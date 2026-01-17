SIARAN LANGSUNG: Parade Besar Sinulog 2026 di Cebu

CEBU, Filipina – Kota Cebu resmi membuka Parade Besar Sinulog 2026 pada hari Minggu, 18 Januari.
Peluncuran perayaan ini menandai dimulainya festival dan penampilan dari 37 kontingen yang berasal dari kota-kota tetangga, kota-kota lain, dan provinsi lain untuk mempersembahkan tarian ritual doa mereka kepada Bayi Yesus atau Santo Niño.
Tandai untuk menonton siaran langsung parade besar dari Kota Cebu di sini. – Rappler.com
