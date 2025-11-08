Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) (USD)

Dapatkan prediksi harga Hooked Protocol untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HOOK dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli HOOK

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Hooked Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.05755 $0.05755 $0.05755 +2.65% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Hooked Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Hooked Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.05755 pada tahun 2025. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Hooked Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.060427 pada tahun 2026. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HOOK pada tahun 2027 adalah $ 0.063448 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HOOK pada tahun 2028 adalah $ 0.066621 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOOK pada tahun 2029 adalah $ 0.069952 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOOK pada tahun 2030 adalah $ 0.073450 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Hooked Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.119642. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Hooked Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.194884. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.05755 0.00%

2026 $ 0.060427 5.00%

2027 $ 0.063448 10.25%

2028 $ 0.066621 15.76%

2029 $ 0.069952 21.55%

2030 $ 0.073450 27.63%

2031 $ 0.077122 34.01%

2032 $ 0.080978 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.085027 47.75%

2034 $ 0.089278 55.13%

2035 $ 0.093742 62.89%

2036 $ 0.098430 71.03%

2037 $ 0.103351 79.59%

2038 $ 0.108519 88.56%

2039 $ 0.113945 97.99%

2040 $ 0.119642 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Hooked Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.05755 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.057557 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.057605 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.057786 0.41% Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HOOK pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.05755 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HOOK, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.057557 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HOOK, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.057605 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HOOK adalah $0.057786 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Hooked Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.05755$ 0.05755 $ 0.05755 Perubahan Harga (24 Jam) +2.65% Kap. Pasar $ 15.45M$ 15.45M $ 15.45M Suplai Peredaran 268.08M 268.08M 268.08M Volume (24 Jam) $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24 Jam) -- Harga HOOK terbaru adalah $ 0.05755. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.65%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.13M. Selanjutnya, suplai beredar HOOK adalah 268.08M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 15.45M. Lihat Harga HOOK Live

Cara Membeli Hooked Protocol (HOOK) Mencoba untuk membeli HOOK? Anda sekarang dapat membeli HOOK melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Hooked Protocol dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli HOOK Sekarang

Harga Lampau Hooked Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Hooked Protocol, harga Hooked Protocol saat ini adalah 0.05762USD. Suplai Hooked Protocol(HOOK) yang beredar adalah 0.00 HOOK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $15.45M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.0029 $ 0.06387 $ 0.05162

7 Hari -0.04% $ -0.002540 $ 0.06387 $ 0.04595

30 Days -0.42% $ -0.0418 $ 0.10141 $ 0.01321 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Hooked Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.0029 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Hooked Protocol trading pada harga tertinggi $0.06387 dan terendah $0.04595 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HOOK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Hooked Protocol telah mengalami perubahan -0.42% , mencerminkan sekitar $-0.0418 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HOOK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Hooked Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HOOK Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Hooked Protocol (HOOK )? Modul Prediksi Harga Hooked Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HOOK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Hooked Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HOOK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Hooked Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HOOK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HOOK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Hooked Protocol.

Mengapa Prediksi Harga HOOK Penting?

Prediksi Harga HOOK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HOOK sekarang? Menurut prediksi Anda, HOOK akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HOOK bulan depan? Menurut alat prediksi harga Hooked Protocol (HOOK), prakiraan harga HOOK akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HOOK pada tahun 2026? Harga 1 Hooked Protocol (HOOK) hari ini adalah $0.05755 . Menurut modul prediksi di atas, HOOK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga HOOK pada tahun 2027? Hooked Protocol (HOOK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HOOK pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga HOOK pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hooked Protocol (HOOK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HOOK pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hooked Protocol (HOOK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 HOOK pada tahun 2030? Harga 1 Hooked Protocol (HOOK) hari ini adalah $0.05755 . Menurut modul prediksi di atas, HOOK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HOOK untuk tahun 2040? Hooked Protocol (HOOK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HOOK pada tahun 2040. Daftar Sekarang