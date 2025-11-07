BursaDEX+
Harga live Hooked Protocol hari ini adalah 0.05253 USD. Lacak informasi harga aktual HOOK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOOK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOOK

Info Harga HOOK

Penjelasan HOOK

Whitepaper HOOK

Situs Web Resmi HOOK

Tokenomi HOOK

Prakiraan Harga HOOK

Riwayat HOOK

Panduan Membeli HOOK

Konverter HOOK ke Mata Uang Fiat

Spot HOOK

Futures USDT-M HOOK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hooked Protocol

Harga Hooked Protocol(HOOK)

Harga Live 1 HOOK ke USD:

$0.05261
$0.05261
+4.55%1D
USD
Grafik Harga Live Hooked Protocol (HOOK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:15 (UTC+8)

Informasi Harga Hooked Protocol (HOOK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04948
$ 0.04948
Low 24 Jam
$ 0.0539
$ 0.0539
High 24 Jam

$ 0.04948
$ 0.04948

$ 0.0539
$ 0.0539

$ 4.062533059080115
$ 4.062533059080115

$ 0.01966137280011653
$ 0.01966137280011653

-2.00%

+4.55%

-8.97%

-8.97%

Harga aktual Hooked Protocol (HOOK) adalah $ 0.05253. Selama 24 jam terakhir, HOOK diperdagangkan antara low $ 0.04948 dan high $ 0.0539, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOOK adalah $ 4.062533059080115, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01966137280011653.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOOK telah berubah sebesar -2.00% selama 1 jam terakhir, +4.55% selama 24 jam, dan -8.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hooked Protocol (HOOK)

No.960

$ 14.08M
$ 14.08M

$ 613.72K
$ 613.72K

$ 26.27M
$ 26.27M

268.08M
268.08M

500,000,000
500,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Hooked Protocol saat ini adalah $ 14.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 613.72K. Suplai beredar HOOK adalah 268.08M, dan total suplainya sebesar 500000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.27M.

Riwayat Harga Hooked Protocol (HOOK) USD

Pantau perubahan harga Hooked Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0022896+4.55%
30 Days$ -0.04707-47.26%
60 Hari$ -0.0539-50.65%
90 Hari$ -0.05854-52.71%
Perubahan Harga Hooked Protocol Hari Ini

Hari ini, HOOK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0022896 (+4.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hooked Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04707 (-47.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hooked Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOOK terlihat mengalami perubahan $ -0.0539 (-50.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hooked Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05854 (-52.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hooked Protocol (HOOK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hooked Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hooked Protocol (HOOK)

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

Hooked Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hooked Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOOK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hooked Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hooked Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hooked Protocol (USD)

Berapa nilai Hooked Protocol (HOOK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hooked Protocol (HOOK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hooked Protocol.

Cek prediksi harga Hooked Protocol sekarang!

Tokenomi Hooked Protocol (HOOK)

Memahami tokenomi Hooked Protocol (HOOK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOOK sekarang!

Cara membeli Hooked Protocol (HOOK)

Ingin mengetahui cara membeli Hooked Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hooked Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOOK ke Mata Uang Lokal

