BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Hakuto Metaverse hari ini adalah 0.00236 USD. Lacak informasi harga aktual HKTM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HKTM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Hakuto Metaverse hari ini adalah 0.00236 USD. Lacak informasi harga aktual HKTM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HKTM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HKTM

Info Harga HKTM

Penjelasan HKTM

Whitepaper HKTM

Situs Web Resmi HKTM

Tokenomi HKTM

Prakiraan Harga HKTM

Riwayat HKTM

Panduan Membeli HKTM

Konverter HKTM ke Mata Uang Fiat

Spot HKTM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hakuto Metaverse

Harga Hakuto Metaverse(HKTM)

Harga Live 1 HKTM ke USD:

$0.00236
$0.00236$0.00236
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Hakuto Metaverse (HKTM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:38 (UTC+8)

Informasi Harga Hakuto Metaverse (HKTM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00231
$ 0.00231$ 0.00231
Low 24 Jam
$ 0.00237
$ 0.00237$ 0.00237
High 24 Jam

$ 0.00231
$ 0.00231$ 0.00231

$ 0.00237
$ 0.00237$ 0.00237

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-4.46%

-4.46%

Harga aktual Hakuto Metaverse (HKTM) adalah $ 0.00236. Selama 24 jam terakhir, HKTM diperdagangkan antara low $ 0.00231 dan high $ 0.00237, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHKTM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HKTM telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -4.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hakuto Metaverse (HKTM)

--
----

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

--
----

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Hakuto Metaverse saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.17K. Suplai beredar HKTM adalah --, dan total suplainya sebesar 2500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.90M.

Riwayat Harga Hakuto Metaverse (HKTM) USD

Pantau perubahan harga Hakuto Metaverse untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.00031+15.12%
60 Hari$ +0.00025+11.84%
90 Hari$ -0.00026-9.93%
Perubahan Harga Hakuto Metaverse Hari Ini

Hari ini, HKTM tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hakuto Metaverse 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00031 (+15.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hakuto Metaverse 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HKTM terlihat mengalami perubahan $ +0.00025 (+11.84%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hakuto Metaverse 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00026 (-9.93%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hakuto Metaverse (HKTM)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hakuto Metaverse sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hakuto Metaverse (HKTM)

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

Hakuto Metaverse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hakuto Metaverse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HKTM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hakuto Metaverse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hakuto Metaverse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hakuto Metaverse (USD)

Berapa nilai Hakuto Metaverse (HKTM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hakuto Metaverse (HKTM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hakuto Metaverse.

Cek prediksi harga Hakuto Metaverse sekarang!

Tokenomi Hakuto Metaverse (HKTM)

Memahami tokenomi Hakuto Metaverse (HKTM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HKTM sekarang!

Cara membeli Hakuto Metaverse (HKTM)

Ingin mengetahui cara membeli Hakuto Metaverse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hakuto Metaverse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HKTM ke Mata Uang Lokal

