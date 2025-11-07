BursaDEX+
Harga live Grand Base hari ini adalah 0.298 USD. Lacak informasi harga aktual GRAND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRAND dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 GRAND ke USD:

$0.298
$0.298
0.00%1D
USD
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:44:36 (UTC+8)

Informasi Harga Grand Base (GRAND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.298
$ 0.298
Low 24 Jam
$ 0.298
$ 0.298
High 24 Jam

$ 0.298
$ 0.298

$ 0.298
$ 0.298

--
--

--
--

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Harga aktual Grand Base (GRAND) adalah $ 0.298. Selama 24 jam terakhir, GRAND diperdagangkan antara low $ 0.298 dan high $ 0.298, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRAND adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRAND telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Grand Base (GRAND)

--
--

$ 0.00
$ 0.00

$ 14.90M
$ 14.90M

--
--

50,000,000
50,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar Grand Base saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar GRAND adalah --, dan total suplainya sebesar 50000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.90M.

Riwayat Harga Grand Base (GRAND) USD

Pantau perubahan harga Grand Base untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ 00.00%
60 Hari$ 00.00%
90 Hari$ 00.00%
Perubahan Harga Grand Base Hari Ini

Hari ini, GRAND tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Grand Base 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ 0 (0.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Grand Base 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GRAND terlihat mengalami perubahan $ 0 (0.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Grand Base 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ 0 (0.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Grand Base (GRAND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Grand Base sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Grand Base (GRAND)

GRAND BASE is a decentralized market for spot synthetic RWAs designed to provide exposure to RWAs without holding the actual underlying asset.

Grand Base tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Grand Base Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GRAND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Grand Base di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Grand Base dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Grand Base (USD)

Berapa nilai Grand Base (GRAND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Grand Base (GRAND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Grand Base.

Cek prediksi harga Grand Base sekarang!

Tokenomi Grand Base (GRAND)

Memahami tokenomi Grand Base (GRAND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRAND sekarang!

Cara membeli Grand Base (GRAND)

