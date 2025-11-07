BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Helium Network Token hari ini adalah 2.408 USD. Lacak informasi harga aktual HNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HNT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Helium Network Token hari ini adalah 2.408 USD. Lacak informasi harga aktual HNT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HNT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HNT

Info Harga HNT

Penjelasan HNT

Whitepaper HNT

Situs Web Resmi HNT

Tokenomi HNT

Prakiraan Harga HNT

Riwayat HNT

Panduan Membeli HNT

Konverter HNT ke Mata Uang Fiat

Spot HNT

Futures USDT-M HNT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Helium Network Token

Harga Helium Network Token(HNT)

Harga Live 1 HNT ke USD:

$2.407
$2.407$2.407
+2.90%1D
USD
Grafik Harga Live Helium Network Token (HNT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:39:53 (UTC+8)

Informasi Harga Helium Network Token (HNT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.307
$ 2.307$ 2.307
Low 24 Jam
$ 2.508
$ 2.508$ 2.508
High 24 Jam

$ 2.307
$ 2.307$ 2.307

$ 2.508
$ 2.508$ 2.508

$ 55.218178738443264
$ 55.218178738443264$ 55.218178738443264

$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127

+1.43%

+2.90%

-3.38%

-3.38%

Harga aktual Helium Network Token (HNT) adalah $ 2.408. Selama 24 jam terakhir, HNT diperdagangkan antara low $ 2.307 dan high $ 2.508, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHNT adalah $ 55.218178738443264, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.253390913127.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HNT telah berubah sebesar +1.43% selama 1 jam terakhir, +2.90% selama 24 jam, dan -3.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Helium Network Token (HNT)

No.109

$ 448.66M
$ 448.66M$ 448.66M

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 536.98M
$ 536.98M$ 536.98M

186.32M
186.32M 186.32M

223,000,000
223,000,000 223,000,000

186,321,438.2959488
186,321,438.2959488 186,321,438.2959488

83.55%

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar Helium Network Token saat ini adalah $ 448.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.31M. Suplai beredar HNT adalah 186.32M, dan total suplainya sebesar 186321438.2959488. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 536.98M.

Riwayat Harga Helium Network Token (HNT) USD

Pantau perubahan harga Helium Network Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.06784+2.90%
30 Days$ -0.05-2.04%
60 Hari$ +0.095+4.10%
90 Hari$ -0.573-19.23%
Perubahan Harga Helium Network Token Hari Ini

Hari ini, HNT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.06784 (+2.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Helium Network Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05 (-2.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Helium Network Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HNT terlihat mengalami perubahan $ +0.095 (+4.10%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Helium Network Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.573 (-19.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Helium Network Token (HNT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Helium Network Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Helium Network Token (HNT)

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Helium Network Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Helium Network Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HNT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Helium Network Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Helium Network Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Helium Network Token (USD)

Berapa nilai Helium Network Token (HNT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Helium Network Token (HNT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Helium Network Token.

Cek prediksi harga Helium Network Token sekarang!

Tokenomi Helium Network Token (HNT)

Memahami tokenomi Helium Network Token (HNT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HNT sekarang!

Cara membeli Helium Network Token (HNT)

Ingin mengetahui cara membeli Helium Network Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Helium Network Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HNT ke Mata Uang Lokal

