292
1 GOAT Network(GOATED) ke AMD
֏35.165504
1 GOAT Network(GOATED) ke MAD
.د.م0.8561476
1 GOAT Network(GOATED) ke MXN
$1.7076972
1 GOAT Network(GOATED) ke SAR
ريال0.34485
1 GOAT Network(GOATED) ke ETB
Br14.1149404
1 GOAT Network(GOATED) ke KES
KSh11.8757144
1 GOAT Network(GOATED) ke JOD
د.أ0.06519964
1 GOAT Network(GOATED) ke PLN
0.3374932
1 GOAT Network(GOATED) ke RON
лв0.404624
1 GOAT Network(GOATED) ke SEK
kr0.8791376
1 GOAT Network(GOATED) ke BGN
лв0.1554124
1 GOAT Network(GOATED) ke HUF
Ft30.7449868
1 GOAT Network(GOATED) ke CZK
1.9375972
1 GOAT Network(GOATED) ke KWD
د.ك0.02813976
1 GOAT Network(GOATED) ke ILS
0.3007092
1 GOAT Network(GOATED) ke BOB
Bs0.634524
1 GOAT Network(GOATED) ke AZN
0.156332
1 GOAT Network(GOATED) ke TJS
SM0.8478712
1 GOAT Network(GOATED) ke GEL
0.2492116
1 GOAT Network(GOATED) ke AOA
Kz83.904304
1 GOAT Network(GOATED) ke BHD
.د.ب0.03457696
1 GOAT Network(GOATED) ke BMD
$0.09196
1 GOAT Network(GOATED) ke DKK
kr0.5940616
1 GOAT Network(GOATED) ke HNL
L2.4167088
1 GOAT Network(GOATED) ke MUR
4.23016
1 GOAT Network(GOATED) ke NAD
$1.5973452
1 GOAT Network(GOATED) ke NOK
kr0.937992
1 GOAT Network(GOATED) ke NZD
$0.1627692
1 GOAT Network(GOATED) ke PAB
B/.0.09196
1 GOAT Network(GOATED) ke PGK
K0.3926692
1 GOAT Network(GOATED) ke QAR
ر.ق0.3347344
1 GOAT Network(GOATED) ke RSD
дин.9.33394
1 GOAT Network(GOATED) ke UZS
soʻm1,094.7617296
1 GOAT Network(GOATED) ke ALL
L7.7126852
1 GOAT Network(GOATED) ke ANG
ƒ0.1646084
1 GOAT Network(GOATED) ke AWG
ƒ0.165528
1 GOAT Network(GOATED) ke BBD
$0.18392
1 GOAT Network(GOATED) ke BAM
KM0.1554124
1 GOAT Network(GOATED) ke BIF
Fr271.19004
1 GOAT Network(GOATED) ke BND
$0.119548
1 GOAT Network(GOATED) ke BSD
$0.09196
1 GOAT Network(GOATED) ke JMD
$14.745786
1 GOAT Network(GOATED) ke KHR
369.3168776
1 GOAT Network(GOATED) ke KMF
Fr39.26692
1 GOAT Network(GOATED) ke LAK
1,999.1303948
1 GOAT Network(GOATED) ke LKR
රු28.0358452
1 GOAT Network(GOATED) ke MDL
L1.5734356
1 GOAT Network(GOATED) ke MGA
Ar414.23382
1 GOAT Network(GOATED) ke MOP
P0.73568
1 GOAT Network(GOATED) ke MVR
1.416184
1 GOAT Network(GOATED) ke MWK
MK159.375876
1 GOAT Network(GOATED) ke MZN
MT5.880842
1 GOAT Network(GOATED) ke NPR
रु13.030732
1 GOAT Network(GOATED) ke PYG
652.18032
1 GOAT Network(GOATED) ke RWF
Fr133.61788
1 GOAT Network(GOATED) ke SBD
$0.7559112
1 GOAT Network(GOATED) ke SCR
1.3849176
1 GOAT Network(GOATED) ke SRD
$3.54046
1 GOAT Network(GOATED) ke SVC
$0.8037304
1 GOAT Network(GOATED) ke SZL
L1.595506
1 GOAT Network(GOATED) ke TMT
m0.32186
1 GOAT Network(GOATED) ke TND
د.ت0.27210964
1 GOAT Network(GOATED) ke TTD
$0.6225692
1 GOAT Network(GOATED) ke UGX
Sh321.49216
1 GOAT Network(GOATED) ke XAF
Fr52.23328
1 GOAT Network(GOATED) ke XCD
$0.248292
1 GOAT Network(GOATED) ke XOF
Fr52.23328
1 GOAT Network(GOATED) ke XPF
Fr9.47188
1 GOAT Network(GOATED) ke BWP
P1.236862
1 GOAT Network(GOATED) ke BZD
$0.1848396
1 GOAT Network(GOATED) ke CVE
$8.8134464
1 GOAT Network(GOATED) ke DJF
Fr16.36888
1 GOAT Network(GOATED) ke DOP
$5.913028
1 GOAT Network(GOATED) ke DZD
د.ج12.0062976
1 GOAT Network(GOATED) ke FJD
$0.2096688
1 GOAT Network(GOATED) ke GNF
Fr799.5922
1 GOAT Network(GOATED) ke GTQ
Q0.7044136
1 GOAT Network(GOATED) ke GYD
$19.2343536
1 GOAT Network(GOATED) ke ISK
kr11.58696

Sumber Daya GOAT Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GOAT Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GOAT Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GOAT Network

Berapa nilai GOAT Network (GOATED) hari ini?
Harga live GOATED dalam USD adalah 0.09196 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GOATED ke USD saat ini?
Harga GOATED ke USD saat ini adalah $ 0.09196. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GOAT Network?
Kapitalisasi pasar GOATED adalah $ 9.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GOATED?
Suplai beredar GOATED adalah 104.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GOATED?
GOATED mencapai harga ATH sebesar 0.19772632791076053 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GOATED?
GOATED mencapai harga ATL 0.052417385027545234 USD.
Berapa volume perdagangan GOATED?
Volume perdagangan 24 jam live GOATED adalah $ 56.54K USD.
Akankah harga GOATED naik lebih tinggi tahun ini?
GOATED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOATED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GOAT Network (GOATED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GOATED ke USD

Jumlah

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.09196 USD

Perdagangkan GOATED

GOATED/USDT
$0.09193
$0.09193
+1.13%