Ingin mengetahui cara membeli Grand Base? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Grand Base di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1 Grand Base(GRAND) ke VND
7,841.87
1 Grand Base(GRAND) ke AUD
A$0.45892
1 Grand Base(GRAND) ke GBP
0.22648
1 Grand Base(GRAND) ke EUR
0.25628
1 Grand Base(GRAND) ke USD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) ke MYR
RM1.24564
1 Grand Base(GRAND) ke TRY
12.5458
1 Grand Base(GRAND) ke JPY
¥45.594
1 Grand Base(GRAND) ke ARS
ARS$432.50826
1 Grand Base(GRAND) ke RUB
24.20952
1 Grand Base(GRAND) ke INR
26.42366
1 Grand Base(GRAND) ke IDR
Rp4,966.66468
1 Grand Base(GRAND) ke PHP
17.59094
1 Grand Base(GRAND) ke EGP
￡E.14.09242
1 Grand Base(GRAND) ke BRL
R$1.59132
1 Grand Base(GRAND) ke CAD
C$0.42018
1 Grand Base(GRAND) ke BDT
36.35898
1 Grand Base(GRAND) ke NGN
428.77432
1 Grand Base(GRAND) ke COP
$1,141.76018
1 Grand Base(GRAND) ke ZAR
R.5.17328
1 Grand Base(GRAND) ke UAH
12.53388
1 Grand Base(GRAND) ke TZS
T.Sh.732.186
1 Grand Base(GRAND) ke VES
Bs66.454
1 Grand Base(GRAND) ke CLP
$280.716
1 Grand Base(GRAND) ke PKR
Rs84.22672
1 Grand Base(GRAND) ke KZT
156.75694
1 Grand Base(GRAND) ke THB
฿9.6552
1 Grand Base(GRAND) ke TWD
NT$9.23502
1 Grand Base(GRAND) ke AED
د.إ1.09366
1 Grand Base(GRAND) ke CHF
Fr0.2384
1 Grand Base(GRAND) ke HKD
HK$2.31546
1 Grand Base(GRAND) ke AMD
֏113.9552
1 Grand Base(GRAND) ke MAD
.د.م2.77438
1 Grand Base(GRAND) ke MXN
$5.53386
1 Grand Base(GRAND) ke SAR
ريال1.1175
1 Grand Base(GRAND) ke ETB
Br45.74002
1 Grand Base(GRAND) ke KES
KSh38.48372
1 Grand Base(GRAND) ke JOD
د.أ0.211282
1 Grand Base(GRAND) ke PLN
1.09366
1 Grand Base(GRAND) ke RON
лв1.3112
1 Grand Base(GRAND) ke SEK
kr2.84888
1 Grand Base(GRAND) ke BGN
лв0.50362
1 Grand Base(GRAND) ke HUF
Ft99.63034
1 Grand Base(GRAND) ke CZK
6.27886
1 Grand Base(GRAND) ke KWD
د.ك0.091188
1 Grand Base(GRAND) ke ILS
0.97446
1 Grand Base(GRAND) ke BOB
Bs2.0562
1 Grand Base(GRAND) ke AZN
0.5066
1 Grand Base(GRAND) ke TJS
SM2.74756
1 Grand Base(GRAND) ke GEL
0.80758
1 Grand Base(GRAND) ke AOA
Kz271.8952
1 Grand Base(GRAND) ke BHD
.د.ب0.112048
1 Grand Base(GRAND) ke BMD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) ke DKK
kr1.92508
1 Grand Base(GRAND) ke HNL
L7.83144
1 Grand Base(GRAND) ke MUR
13.708
1 Grand Base(GRAND) ke NAD
$5.17626
1 Grand Base(GRAND) ke NOK
kr3.0396
1 Grand Base(GRAND) ke NZD
$0.52746
1 Grand Base(GRAND) ke PAB
B/.0.298
1 Grand Base(GRAND) ke PGK
K1.27246
1 Grand Base(GRAND) ke QAR
ر.ق1.08472
1 Grand Base(GRAND) ke RSD
дин.30.247
1 Grand Base(GRAND) ke UZS
soʻm3,547.61848
1 Grand Base(GRAND) ke ALL
L24.99326
1 Grand Base(GRAND) ke ANG
ƒ0.53342
1 Grand Base(GRAND) ke AWG
ƒ0.5364
1 Grand Base(GRAND) ke BBD
$0.596
1 Grand Base(GRAND) ke BAM
KM0.50362
1 Grand Base(GRAND) ke BIF
Fr878.802
1 Grand Base(GRAND) ke BND
$0.3874
1 Grand Base(GRAND) ke BSD
$0.298
1 Grand Base(GRAND) ke JMD
$47.7843
1 Grand Base(GRAND) ke KHR
1,196.78588
1 Grand Base(GRAND) ke KMF
Fr127.246
1 Grand Base(GRAND) ke LAK
6,478.26074
1 Grand Base(GRAND) ke LKR
රු90.85126
1 Grand Base(GRAND) ke MDL
L5.09878
1 Grand Base(GRAND) ke MGA
Ar1,342.341
1 Grand Base(GRAND) ke MOP
P2.384
1 Grand Base(GRAND) ke MVR
4.5892
1 Grand Base(GRAND) ke MWK
MK516.4638
1 Grand Base(GRAND) ke MZN
MT19.0571
1 Grand Base(GRAND) ke NPR
रु42.2266
1 Grand Base(GRAND) ke PYG
2,113.416
1 Grand Base(GRAND) ke RWF
Fr432.994
1 Grand Base(GRAND) ke SBD
$2.44956
1 Grand Base(GRAND) ke SCR
4.48788
1 Grand Base(GRAND) ke SRD
$11.473
1 Grand Base(GRAND) ke SVC
$2.60452
1 Grand Base(GRAND) ke SZL
L5.1703
1 Grand Base(GRAND) ke TMT
m1.043
1 Grand Base(GRAND) ke TND
د.ت0.881782
1 Grand Base(GRAND) ke TTD
$2.01746
1 Grand Base(GRAND) ke UGX
Sh1,041.808
1 Grand Base(GRAND) ke XAF
Fr169.264
1 Grand Base(GRAND) ke XCD
$0.8046
1 Grand Base(GRAND) ke XOF
Fr169.264
1 Grand Base(GRAND) ke XPF
Fr30.694
1 Grand Base(GRAND) ke BWP
P4.0081
1 Grand Base(GRAND) ke BZD
$0.59898
1 Grand Base(GRAND) ke CVE
$28.56032
1 Grand Base(GRAND) ke DJF
Fr53.044
1 Grand Base(GRAND) ke DOP
$19.1614
1 Grand Base(GRAND) ke DZD
د.ج38.90688
1 Grand Base(GRAND) ke FJD
$0.67944
1 Grand Base(GRAND) ke GNF
Fr2,591.11
1 Grand Base(GRAND) ke GTQ
Q2.28268
1 Grand Base(GRAND) ke GYD
$62.32968
1 Grand Base(GRAND) ke ISK
kr37.548

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Grand Base, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Grand Base
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Grand Base

Berapa nilai Grand Base (GRAND) hari ini?
Harga live GRAND dalam USD adalah 0.298 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRAND ke USD saat ini?
Harga GRAND ke USD saat ini adalah $ 0.298. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Grand Base?
Kapitalisasi pasar GRAND adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRAND?
Suplai beredar GRAND adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRAND?
GRAND mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRAND?
GRAND mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan GRAND?
Volume perdagangan 24 jam live GRAND adalah $ 0.00 USD.
Akankah harga GRAND naik lebih tinggi tahun ini?
GRAND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRAND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:44:36 (UTC+8)

Waktu (UTC+8)     Jenis     Informasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.298
