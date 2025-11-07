BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live MilkyWay hari ini adalah 0.02977 USD. Lacak informasi harga aktual MILK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MILK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MilkyWay hari ini adalah 0.02977 USD. Lacak informasi harga aktual MILK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MILK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MILK

Info Harga MILK

Penjelasan MILK

Whitepaper MILK

Situs Web Resmi MILK

Tokenomi MILK

Prakiraan Harga MILK

Riwayat MILK

Panduan Membeli MILK

Konverter MILK ke Mata Uang Fiat

Spot MILK

Futures USDT-M MILK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MilkyWay

Harga MilkyWay(MILK)

Harga Live 1 MILK ke USD:

$0.02977
$0.02977$0.02977
+3.65%1D
USD
Grafik Harga Live MilkyWay (MILK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:49:42 (UTC+8)

Informasi Harga MilkyWay (MILK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02855
$ 0.02855$ 0.02855
Low 24 Jam
$ 0.02993
$ 0.02993$ 0.02993
High 24 Jam

$ 0.02855
$ 0.02855$ 0.02855

$ 0.02993
$ 0.02993$ 0.02993

$ 0.29167604905899525
$ 0.29167604905899525$ 0.29167604905899525

$ 0.023510892823024803
$ 0.023510892823024803$ 0.023510892823024803

+1.15%

+3.65%

-5.08%

-5.08%

Harga aktual MilkyWay (MILK) adalah $ 0.02977. Selama 24 jam terakhir, MILK diperdagangkan antara low $ 0.02855 dan high $ 0.02993, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMILK adalah $ 0.29167604905899525, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.023510892823024803.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MILK telah berubah sebesar +1.15% selama 1 jam terakhir, +3.65% selama 24 jam, dan -5.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MilkyWay (MILK)

No.1093

$ 10.32M
$ 10.32M$ 10.32M

$ 76.54K
$ 76.54K$ 76.54K

$ 35.72M
$ 35.72M$ 35.72M

346.60M
346.60M 346.60M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,032,601,065
1,032,601,065 1,032,601,065

28.88%

MILKYWAY

Kapitalisasi Pasar MilkyWay saat ini adalah $ 10.32M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.54K. Suplai beredar MILK adalah 346.60M, dan total suplainya sebesar 1032601065. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.72M.

Riwayat Harga MilkyWay (MILK) USD

Pantau perubahan harga MilkyWay untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010483+3.65%
30 Days$ -0.01295-30.32%
60 Hari$ -0.0117-28.22%
90 Hari$ -0.02596-46.59%
Perubahan Harga MilkyWay Hari Ini

Hari ini, MILK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0010483 (+3.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MilkyWay 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01295 (-30.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MilkyWay 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MILK terlihat mengalami perubahan $ -0.0117 (-28.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MilkyWay 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02596 (-46.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MilkyWay (MILK)?

Lihat halaman Riwayat Harga MilkyWay sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MilkyWay (MILK)

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

MilkyWay tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MilkyWay Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MILK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MilkyWay di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MilkyWay dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MilkyWay (USD)

Berapa nilai MilkyWay (MILK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MilkyWay (MILK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MilkyWay.

Cek prediksi harga MilkyWay sekarang!

Tokenomi MilkyWay (MILK)

Memahami tokenomi MilkyWay (MILK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MILK sekarang!

Cara membeli MilkyWay (MILK)

Ingin mengetahui cara membeli MilkyWay? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MilkyWay di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MILK ke Mata Uang Lokal