1 Helium Network Token(HNT) ke VND
63,366.52
1 Helium Network Token(HNT) ke AUD
A$3.70832
1 Helium Network Token(HNT) ke GBP
1.83008
1 Helium Network Token(HNT) ke EUR
2.07088
1 Helium Network Token(HNT) ke USD
$2.408
1 Helium Network Token(HNT) ke MYR
RM10.06544
1 Helium Network Token(HNT) ke TRY
101.59352
1 Helium Network Token(HNT) ke JPY
¥366.016
1 Helium Network Token(HNT) ke ARS
ARS$3,494.89896
1 Helium Network Token(HNT) ke RUB
195.62592
1 Helium Network Token(HNT) ke INR
213.51736
1 Helium Network Token(HNT) ke IDR
Rp40,133.31728
1 Helium Network Token(HNT) ke PHP
141.97568
1 Helium Network Token(HNT) ke EGP
￡E.113.8984
1 Helium Network Token(HNT) ke BRL
R$12.8828
1 Helium Network Token(HNT) ke CAD
C$3.39528
1 Helium Network Token(HNT) ke BDT
293.80008
1 Helium Network Token(HNT) ke NGN
3,464.72672
1 Helium Network Token(HNT) ke COP
$9,226.03528
1 Helium Network Token(HNT) ke ZAR
R.41.85104
1 Helium Network Token(HNT) ke UAH
101.28048
1 Helium Network Token(HNT) ke TZS
T.Sh.5,916.456
1 Helium Network Token(HNT) ke VES
Bs546.616
1 Helium Network Token(HNT) ke CLP
$2,270.744
1 Helium Network Token(HNT) ke PKR
Rs680.59712
1 Helium Network Token(HNT) ke KZT
1,266.68024
1 Helium Network Token(HNT) ke THB
฿77.97104
1 Helium Network Token(HNT) ke TWD
NT$74.62392
1 Helium Network Token(HNT) ke AED
د.إ8.83736
1 Helium Network Token(HNT) ke CHF
Fr1.9264
1 Helium Network Token(HNT) ke HKD
HK$18.71016
1 Helium Network Token(HNT) ke AMD
֏920.8192
1 Helium Network Token(HNT) ke MAD
.د.م22.3944
1 Helium Network Token(HNT) ke MXN
$44.71656
1 Helium Network Token(HNT) ke SAR
ريال9.03
1 Helium Network Token(HNT) ke ETB
Br370.56712
1 Helium Network Token(HNT) ke KES
KSh310.96912
1 Helium Network Token(HNT) ke JOD
د.أ1.707272
1 Helium Network Token(HNT) ke PLN
8.86144
1 Helium Network Token(HNT) ke RON
лв10.5952
1 Helium Network Token(HNT) ke SEK
kr23.04456
1 Helium Network Token(HNT) ke BGN
лв4.06952
1 Helium Network Token(HNT) ke HUF
Ft805.62048
1 Helium Network Token(HNT) ke CZK
50.76064
1 Helium Network Token(HNT) ke KWD
د.ك0.736848
1 Helium Network Token(HNT) ke ILS
7.87416
1 Helium Network Token(HNT) ke BOB
Bs16.6152
1 Helium Network Token(HNT) ke AZN
4.0936
1 Helium Network Token(HNT) ke TJS
SM22.20176
1 Helium Network Token(HNT) ke GEL
6.52568
1 Helium Network Token(HNT) ke AOA
Kz2,207.14872
1 Helium Network Token(HNT) ke BHD
.د.ب0.905408
1 Helium Network Token(HNT) ke BMD
$2.408
1 Helium Network Token(HNT) ke DKK
kr15.57976
1 Helium Network Token(HNT) ke HNL
L63.42672
1 Helium Network Token(HNT) ke MUR
110.69576
1 Helium Network Token(HNT) ke NAD
$41.82696
1 Helium Network Token(HNT) ke NOK
kr24.5616
1 Helium Network Token(HNT) ke NZD
$4.26216
1 Helium Network Token(HNT) ke PAB
B/.2.408
1 Helium Network Token(HNT) ke PGK
K10.1136
1 Helium Network Token(HNT) ke QAR
ر.ق8.76512
1 Helium Network Token(HNT) ke RSD
дин.244.55648
1 Helium Network Token(HNT) ke UZS
soʻm29,012.04152
1 Helium Network Token(HNT) ke ALL
L201.9108
1 Helium Network Token(HNT) ke ANG
ƒ4.31032
1 Helium Network Token(HNT) ke AWG
ƒ4.3344
1 Helium Network Token(HNT) ke BBD
$4.816
1 Helium Network Token(HNT) ke BAM
KM4.06952
1 Helium Network Token(HNT) ke BIF
Fr7,101.192
1 Helium Network Token(HNT) ke BND
$3.1304
1 Helium Network Token(HNT) ke BSD
$2.408
1 Helium Network Token(HNT) ke JMD
$386.1228
1 Helium Network Token(HNT) ke KHR
9,670.67248
1 Helium Network Token(HNT) ke KMF
Fr1,011.36
1 Helium Network Token(HNT) ke LAK
52,347.82504
1 Helium Network Token(HNT) ke LKR
රු734.12696
1 Helium Network Token(HNT) ke MDL
L40.936
1 Helium Network Token(HNT) ke MGA
Ar10,846.836
1 Helium Network Token(HNT) ke MOP
P19.264
1 Helium Network Token(HNT) ke MVR
37.0832
1 Helium Network Token(HNT) ke MWK
MK4,180.55288
1 Helium Network Token(HNT) ke MZN
MT153.9916
1 Helium Network Token(HNT) ke NPR
रु341.2136
1 Helium Network Token(HNT) ke PYG
17,077.536
1 Helium Network Token(HNT) ke RWF
Fr3,494.008
1 Helium Network Token(HNT) ke SBD
$19.81784
1 Helium Network Token(HNT) ke SCR
34.74744
1 Helium Network Token(HNT) ke SRD
$92.708
1 Helium Network Token(HNT) ke SVC
$21.04592
1 Helium Network Token(HNT) ke SZL
L41.80288
1 Helium Network Token(HNT) ke TMT
m8.428
1 Helium Network Token(HNT) ke TND
د.ت7.125272
1 Helium Network Token(HNT) ke TTD
$16.30216
1 Helium Network Token(HNT) ke UGX
Sh8,418.368
1 Helium Network Token(HNT) ke XAF
Fr1,367.744
1 Helium Network Token(HNT) ke XCD
$6.5016
1 Helium Network Token(HNT) ke XOF
Fr1,367.744
1 Helium Network Token(HNT) ke XPF
Fr248.024
1 Helium Network Token(HNT) ke BWP
P32.3876
1 Helium Network Token(HNT) ke BZD
$4.84008
1 Helium Network Token(HNT) ke CVE
$230.78272
1 Helium Network Token(HNT) ke DJF
Fr426.216
1 Helium Network Token(HNT) ke DOP
$154.85848
1 Helium Network Token(HNT) ke DZD
د.ج314.43664
1 Helium Network Token(HNT) ke FJD
$5.49024
1 Helium Network Token(HNT) ke GNF
Fr20,937.56
1 Helium Network Token(HNT) ke GTQ
Q18.44528
1 Helium Network Token(HNT) ke GYD
$503.65728
1 Helium Network Token(HNT) ke ISK
kr303.408

Sumber Daya Helium Network Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Helium Network Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Helium Network Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Helium Network Token

Berapa nilai Helium Network Token (HNT) hari ini?
Harga live HNT dalam USD adalah 2.408 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HNT ke USD saat ini?
Harga HNT ke USD saat ini adalah $ 2.408. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Helium Network Token?
Kapitalisasi pasar HNT adalah $ 448.66M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HNT?
Suplai beredar HNT adalah 186.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HNT?
HNT mencapai harga ATH sebesar 55.218178738443264 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HNT?
HNT mencapai harga ATL 0.253390913127 USD.
Berapa volume perdagangan HNT?
Volume perdagangan 24 jam live HNT adalah $ 1.31M USD.
Akankah harga HNT naik lebih tinggi tahun ini?
HNT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HNT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:39:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Helium Network Token (HNT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HNT ke USD

Jumlah

HNT
HNT
USD
USD

1 HNT = 2.408 USD

Perdagangkan HNT

HNT/USDT
$2.407
$2.407$2.407
+2.86%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,250.59
$101,250.59$101,250.59

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.75
$3,322.75$3,322.75

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.49
$156.49$156.49

+0.36%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0540
$1.0540$1.0540

+22.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,250.59
$101,250.59$101,250.59

-0.74%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.75
$3,322.75$3,322.75

+0.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.49
$156.49$156.49

+0.36%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2189
$2.2189$2.2189

-0.69%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0306
$1.0306$1.0306

+1.42%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.45
$30.45$30.45

+103.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0840
$0.0840$0.0840

+68.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016875
$0.016875$0.016875

+1,587.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008952
$0.008952$0.008952

+319.49%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.123
$4.123$4.123

+312.30%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.262
$2.262$2.262

+64.03%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0840
$0.0840$0.0840

+68.00%