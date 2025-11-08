Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) (USD)

Dapatkan prediksi harga Hakuto Metaverse untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HKTM dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli HKTM

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Hakuto Metaverse % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.00211 $0.00211 $0.00211 -1.86% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Hakuto Metaverse untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Hakuto Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.00211 pada tahun 2025. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Hakuto Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002215 pada tahun 2026. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HKTM pada tahun 2027 adalah $ 0.002326 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HKTM pada tahun 2028 adalah $ 0.002442 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HKTM pada tahun 2029 adalah $ 0.002564 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HKTM pada tahun 2030 adalah $ 0.002692 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Hakuto Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004386. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Hakuto Metaverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007145. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.00211 0.00%

2026 $ 0.002215 5.00%

2027 $ 0.002326 10.25%

2028 $ 0.002442 15.76%

2029 $ 0.002564 21.55%

2030 $ 0.002692 27.63%

2031 $ 0.002827 34.01%

2032 $ 0.002968 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003117 47.75%

2034 $ 0.003273 55.13%

2035 $ 0.003436 62.89%

2036 $ 0.003608 71.03%

2037 $ 0.003789 79.59%

2038 $ 0.003978 88.56%

2039 $ 0.004177 97.99%

2040 $ 0.004386 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Hakuto Metaverse Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.00211 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002110 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002112 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002118 0.41% Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HKTM pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.00211 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HKTM, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002110 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HKTM, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002112 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HKTM adalah $0.002118 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Hakuto Metaverse Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.00211$ 0.00211 $ 0.00211 Perubahan Harga (24 Jam) -1.85% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 2.74K$ 2.74K $ 2.74K Volume (24 Jam) -- Harga HKTM terbaru adalah $ 0.00211. Perubahan 24 jamnya sebesar -1.86%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.74K. Selanjutnya, suplai beredar HKTM adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga HKTM Live

Harga Lampau Hakuto Metaverse Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Hakuto Metaverse, harga Hakuto Metaverse saat ini adalah 0.00211USD. Suplai Hakuto Metaverse(HKTM) yang beredar adalah 0.00 HKTM , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000040 $ 0.0022 $ 0.00205

7 Hari -0.16% $ -0.000430 $ 0.00255 $ 0.00201

30 Days 0.03% $ 0.000059 $ 0.0049 $ 0.0015 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Hakuto Metaverse telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000040 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Hakuto Metaverse trading pada harga tertinggi $0.00255 dan terendah $0.00201 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.16% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HKTM di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Hakuto Metaverse telah mengalami perubahan 0.03% , mencerminkan sekitar $0.000059 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HKTM dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Hakuto Metaverse lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HKTM Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Hakuto Metaverse (HKTM )? Modul Prediksi Harga Hakuto Metaverse adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HKTM di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Hakuto Metaverse pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HKTM, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Hakuto Metaverse. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HKTM. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HKTM untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Hakuto Metaverse.

Mengapa Prediksi Harga HKTM Penting?

Prediksi Harga HKTM sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