1 MilkyWay(MILK) ke VND
783.39755
1 MilkyWay(MILK) ke AUD
A$0.0458458
1 MilkyWay(MILK) ke GBP
0.0226252
1 MilkyWay(MILK) ke EUR
0.0256022
1 MilkyWay(MILK) ke USD
$0.02977
1 MilkyWay(MILK) ke MYR
RM0.1244386
1 MilkyWay(MILK) ke TRY
1.2559963
1 MilkyWay(MILK) ke JPY
¥4.52504
1 MilkyWay(MILK) ke ARS
ARS$43.2072849
1 MilkyWay(MILK) ke RUB
2.4185148
1 MilkyWay(MILK) ke INR
2.6397059
1 MilkyWay(MILK) ke IDR
Rp496.1664682
1 MilkyWay(MILK) ke PHP
1.7552392
1 MilkyWay(MILK) ke EGP
￡E.1.408121
1 MilkyWay(MILK) ke BRL
R$0.1592695
1 MilkyWay(MILK) ke CAD
C$0.0419757
1 MilkyWay(MILK) ke BDT
3.6322377
1 MilkyWay(MILK) ke NGN
42.8342668
1 MilkyWay(MILK) ke COP
$114.0610757
1 MilkyWay(MILK) ke ZAR
R.0.5174026
1 MilkyWay(MILK) ke UAH
1.2521262
1 MilkyWay(MILK) ke TZS
T.Sh.73.14489
1 MilkyWay(MILK) ke VES
Bs6.75779
1 MilkyWay(MILK) ke CLP
$28.07311
1 MilkyWay(MILK) ke PKR
Rs8.4141928
1 MilkyWay(MILK) ke KZT
15.6599131
1 MilkyWay(MILK) ke THB
฿0.9639526
1 MilkyWay(MILK) ke TWD
NT$0.9225723
1 MilkyWay(MILK) ke AED
د.إ0.1092559
1 MilkyWay(MILK) ke CHF
Fr0.023816
1 MilkyWay(MILK) ke HKD
HK$0.2313129
1 MilkyWay(MILK) ke AMD
֏11.384048
1 MilkyWay(MILK) ke MAD
.د.م0.276861
1 MilkyWay(MILK) ke MXN
$0.5528289
1 MilkyWay(MILK) ke SAR
ريال0.1116375
1 MilkyWay(MILK) ke ETB
Br4.5813053
1 MilkyWay(MILK) ke KES
KSh3.8444978
1 MilkyWay(MILK) ke JOD
د.أ0.02110693
1 MilkyWay(MILK) ke PLN
0.1095536
1 MilkyWay(MILK) ke RON
лв0.130988
1 MilkyWay(MILK) ke SEK
kr0.2848989
1 MilkyWay(MILK) ke BGN
лв0.0503113
1 MilkyWay(MILK) ke HUF
Ft9.9598512
1 MilkyWay(MILK) ke CZK
0.6275516
1 MilkyWay(MILK) ke KWD
د.ك0.00910962
1 MilkyWay(MILK) ke ILS
0.0973479
1 MilkyWay(MILK) ke BOB
Bs0.205413
1 MilkyWay(MILK) ke AZN
0.050609
1 MilkyWay(MILK) ke TJS
SM0.2744794
1 MilkyWay(MILK) ke GEL
0.0806767
1 MilkyWay(MILK) ke AOA
Kz27.2868843
1 MilkyWay(MILK) ke BHD
.د.ب0.01119352
1 MilkyWay(MILK) ke BMD
$0.02977
1 MilkyWay(MILK) ke DKK
kr0.1926119
1 MilkyWay(MILK) ke HNL
L0.7841418
1 MilkyWay(MILK) ke MUR
1.3685269
1 MilkyWay(MILK) ke NAD
$0.5171049
1 MilkyWay(MILK) ke NOK
kr0.303654
1 MilkyWay(MILK) ke NZD
$0.0526929
1 MilkyWay(MILK) ke PAB
B/.0.02977
1 MilkyWay(MILK) ke PGK
K0.125034
1 MilkyWay(MILK) ke QAR
ر.ق0.1083628
1 MilkyWay(MILK) ke RSD
дин.3.0234412
1 MilkyWay(MILK) ke UZS
soʻm358.6746163
1 MilkyWay(MILK) ke ALL
L2.4962145
1 MilkyWay(MILK) ke ANG
ƒ0.0532883
1 MilkyWay(MILK) ke AWG
ƒ0.053586
1 MilkyWay(MILK) ke BBD
$0.05954
1 MilkyWay(MILK) ke BAM
KM0.0503113
1 MilkyWay(MILK) ke BIF
Fr87.79173
1 MilkyWay(MILK) ke BND
$0.038701
1 MilkyWay(MILK) ke BSD
$0.02977
1 MilkyWay(MILK) ke JMD
$4.7736195
1 MilkyWay(MILK) ke KHR
119.5581062
1 MilkyWay(MILK) ke KMF
Fr12.5034
1 MilkyWay(MILK) ke LAK
647.1739001
1 MilkyWay(MILK) ke LKR
රු9.0759799
1 MilkyWay(MILK) ke MDL
L0.50609
1 MilkyWay(MILK) ke MGA
Ar134.098965
1 MilkyWay(MILK) ke MOP
P0.23816
1 MilkyWay(MILK) ke MVR
0.458458
1 MilkyWay(MILK) ke MWK
MK51.6839947
1 MilkyWay(MILK) ke MZN
MT1.9037915
1 MilkyWay(MILK) ke NPR
रु4.218409
1 MilkyWay(MILK) ke PYG
211.12884
1 MilkyWay(MILK) ke RWF
Fr43.19627
1 MilkyWay(MILK) ke SBD
$0.2450071
1 MilkyWay(MILK) ke SCR
0.4295811
1 MilkyWay(MILK) ke SRD
$1.146145
1 MilkyWay(MILK) ke SVC
$0.2601898
1 MilkyWay(MILK) ke SZL
L0.5168072
1 MilkyWay(MILK) ke TMT
m0.104195
1 MilkyWay(MILK) ke TND
د.ت0.08808943
1 MilkyWay(MILK) ke TTD
$0.2015429
1 MilkyWay(MILK) ke UGX
Sh104.07592
1 MilkyWay(MILK) ke XAF
Fr16.90936
1 MilkyWay(MILK) ke XCD
$0.080379
1 MilkyWay(MILK) ke XOF
Fr16.90936
1 MilkyWay(MILK) ke XPF
Fr3.06631
1 MilkyWay(MILK) ke BWP
P0.4004065
1 MilkyWay(MILK) ke BZD
$0.0598377
1 MilkyWay(MILK) ke CVE
$2.8531568
1 MilkyWay(MILK) ke DJF
Fr5.26929
1 MilkyWay(MILK) ke DOP
$1.9145087
1 MilkyWay(MILK) ke DZD
د.ج3.8873666
1 MilkyWay(MILK) ke FJD
$0.0678756
1 MilkyWay(MILK) ke GNF
Fr258.85015
1 MilkyWay(MILK) ke GTQ
Q0.2280382
1 MilkyWay(MILK) ke GYD
$6.2266932
1 MilkyWay(MILK) ke ISK
kr3.75102

