Apa yang dimaksud dengan Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hooked Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HOOK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Hooked Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hooked Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hooked Protocol (USD)

Berapa nilai Hooked Protocol (HOOK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hooked Protocol (HOOK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hooked Protocol.

Cek prediksi harga Hooked Protocol sekarang!

Tokenomi Hooked Protocol (HOOK)

Memahami tokenomi Hooked Protocol (HOOK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOOK sekarang!

Cara membeli Hooked Protocol (HOOK)

Ingin mengetahui cara membeli Hooked Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hooked Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOOK ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Hooked Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hooked Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hooked Protocol Berapa nilai Hooked Protocol (HOOK) hari ini? Harga live HOOK dalam USD adalah 0.05253 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOOK ke USD saat ini? $ 0.05253 . Cobalah Harga HOOK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hooked Protocol? Kapitalisasi pasar HOOK adalah $ 14.08M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOOK? Suplai beredar HOOK adalah 268.08M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOOK? HOOK mencapai harga ATH sebesar 4.062533059080115 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOOK? HOOK mencapai harga ATL 0.01966137280011653 USD . Berapa volume perdagangan HOOK? Volume perdagangan 24 jam live HOOK adalah $ 613.72K USD . Akankah harga HOOK naik lebih tinggi tahun ini? HOOK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOOK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Hooked Protocol (HOOK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi