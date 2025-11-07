BursaDEX+
Harga live Hive Intelligence hari ini adalah 0.002954 USD. Lacak informasi harga aktual HINT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HINT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hive Intelligence(HINT)

Harga Live 1 HINT ke USD:

$0.002954
+2.89%1D
USD
Grafik Harga Live Hive Intelligence (HINT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:47:52 (UTC+8)

Informasi Harga Hive Intelligence (HINT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002799
Low 24 Jam
$ 0.003128
High 24 Jam

$ 0.002799
$ 0.003128
$ 0.0418835281570032
$ 0.00207862882740898
+0.85%

+2.89%

+2.74%

+2.74%

Harga aktual Hive Intelligence (HINT) adalah $ 0.002954. Selama 24 jam terakhir, HINT diperdagangkan antara low $ 0.002799 dan high $ 0.003128, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHINT adalah $ 0.0418835281570032, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00207862882740898.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HINT telah berubah sebesar +0.85% selama 1 jam terakhir, +2.89% selama 24 jam, dan +2.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hive Intelligence (HINT)

No.1945

$ 1.36M
$ 100.48K
$ 2.95M
460.38M
999,999,996.6606125
BASE

Kapitalisasi Pasar Hive Intelligence saat ini adalah $ 1.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 100.48K. Suplai beredar HINT adalah 460.38M, dan total suplainya sebesar 999999996.6606125. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.95M.

Riwayat Harga Hive Intelligence (HINT) USD

Pantau perubahan harga Hive Intelligence untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00008297+2.89%
30 Days$ +0.000071+2.46%
60 Hari$ -0.002268-43.44%
90 Hari$ -0.004813-61.97%
Perubahan Harga Hive Intelligence Hari Ini

Hari ini, HINT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00008297 (+2.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hive Intelligence 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000071 (+2.46%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hive Intelligence 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HINT terlihat mengalami perubahan $ -0.002268 (-43.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hive Intelligence 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004813 (-61.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hive Intelligence (HINT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hive Intelligence sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hive Intelligence Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HINT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hive Intelligence di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hive Intelligence dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hive Intelligence (USD)

Berapa nilai Hive Intelligence (HINT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hive Intelligence (HINT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hive Intelligence.

Cek prediksi harga Hive Intelligence sekarang!

Tokenomi Hive Intelligence (HINT)

Memahami tokenomi Hive Intelligence (HINT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HINT sekarang!

Cara membeli Hive Intelligence (HINT)

Ingin mengetahui cara membeli Hive Intelligence? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hive Intelligence di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HINT ke Mata Uang Lokal

