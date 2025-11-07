Apa yang dimaksud dengan Hakuto Metaverse (HKTM)

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hakuto Metaverse Berapa nilai Hakuto Metaverse (HKTM) hari ini? Harga live HKTM dalam USD adalah 0.00236 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HKTM ke USD saat ini? $ 0.00236 . Cobalah Harga HKTM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hakuto Metaverse? Kapitalisasi pasar HKTM adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HKTM? Suplai beredar HKTM adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HKTM? HKTM mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HKTM? HKTM mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan HKTM? Volume perdagangan 24 jam live HKTM adalah $ 55.17K USD . Akankah harga HKTM naik lebih tinggi tahun ini? HKTM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HKTM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Hakuto Metaverse (HKTM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

