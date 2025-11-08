Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Helium Network Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HNT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli HNT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Helium Network Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $2.516 $2.516 $2.516 +3.36% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Helium Network Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Helium Network Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.516 pada tahun 2025. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Helium Network Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.6418 pada tahun 2026. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HNT pada tahun 2027 adalah $ 2.7738 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HNT pada tahun 2028 adalah $ 2.9125 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HNT pada tahun 2029 adalah $ 3.0582 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HNT pada tahun 2030 adalah $ 3.2111 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Helium Network Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 5.2305. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Helium Network Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 8.5200. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 2.516 0.00%

2026 $ 2.6418 5.00%

2027 $ 2.7738 10.25%

2028 $ 2.9125 15.76%

2029 $ 3.0582 21.55%

2030 $ 3.2111 27.63%

2031 $ 3.3716 34.01%

2032 $ 3.5402 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 3.7172 47.75%

2034 $ 3.9031 55.13%

2035 $ 4.0982 62.89%

2036 $ 4.3032 71.03%

2037 $ 4.5183 79.59%

2038 $ 4.7442 88.56%

2039 $ 4.9815 97.99%

2040 $ 5.2305 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Helium Network Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 2.516 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 2.5163 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 2.5184 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 2.5263 0.41% Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HNT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $2.516 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HNT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.5163 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HNT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $2.5184 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Helium Network Token (HNT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HNT adalah $2.5263 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Helium Network Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 2.516$ 2.516 $ 2.516 Perubahan Harga (24 Jam) +3.36% Kap. Pasar $ 469.53M$ 469.53M $ 469.53M Suplai Peredaran 186.32M 186.32M 186.32M Volume (24 Jam) $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Volume (24 Jam) -- Harga HNT terbaru adalah $ 2.516. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.36%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.65M. Selanjutnya, suplai beredar HNT adalah 186.32M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 469.53M. Lihat Harga HNT Live

Cara Membeli Helium Network Token (HNT) Mencoba untuk membeli HNT? Anda sekarang dapat membeli HNT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Helium Network Token dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli HNT Sekarang

Harga Lampau Helium Network Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Helium Network Token, harga Helium Network Token saat ini adalah 2.52USD. Suplai Helium Network Token(HNT) yang beredar adalah 0.00 HNT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $469.53M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.121999 $ 2.612 $ 2.27

7 Hari -0.00% $ -0.013999 $ 2.612 $ 2.033

30 Days -0.09% $ -0.266 $ 2.818 $ 1.78 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Helium Network Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.121999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Helium Network Token trading pada harga tertinggi $2.612 dan terendah $2.033 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HNT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Helium Network Token telah mengalami perubahan -0.09% , mencerminkan sekitar $-0.266 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HNT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Helium Network Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HNT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Helium Network Token (HNT )? Modul Prediksi Harga Helium Network Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HNT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Helium Network Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HNT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Helium Network Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HNT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HNT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Helium Network Token.

Mengapa Prediksi Harga HNT Penting?

Prediksi Harga HNT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HNT sekarang? Menurut prediksi Anda, HNT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HNT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Helium Network Token (HNT), prakiraan harga HNT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HNT pada tahun 2026? Harga 1 Helium Network Token (HNT) hari ini adalah $2.516 . Menurut modul prediksi di atas, HNT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga HNT pada tahun 2027? Helium Network Token (HNT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HNT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga HNT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Helium Network Token (HNT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HNT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Helium Network Token (HNT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 HNT pada tahun 2030? Harga 1 Helium Network Token (HNT) hari ini adalah $2.516 . Menurut modul prediksi di atas, HNT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HNT untuk tahun 2040? Helium Network Token (HNT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HNT pada tahun 2040. Daftar Sekarang