1 Hive Intelligence(HINT) ke VND
77.73451
1 Hive Intelligence(HINT) ke AUD
A$0.00454916
1 Hive Intelligence(HINT) ke GBP
0.00224504
1 Hive Intelligence(HINT) ke EUR
0.00254044
1 Hive Intelligence(HINT) ke USD
$0.002954
1 Hive Intelligence(HINT) ke MYR
RM0.01234772
1 Hive Intelligence(HINT) ke TRY
0.1243634
1 Hive Intelligence(HINT) ke JPY
¥0.451962
1 Hive Intelligence(HINT) ke ARS
ARS$4.28734698
1 Hive Intelligence(HINT) ke RUB
0.23998296
1 Hive Intelligence(HINT) ke INR
0.26193118
1 Hive Intelligence(HINT) ke IDR
Rp49.23331364
1 Hive Intelligence(HINT) ke PHP
0.17437462
1 Hive Intelligence(HINT) ke EGP
￡E.0.13969466
1 Hive Intelligence(HINT) ke BRL
R$0.01577436
1 Hive Intelligence(HINT) ke CAD
C$0.00416514
1 Hive Intelligence(HINT) ke BDT
0.36041754
1 Hive Intelligence(HINT) ke NGN
4.25033336
1 Hive Intelligence(HINT) ke COP
$11.31798514
1 Hive Intelligence(HINT) ke ZAR
R.0.05128144
1 Hive Intelligence(HINT) ke UAH
0.12424524
1 Hive Intelligence(HINT) ke TZS
T.Sh.7.257978
1 Hive Intelligence(HINT) ke VES
Bs0.658742
1 Hive Intelligence(HINT) ke CLP
$2.782668
1 Hive Intelligence(HINT) ke PKR
Rs0.83491856
1 Hive Intelligence(HINT) ke KZT
1.55389262
1 Hive Intelligence(HINT) ke THB
฿0.0957096
1 Hive Intelligence(HINT) ke TWD
NT$0.09154446
1 Hive Intelligence(HINT) ke AED
د.إ0.01084118
1 Hive Intelligence(HINT) ke CHF
Fr0.0023632
1 Hive Intelligence(HINT) ke HKD
HK$0.02295258
1 Hive Intelligence(HINT) ke AMD
֏1.1296096
1 Hive Intelligence(HINT) ke MAD
.د.م0.02750174
1 Hive Intelligence(HINT) ke MXN
$0.05485578
1 Hive Intelligence(HINT) ke SAR
ريال0.0110775
1 Hive Intelligence(HINT) ke ETB
Br0.45340946
1 Hive Intelligence(HINT) ke KES
KSh0.38147956
1 Hive Intelligence(HINT) ke JOD
د.أ0.002094386
1 Hive Intelligence(HINT) ke PLN
0.01087072
1 Hive Intelligence(HINT) ke RON
лв0.0129976
1 Hive Intelligence(HINT) ke SEK
kr0.02824024
1 Hive Intelligence(HINT) ke BGN
лв0.00499226
1 Hive Intelligence(HINT) ke HUF
Ft0.98761082
1 Hive Intelligence(HINT) ke CZK
0.06229986
1 Hive Intelligence(HINT) ke KWD
د.ك0.000903924
1 Hive Intelligence(HINT) ke ILS
0.00965958
1 Hive Intelligence(HINT) ke BOB
Bs0.0203826
1 Hive Intelligence(HINT) ke AZN
0.0050218
1 Hive Intelligence(HINT) ke TJS
SM0.02723588
1 Hive Intelligence(HINT) ke GEL
0.00800534
1 Hive Intelligence(HINT) ke AOA
Kz2.6952296
1 Hive Intelligence(HINT) ke BHD
.د.ب0.001110704
1 Hive Intelligence(HINT) ke BMD
$0.002954
1 Hive Intelligence(HINT) ke DKK
kr0.01908284
1 Hive Intelligence(HINT) ke HNL
L0.07763112
1 Hive Intelligence(HINT) ke MUR
0.135884
1 Hive Intelligence(HINT) ke NAD
$0.05131098
1 Hive Intelligence(HINT) ke NOK
kr0.0301308
1 Hive Intelligence(HINT) ke NZD
$0.00522858
1 Hive Intelligence(HINT) ke PAB
B/.0.002954
1 Hive Intelligence(HINT) ke PGK
K0.01261358
1 Hive Intelligence(HINT) ke QAR
ر.ق0.01075256
1 Hive Intelligence(HINT) ke RSD
дин.0.29986054
1 Hive Intelligence(HINT) ke UZS
soʻm35.16666104
1 Hive Intelligence(HINT) ke ALL
L0.24775198
1 Hive Intelligence(HINT) ke ANG
ƒ0.00528766
1 Hive Intelligence(HINT) ke AWG
ƒ0.0053172
1 Hive Intelligence(HINT) ke BBD
$0.005908
1 Hive Intelligence(HINT) ke BAM
KM0.00499226
1 Hive Intelligence(HINT) ke BIF
Fr8.711346
1 Hive Intelligence(HINT) ke BND
$0.0038402
1 Hive Intelligence(HINT) ke BSD
$0.002954
1 Hive Intelligence(HINT) ke JMD
$0.4736739
1 Hive Intelligence(HINT) ke KHR
11.86344124
1 Hive Intelligence(HINT) ke KMF
Fr1.261358
1 Hive Intelligence(HINT) ke LAK
64.21739002
1 Hive Intelligence(HINT) ke LKR
රු0.90058598
1 Hive Intelligence(HINT) ke MDL
L0.05054294
1 Hive Intelligence(HINT) ke MGA
Ar13.306293
1 Hive Intelligence(HINT) ke MOP
P0.023632
1 Hive Intelligence(HINT) ke MVR
0.0454916
1 Hive Intelligence(HINT) ke MWK
MK5.1195774
1 Hive Intelligence(HINT) ke MZN
MT0.1889083
1 Hive Intelligence(HINT) ke NPR
रु0.4185818
1 Hive Intelligence(HINT) ke PYG
20.949768
1 Hive Intelligence(HINT) ke RWF
Fr4.292162
1 Hive Intelligence(HINT) ke SBD
$0.02428188
1 Hive Intelligence(HINT) ke SCR
0.04448724
1 Hive Intelligence(HINT) ke SRD
$0.113729
1 Hive Intelligence(HINT) ke SVC
$0.02581796
1 Hive Intelligence(HINT) ke SZL
L0.0512519
1 Hive Intelligence(HINT) ke TMT
m0.010339
1 Hive Intelligence(HINT) ke TND
د.ت0.008740886
1 Hive Intelligence(HINT) ke TTD
$0.01999858
1 Hive Intelligence(HINT) ke UGX
Sh10.327184
1 Hive Intelligence(HINT) ke XAF
Fr1.677872
1 Hive Intelligence(HINT) ke XCD
$0.0079758
1 Hive Intelligence(HINT) ke XOF
Fr1.677872
1 Hive Intelligence(HINT) ke XPF
Fr0.304262
1 Hive Intelligence(HINT) ke BWP
P0.0397313
1 Hive Intelligence(HINT) ke BZD
$0.00593754
1 Hive Intelligence(HINT) ke CVE
$0.28311136
1 Hive Intelligence(HINT) ke DJF
Fr0.525812
1 Hive Intelligence(HINT) ke DOP
$0.1899422
1 Hive Intelligence(HINT) ke DZD
د.ج0.38543792
1 Hive Intelligence(HINT) ke FJD
$0.00673512
1 Hive Intelligence(HINT) ke GNF
Fr25.68503
1 Hive Intelligence(HINT) ke GTQ
Q0.02262764
1 Hive Intelligence(HINT) ke GYD
$0.61785864
1 Hive Intelligence(HINT) ke ISK
kr0.372204

Sumber Daya Hive Intelligence

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hive Intelligence, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hive Intelligence
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hive Intelligence

Berapa nilai Hive Intelligence (HINT) hari ini?
Harga live HINT dalam USD adalah 0.002954 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HINT ke USD saat ini?
Harga HINT ke USD saat ini adalah $ 0.002954. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hive Intelligence?
Kapitalisasi pasar HINT adalah $ 1.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HINT?
Suplai beredar HINT adalah 460.38M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HINT?
HINT mencapai harga ATH sebesar 0.0418835281570032 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HINT?
HINT mencapai harga ATL 0.00207862882740898 USD.
Berapa volume perdagangan HINT?
Volume perdagangan 24 jam live HINT adalah $ 100.48K USD.
Akankah harga HINT naik lebih tinggi tahun ini?
HINT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HINT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:47:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