1 Hooked Protocol(HOOK) ke VND
1,382.32695
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AUD
A$0.0808962
1 Hooked Protocol(HOOK) ke GBP
0.0399228
1 Hooked Protocol(HOOK) ke EUR
0.0451758
1 Hooked Protocol(HOOK) ke USD
$0.05253
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MYR
RM0.2190501
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TRY
2.216766
1 Hooked Protocol(HOOK) ke JPY
¥8.03709
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ARS
ARS$76.2404661
1 Hooked Protocol(HOOK) ke RUB
4.2680625
1 Hooked Protocol(HOOK) ke INR
4.6578351
1 Hooked Protocol(HOOK) ke IDR
Rp875.4996498
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PHP
3.1003206
1 Hooked Protocol(HOOK) ke EGP
￡E.2.4841437
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BRL
R$0.2810355
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CAD
C$0.0740673
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BDT
6.4091853
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NGN
75.5822652
1 Hooked Protocol(HOOK) ke COP
$201.2639673
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ZAR
R.0.9124461
1 Hooked Protocol(HOOK) ke UAH
2.2094118
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TZS
T.Sh.129.06621
1 Hooked Protocol(HOOK) ke VES
Bs11.92431
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CLP
$49.53579
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PKR
Rs14.8470792
1 Hooked Protocol(HOOK) ke KZT
27.6323559
1 Hooked Protocol(HOOK) ke THB
฿1.7009214
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TWD
NT$1.6273794
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AED
د.إ0.1927851
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CHF
Fr0.042024
1 Hooked Protocol(HOOK) ke HKD
HK$0.4081581
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AMD
֏20.087472
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MAD
.د.م0.488529
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MXN
$0.9760074
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SAR
ريال0.1969875
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ETB
Br8.0838417
1 Hooked Protocol(HOOK) ke KES
KSh6.7837242
1 Hooked Protocol(HOOK) ke JOD
د.أ0.03724377
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PLN
0.1933104
1 Hooked Protocol(HOOK) ke RON
лв0.231132
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SEK
kr0.5027121
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BGN
лв0.0887757
1 Hooked Protocol(HOOK) ke HUF
Ft17.5859934
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CZK
1.1078577
1 Hooked Protocol(HOOK) ke KWD
د.ك0.01607418
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ILS
0.1717731
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BOB
Bs0.362457
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AZN
0.089301
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TJS
SM0.4843266
1 Hooked Protocol(HOOK) ke GEL
0.1423563
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AOA
Kz48.1484727
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BHD
.د.ب0.01980381
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BMD
$0.05253
1 Hooked Protocol(HOOK) ke DKK
kr0.3398691
1 Hooked Protocol(HOOK) ke HNL
L1.3836402
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MUR
2.4132282
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NAD
$0.9124461
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NOK
kr0.5352807
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NZD
$0.0929781
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PAB
B/.0.05253
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PGK
K0.220626
1 Hooked Protocol(HOOK) ke QAR
ر.ق0.1912092
1 Hooked Protocol(HOOK) ke RSD
дин.5.3354721
1 Hooked Protocol(HOOK) ke UZS
soʻm632.8914207
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ALL
L4.4046405
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ANG
ƒ0.0940287
1 Hooked Protocol(HOOK) ke AWG
ƒ0.094554
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BBD
$0.10506
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BAM
KM0.0887757
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BIF
Fr154.91097
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BND
$0.068289
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BSD
$0.05253
1 Hooked Protocol(HOOK) ke JMD
$8.4231855
1 Hooked Protocol(HOOK) ke KHR
210.9636318
1 Hooked Protocol(HOOK) ke KMF
Fr22.0626
1 Hooked Protocol(HOOK) ke LAK
1,141.9564989
1 Hooked Protocol(HOOK) ke LKR
රු16.0148211
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MDL
L0.89301
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MGA
Ar236.621385
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MOP
P0.42024
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MVR
0.808962
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MWK
MK91.1978583
1 Hooked Protocol(HOOK) ke MZN
MT3.3592935
1 Hooked Protocol(HOOK) ke NPR
रु7.443501
1 Hooked Protocol(HOOK) ke PYG
372.54276
1 Hooked Protocol(HOOK) ke RWF
Fr76.22103
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SBD
$0.4323219
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SCR
0.73542
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SRD
$2.022405
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SVC
$0.4591122
1 Hooked Protocol(HOOK) ke SZL
L0.9119208
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TMT
m0.183855
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TND
د.ت0.15543627
1 Hooked Protocol(HOOK) ke TTD
$0.3556281
1 Hooked Protocol(HOOK) ke UGX
Sh183.64488
1 Hooked Protocol(HOOK) ke XAF
Fr29.83704
1 Hooked Protocol(HOOK) ke XCD
$0.141831
1 Hooked Protocol(HOOK) ke XOF
Fr29.83704
1 Hooked Protocol(HOOK) ke XPF
Fr5.41059
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BWP
P0.7065285
1 Hooked Protocol(HOOK) ke BZD
$0.1055853
1 Hooked Protocol(HOOK) ke CVE
$5.0344752
1 Hooked Protocol(HOOK) ke DJF
Fr9.29781
1 Hooked Protocol(HOOK) ke DOP
$3.3782043
1 Hooked Protocol(HOOK) ke DZD
د.ج6.8541144
1 Hooked Protocol(HOOK) ke FJD
$0.1197684
1 Hooked Protocol(HOOK) ke GNF
Fr456.74835
1 Hooked Protocol(HOOK) ke GTQ
Q0.4023798
1 Hooked Protocol(HOOK) ke GYD
$10.9871748
1 Hooked Protocol(HOOK) ke ISK
kr6.61878

Sumber Daya Hooked Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hooked Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hooked Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hooked Protocol

Berapa nilai Hooked Protocol (HOOK) hari ini?
Harga live HOOK dalam USD adalah 0.05253 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOOK ke USD saat ini?
Harga HOOK ke USD saat ini adalah $ 0.05253. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hooked Protocol?
Kapitalisasi pasar HOOK adalah $ 14.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOOK?
Suplai beredar HOOK adalah 268.08M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOOK?
HOOK mencapai harga ATH sebesar 4.062533059080115 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOOK?
HOOK mencapai harga ATL 0.01966137280011653 USD.
Berapa volume perdagangan HOOK?
Volume perdagangan 24 jam live HOOK adalah $ 613.72K USD.
Akankah harga HOOK naik lebih tinggi tahun ini?
HOOK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOOK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:15 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hooked Protocol (HOOK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

