Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Hive Intelligence untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HINT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Hive Intelligence % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.00419 $0.00419 $0.00419 +32.34% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Hive Intelligence untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Hive Intelligence berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.00419 pada tahun 2025. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Hive Intelligence berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004399 pada tahun 2026. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HINT pada tahun 2027 adalah $ 0.004619 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HINT pada tahun 2028 adalah $ 0.004850 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HINT pada tahun 2029 adalah $ 0.005092 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HINT pada tahun 2030 adalah $ 0.005347 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Hive Intelligence berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008710. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Hive Intelligence berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014188.

2026 $ 0.004399 5.00%

2027 $ 0.004619 10.25%

2028 $ 0.004850 15.76%

2029 $ 0.005092 21.55%

2030 $ 0.005347 27.63%

2031 $ 0.005615 34.01%

2032 $ 0.005895 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.006190 47.75%

2034 $ 0.006500 55.13%

2035 $ 0.006825 62.89%

2036 $ 0.007166 71.03%

2037 $ 0.007524 79.59%

2038 $ 0.007900 88.56%

2039 $ 0.008295 97.99%

2040 $ 0.008710 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Hive Intelligence Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.00419 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.004190 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.004194 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.004207 0.41% Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HINT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.00419 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HINT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004190 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HINT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.004194 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HINT adalah $0.004207 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Hive Intelligence Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.00419$ 0.00419 $ 0.00419 Perubahan Harga (24 Jam) +32.34% Kap. Pasar $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Suplai Peredaran 460.38M 460.38M 460.38M Volume (24 Jam) $ 103.95K$ 103.95K $ 103.95K Volume (24 Jam) -- Harga HINT terbaru adalah $ 0.00419. Perubahan 24 jamnya sebesar +32.34%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 103.95K. Selanjutnya, suplai beredar HINT adalah 460.38M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.93M.

Harga Lampau Hive Intelligence Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Hive Intelligence, harga Hive Intelligence saat ini adalah 0.00419USD. Suplai Hive Intelligence(HINT) yang beredar adalah 0.00 HINT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.93M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.31% $ 0.001002 $ 0.004431 $ 0.00302

7 Hari 0.28% $ 0.000912 $ 0.004431 $ 0.002749

30 Days 0.53% $ 0.001453 $ 0.004431 $ 0.002222 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Hive Intelligence telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001002 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.31% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Hive Intelligence trading pada harga tertinggi $0.004431 dan terendah $0.002749 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.28% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HINT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Hive Intelligence telah mengalami perubahan 0.53% , mencerminkan sekitar $0.001453 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HINT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Hive Intelligence lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HINT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Hive Intelligence (HINT )? Modul Prediksi Harga Hive Intelligence adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HINT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Hive Intelligence pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HINT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Hive Intelligence. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HINT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HINT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Hive Intelligence.

Mengapa Prediksi Harga HINT Penting?

Prediksi Harga HINT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