1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke VND
62.1034
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke AUD
A$0.0036344
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke GBP
0.0017936
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke EUR
0.0020296
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke USD
$0.00236
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MYR
RM0.0098648
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke TRY
0.0995684
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke JPY
¥0.35872
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke ARS
ARS$3.4252332
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke RUB
0.1917264
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke INR
0.2092612
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke IDR
Rp39.3333176
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke PHP
0.1392872
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke EGP
￡E.0.111628
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BRL
R$0.012626
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke CAD
C$0.0033276
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BDT
0.2879436
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke NGN
3.3956624
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke COP
$9.0421276
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke ZAR
R.0.0409932
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke UAH
0.0992616
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke TZS
T.Sh.5.79852
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke VES
Bs0.53572
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke CLP
$2.22548
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke PKR
Rs0.6670304
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke KZT
1.2414308
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke THB
฿0.076464
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke TWD
NT$0.0731364
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke AED
د.إ0.0086612
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke CHF
Fr0.001888
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke HKD
HK$0.0183372
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke AMD
֏0.902464
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MAD
.د.م0.021948
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MXN
$0.0438252
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke SAR
ريال0.00885
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke ETB
Br0.3631804
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke KES
KSh0.3048176
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke JOD
د.أ0.00167324
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke PLN
0.0086612
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke RON
лв0.010384
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke SEK
kr0.0225852
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BGN
лв0.0039884
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke HUF
Ft0.7890188
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke CZK
0.0497016
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke KWD
د.ك0.00072216
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke ILS
0.0077172
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BOB
Bs0.016284
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke AZN
0.004012
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke TJS
SM0.0217592
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke GEL
0.0063956
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke AOA
Kz2.1631524
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BHD
.د.ب0.00088736
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BMD
$0.00236
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke DKK
kr0.0152456
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke HNL
L0.0621624
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MUR
0.10856
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke NAD
$0.0409932
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke NOK
kr0.0240484
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke NZD
$0.0041772
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke PAB
B/.0.00236
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke PGK
K0.009912
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke QAR
ر.ق0.0085904
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke RSD
дин.0.2394692
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke UZS
soʻm28.4337284
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke ALL
L0.197886
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke ANG
ƒ0.0042244
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke AWG
ƒ0.004248
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BBD
$0.00472
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BAM
KM0.0039884
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BIF
Fr6.95964
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BND
$0.003068
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BSD
$0.00236
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke JMD
$0.378426
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke KHR
9.4779016
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke KMF
Fr0.9912
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke LAK
51.3043468
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke LKR
රු0.7194932
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MDL
L0.04012
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MGA
Ar10.63062
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MOP
P0.01888
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MVR
0.036344
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MWK
MK4.0972196
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke MZN
MT0.150922
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke NPR
रु0.334412
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke PYG
16.73712
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke RWF
Fr3.42436
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke SBD
$0.0194228
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke SCR
0.035518
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke SRD
$0.09086
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke SVC
$0.0206264
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke SZL
L0.0409696
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke TMT
m0.00826
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke TND
د.ت0.00698324
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke TTD
$0.0159772
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke UGX
Sh8.25056
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke XAF
Fr1.33812
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke XCD
$0.006372
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke XOF
Fr1.33812
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke XPF
Fr0.24308
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BWP
P0.031742
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke BZD
$0.0047436
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke CVE
$0.2261824
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke DJF
Fr0.41772
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke DOP
$0.1517716
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke DZD
د.ج0.3081216
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke FJD
$0.0053808
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke GNF
Fr20.5202
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke GTQ
Q0.0180776
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke GYD
$0.4936176
1 Hakuto Metaverse(HKTM) ke ISK
kr0.29736

Sumber Daya Hakuto Metaverse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hakuto Metaverse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hakuto Metaverse
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hakuto Metaverse

Berapa nilai Hakuto Metaverse (HKTM) hari ini?
Harga live HKTM dalam USD adalah 0.00236 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HKTM ke USD saat ini?
Harga HKTM ke USD saat ini adalah $ 0.00236. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hakuto Metaverse?
Kapitalisasi pasar HKTM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HKTM?
Suplai beredar HKTM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HKTM?
HKTM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HKTM?
HKTM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan HKTM?
Volume perdagangan 24 jam live HKTM adalah $ 55.17K USD.
Akankah harga HKTM naik lebih tinggi tahun ini?
HKTM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HKTM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:38 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hakuto Metaverse (HKTM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HKTM ke USD

Jumlah

HKTM
HKTM
USD
USD

1 HKTM = 0.00236 USD

Perdagangkan HKTM

HKTM/USDT
$0.00236
$0.00236$0.00236
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,196.99
$101,196.99$101,196.99

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,292.41
$3,292.41$3,292.41

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.00
$154.00$154.00

-1.23%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0634
$1.0634$1.0634

+23.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,196.99
$101,196.99$101,196.99

-0.79%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,292.41
$3,292.41$3,292.41

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.00
$154.00$154.00

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1998
$2.1998$2.1998

-1.55%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0020
$1.0020$1.0020

-1.38%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0470
$0.0470$0.0470

-6.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004037
$0.0004037$0.0004037

+169.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012671
$0.012671$0.012671

+1,167.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.225
$4.225$4.225

+322.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008087
$0.008087$0.008087

+278.95%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001847
$0.001847$0.001847

+69.76%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002406
$0.0000002406$0.0000002406

+60.40%