Sumber Daya MilkyWay

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MilkyWay, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MilkyWay
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MilkyWay

Berapa nilai MilkyWay (MILK) hari ini?
Harga live MILK dalam USD adalah 0.02977 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MILK ke USD saat ini?
Harga MILK ke USD saat ini adalah $ 0.02977. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MilkyWay?
Kapitalisasi pasar MILK adalah $ 10.32M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MILK?
Suplai beredar MILK adalah 346.60M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MILK?
MILK mencapai harga ATH sebesar 0.29167604905899525 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MILK?
MILK mencapai harga ATL 0.023510892823024803 USD.
Berapa volume perdagangan MILK?
Volume perdagangan 24 jam live MILK adalah $ 76.54K USD.
Akankah harga MILK naik lebih tinggi tahun ini?
MILK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MILK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:49:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MilkyWay (MILK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MILK ke USD

Jumlah

MILK
MILK
USD
USD

1 MILK = 0.02977 USD

Perdagangkan MILK

MILK/USDC
$0.0298
$0.0298$0.0298
+3.72%
MILK/USDT
$0.02977
$0.02977$0.02977
+3.51%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,549.00
$101,549.00$101,549.00

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.72
$3,330.72$3,330.72

+0.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.09
$157.09$157.09

+0.75%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0550
$1.0550$1.0550

+22.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,549.00
$101,549.00$101,549.00

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.72
$3,330.72$3,330.72

+0.93%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.09
$157.09$157.09

+0.75%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2251
$2.2251$2.2251

-0.42%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0390
$1.0390$1.0390

+2.25%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0720
$0.0720$0.0720

+44.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017300
$0.017300$0.017300

+1,630.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009886
$0.009886$0.009886

+363.26%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.398
$4.398$4.398

+339.80%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.238
$2.238$2.238

+62.29%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002312
$0.0000002312$0.0000002312

+54.13%