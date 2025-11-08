Prediksi Harga Grand Base (GRAND) (USD)

Dapatkan prediksi harga Grand Base untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GRAND dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Grand Base % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.298 $0.298 $0.298 0.00% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Grand Base untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Grand Base (GRAND) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Grand Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.298 pada tahun 2025. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Grand Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.3129 pada tahun 2026. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRAND pada tahun 2027 adalah $ 0.328545 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRAND pada tahun 2028 adalah $ 0.344972 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRAND pada tahun 2029 adalah $ 0.362220 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRAND pada tahun 2030 adalah $ 0.380331 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Grand Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.619520. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Grand Base berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0091.

November 9, 2025(Besok) $ 0.298040 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.298285 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.299224 0.41% Prediksi Harga Grand Base (GRAND) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GRAND pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.298 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GRAND, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.298040 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GRAND, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.298285 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Grand Base (GRAND) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GRAND adalah $0.299224 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Grand Base Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.298$ 0.298 $ 0.298 Perubahan Harga (24 Jam) 0.00% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) 0.00% Harga GRAND terbaru adalah $ 0.298. Perubahan 24 jamnya sebesar 0.00%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 0.00. Selanjutnya, suplai beredar GRAND adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --.

Harga Lampau Grand Base Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Grand Base, harga Grand Base saat ini adalah 0.298USD. Suplai Grand Base(GRAND) yang beredar adalah 0.00 GRAND , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298

7 Hari 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298

30 Days 0.00% $ 0 $ 0.298 $ 0.298 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Grand Base telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Grand Base trading pada harga tertinggi $0.298 dan terendah $0.298 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GRAND di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Grand Base telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GRAND dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Grand Base lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GRAND Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Grand Base (GRAND )? Modul Prediksi Harga Grand Base adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GRAND di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Grand Base pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GRAND, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Grand Base. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GRAND. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GRAND untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Grand Base.

Mengapa Prediksi Harga GRAND Penting?

Prediksi Harga GRAND sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GRAND sekarang? Menurut prediksi Anda, GRAND akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GRAND bulan depan? Menurut alat prediksi harga Grand Base (GRAND), prakiraan harga GRAND akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GRAND pada tahun 2026? Harga 1 Grand Base (GRAND) hari ini adalah $0.298 . Menurut modul prediksi di atas, GRAND akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GRAND pada tahun 2027? Grand Base (GRAND) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GRAND pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GRAND pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Grand Base (GRAND) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GRAND pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Grand Base (GRAND) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GRAND pada tahun 2030? Harga 1 Grand Base (GRAND) hari ini adalah $0.298 . Menurut modul prediksi di atas, GRAND akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GRAND untuk tahun 2040? Grand Base (GRAND) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GRAND pada tahun 2040. Daftar Sekarang